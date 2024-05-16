ATMA Derneği “Çöp atmayın!” çağrısını yurt çapına taşıyor

Türkiye‘nin sokaklarını temiz tutma amacıyla herkese “Atma!” çağrısında bulunan ATMA Derneği 10 Ocak 2024 tarihinde düzenlediği bir basın toplantısıyla göreve başlamıştı.

Derneğin çok sağlam bir çıkış noktası ve herkesin kolayca benimseyebileceği bir çağrısı var. Derneğin yönetim kurulu başkanı Pervin Ersoy, tüm Türkiye’yi her şeyden önce çöplerini atmadan önce düşünmeye davet ederek kısaca “Atma!” diyor.

“Yerlere çöp atmama” farkındalığının oluşturulmasının önemini vurgulayan Ersoy, “İçtiğimiz suyun pet şişesinin ya da yediğimiz çekirdeğin kabuğunun yerlere ait olmadığını hepimiz biliyoruz. O zaman yerlerimizi temizlemekten daha kesin bir çözüme ihtiyacımız var: Yerlere hiçbir şey atmamak. Biz ATMA Derneği olarak temizlemekten daha kolayının atmamak olduğuna dair farkındalık yaratmak, ‘Atma!’ demek için yola çıkıyoruz. Elindeki çöpü yere atan herkese, “Atma!” demeye hazırız. Biliniz ki Türkiye, çöp atılmayan, temiz sokaklarıyla çok güzel olacak”

İstanbul’dan Gaziantep’e oradan tüm ülkeye

Atma Derneği bu vizyonla ilerliyor. Geçtiğimiz sürede ilk basamak olarak İstanbul’da pilot bölge olarak seçilen Fatih, Şişli ve Üsküdar Belediyeleri ile iş birliği yapıldı. İkinci adımsa Gaziantep’te atıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’yle yapılan iş birliğini 3 Mayıs’ta 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi’nde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ATMA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pervin Ersoy’un katılımıyla gerçekleştirilen bir basın toplantısıyla duyuran ATMA Derneği, tüm kişi ve kurumlara bu niyete destek verme çağrısında bulundu.

Gaziantep’in “Atma!” hareketine destek vermesinin önemli bir dönüşüm sürecinin başlangıcı olduğunu ifade eden ATMA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pervin Ersoy, “Biz ATMA Derneği olarak temizlemekten daha kolayının atmamak olduğuna dair farkındalık yaratmak, ‘Atma!’ demek için yola çıktık. Bu yolda, elindeki çöpü yere atan herkese, “Atma!” demeye hazırız. İstanbul’da başlattığımız bu hareket, bugün ülkemizin bir başka şehri olan Gaziantep’te devam ediyor. Bu anlamda değerli büyükşehir belediye başkanımız Fatma Şahin’e ve tüm Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Toplumsal farkındalığı arttırarak temiz sokaklar ve şehirler yaratmayı amaçlayan ATMA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pervin Ersoy, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şila Gök ve yönetim kurulu üyeleri Mine Özmen, Nermin Yurteri, Sema Gürel Sürmeli, Suzan Toplusoy ve Şebnem Eriş’in emekleriyle önemli adımlar atıyor. Çalışmalar başka bölgelerde devam edecek. Dernek, uzun vadede Türkiye için tertemiz bir ATMA haritası oluşturmayı hedefliyor.

İpekyol Elie Saab ile birlikte küresel iddiasını artırmayı hedefliyor

Türkiye'nin önde gelen moda markalarından İpekyol, dünyaca ünlü Elie Saab markasıyla birlikte çok önemli bir adım attı. İki kuruluşun iş birliği kapsamında özel bir kapsül koleksiyon hazırlandı. Bir tanıtım kampanyasıyla birlikte yurt içinde 70 ve yurt dışında 18 İpekyol mağazasında eş zamanlı olarak satışa sunulan koleksiyon İstanbul the Peninsula Otel’deki basın toplantısı ve bir defileyle tanıtıldı.

Basın toplantısına Elie Saab markasının yaratıcısı Elie Saab ve Group CEO'su Elie Saab Jr. la birlikte katılan İpekyol Grup CEO’su Uğur Ayaydın, hedeflerinin önümüzdeki 5 yıl içinde markalarını Türkiye’de ve yakın coğrafyalarda en çok tanınan ilk 5 marka arasına sokmak olduğunu belirtti. Ayaydın bu doğrultuda küresel moda sahnesinin köklü oyuncularından ELIE SAAB ile yaptıkları iş birliğinin grubun yurt içinde ve yurt dışında sağlıklı büyümesine önemli katkısı olacağını da vurguladı.

Elie Saab ve Group CEO'su Elie Saab Jr işbirliğinin bir yıl için planlandığını, önümüzdeki dönem için yeni projeler için de görüşebileceklerini belirterek "Genç moda tutkunlarıyla markamızın DNA'sını paylaşmak, yeni ufukları keşfetmek ve kadınsı güzelliğe dair vizyonumuzu sunmak adına bu sınırlı kapsül koleksiyonda IPEKYOL ile güçlerimizi birleştirdik” yorumunu yaptı.