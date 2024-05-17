Yataş Bedding prematüre bebeklerin gelişmesine destek oluyor

Yataş Bedding, El Bebek Gül Bebek Derneği’yle birlikte yaptığı çalışmalarla anneler ve bebekler için çözümler geliştiriyor. Prematüre bebeklerin sağlıkla büyümesine destek olmak için El Bebek Gül Bebek Derneği ile iş birliğiyle 2021 yılında "Uykunun Mucizesi ile Büyüyen Mini Kahramanlar" projesini başlatan kuruluş, bugüne kadar bin 600 bebeğin ve annenin hayatına dokunmayı başardı. Deprem bölgesindeki hastanelerde “Anne-bebek uyum odaları” kuran Yataş Bedding, ayrıca, Türkiye genelindeki yenidoğan yoğun bakım ünitelerine 858 nest ve 174 kuvöz örtüsü bağışladı.

Prematüre bebeklerin sağlıklı büyümesine katkı

Yataş Bedding, 2023 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Hastanesi, Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin anne-bebek uyum odalarını yenileyerek deprem bölgesine çok önemli bir hizmet sunmuştu.

7 Mayıs 2024 tarihinde de Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde yenilenen anne-bebek uyum odasının açılışı yapıldı. Törene, Yataş Bedding Pazarlama Direktörü Selmin Gündoğdu, El Bebek Gül Bebek Derneği Başkanı İlknur Okay’ın yanı sıra Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serhat Samancı ve hastane çalışanları katıldı.

Diyarbakır’daki açılışta konuşan Yataş Bedding Pazarlama Direktörü Selmin Gündoğdu, “Prematüre bebekler, anne karnında tamamlanamamış gelişimlerini kuvözde uyuyarak tamamlar. Bu nedenle onların sağlıklı büyüme ve gelişmelerine için uyku büyük bir önem taşıyor. Anne-bebek uyum odaları, annenin bebeğinin bakımı konusunda eğitilmesi ve lohusalık dönemini daha kolay atlatması, birbirlerine alışması için büyük bir önem taşıyor.” yorumunu yaptı.

Örnek bir dayanışma modeli: Biriz Dayanışma Derneği

6 Şubat 2023 günü 11 ilimizi etkileyen depremlerde maddi ve manevi zarar gören ihtiyaç sahiplerine yardım ederek yeniden hayata kazandırmak amacıyla kurulan Biriz Dayanışma Derneği, kuruluşunun birinci yılında binlerce insana destek oldu.

Biriz Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyeleri Ayça Aytaç, Işın Yıldırım, Dilşat Arpacıoğlu, İpek Yönder, Rabia Bakıcı Güreli, Bulut Reyhanoğlu ve Neşe Bilici Öksüz, sürdürülebilir bir yardımlaşma sistemi oluşturma hedefiyle projeler üzerinde çalışıyorlar. Fırsat eşitliği yaratarak kadın, çocuk ve gençlerin yaşam kalitesini artırmak için eğitim, güçlendirme ve beceri geliştirme odaklı çalışmalara imza atıyor.

Derneğin, ihtiyaç sahiplerinin belirlenerek her ay maddi destek sağladığı ilk projesi “Bir Ailem Daha Var” 2024’te de devam ediyor.

“Bir Kardeşim Daha Var” projesinde ise, ampüte, 18 yaş altı, tedavisi süren çocuklar için Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi ile bulunan kardeş bağışçılar vasıtası ile gençlerin eğitimlerine destek sağlanıyor.

“Hatay’da Okullara Sürdürülebilir İçme Suyu” projesi kapsamında, il genelinde hala devam etmekte olan içme suyu ihtiyacını karşılamaya yönelik okullara sanayi tipi arıtmalı sebil dolaplar kuruluyor.

Gençlere eğitim ve kadınlara istihdam yaratan projeler

Dernek, önümüzdeki dönemde Okul Destek Derneği iş birliğinde hayata geçireceği bir eğitim projesi ile bölgedeki çocukların nitelikli eğitime ulaşabilmesi için fırsat eşitliği sunmayı hedefliyor. Gönüllüler, İngilizce, Türkçe, fen bilimleri ve matematik alanlarında hazırlanan içerikler ile çevrim içi ortamda 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile buluşacak.

Hatay’daki iş yerleri henüz çalışır durumda olmadığından, derneğin öncelikli hedefi deprem bölgesindeki kadınlara oldukları bölgeden ayrılmadan yapabilecekleri iş imkanı yaratmak. Bu amaca yönelik olarak, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve alanında uzman akademik eğitmeler ile yapılan iş birliği ile “Yarınlara Umut - Güçlü Kadınlar Projesi” yaratıldı.

Üretilen dijital içerik sosyal medya yönetimi ve grafik tasarım eğitimlerinin yanı sıra girişimciliğe giriş, koçluk ve mentorluk ile de kariyer planlaması alanında da programlar sunulacak.

Kâğıt hamuru sanatçısı Ebru Baç, Hatay Tarım Sanat Tasarım Girişimcilik Atölyesi (HASAT) ve ev dekorasyonu markası Sirmaison iş birliğiyle oluşturulan “Kadınlara İstihdam” projesi, Hataylı kadınlar tarafından sanatçı eğitmenliğinde üretilen ürünler Sırmaison mağazalarında ve Hepsiburada’da satışa sunulacak.

ORMO Yün İplik Sanayi’nin markası olan NAKO iş birliğiyle 8. Mart Kadınlar Günü’nde ilki hayata geçirilen bir diğer proje ile de, belirli aralıklarla ve HASAT’ın desteğiyle rehber, koç ve psikolog gibi ruh sağlığı üzerine çalışan kişiler eşliğinde örgü atölyeleri düzenlenmesi ve yine bir marka ile yapılacak iş birliği çerçevesinde de istihdam yaratılması planlanıyor.

Birinci yılında sayılarla Biriz Dayanışma Derneği

- “Bir Ailem Daha Var” projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi ailedeki kadının hesabına 1 yıl boyunca her ay 4 bin TL gönderilerek toplam 10 milyon TL’lik yardım sağlandı. Proje, 2024’ de aylık 5 bin TL ile devam ediyor.

- Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği ile gerçekleştirilen “Hatay Kadın Destek Projesi” iş birliği doğrultusunda 30 bin dolarlık yaratılarak, 22 adet konteynerin iç aksamlarının tedariki sağlandı. Depremde eşini kaybetmiş olan kadınlar çocukları ile bu konteynerlerde yaşıyorlar.

- “Hatay’da Okullara Sürdürülebilir İçme Suyu” kampanyası dahilinde, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öncelikli olarak tespit edilen 36 okula toplam 1 milyon 680 bin TL değerinde sanayi tipi arıtmalı sebil dolabı sistemi kuruldu.

- Deprem bölgesindeki çocuklar için 1.500 adet ayakkabı temin edildi.

- Eğitim alanında Adıyaman Besni ve Hatay Samandağ’da lise ve üniversite sınavına girecek gençlere bölgedeki ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla 4.100 adet sınav kiti ve deneme soru bankası ulaştırıldı. Bu proje için 1 milyon 500 bin TL fon yaratıldı.

- Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi 170 aileye 300 bin TL maddi destek sağlandı.

- Samandağ’da 330 ilkokul öğrencisine okul çantaları ve kırtasiye setleri temin edildi.

- Hatay Samandağ Ekin Koleji’nde “HATAY'DA ÜCRETSİZ YAZ OKULU” adı altında 2023 yılının Temmuz ve Ağustos ayları boyunca alanında uzman gönüllü eğitmenlerle ile atölyelerde sanat, spor ve eğitim alanlarında 1000 öğrencinin tüm yaz boyunca iyi olma halleri desteklendi. Koçlar ve eğitmenler ile düzenlenen kariyer seçimi ve motivasyonel çalışmalar ile de hem gönüllü öğretmenlere destek sağlandı. Hem de lise son öğrencilerine sınav neticelerine göre kariyer seçimlerinde yardımcı olundu.