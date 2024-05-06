Kız Kardeşim Projesi 9 yılda 50 bin kadına destek sağladı

Coca-Cola Türkiye 2015 yılından beri kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla Kız Kardeşim adı altında bir proje yürütüyor. Kız Kardeşim Projesi kapsamında Burs Programı, Güçlenme Programı ve Yıldızlar Karması Programı yürütülüyor. Burs Programı kapsamında 2023 yılında deprem bölgesinden 300 genç kadına burs imkânı sunuldu. 2024’te 64 şehirde 92 üniversiteden 410 üniversiteli genç kadına burs desteği sağlanıyor.

Güçlenme Programı ise 39 farklı şirketten 228 alanında uzman mentor aracılığıyla 217 genç kadına kariyer ve kişisel gelişim konularında destek veriyor. Davranış Bilimleri Enstitüsü iş birliğinde, 10 bin genç kadına potansiyellerini keşfetmeleri ve kariyer yolculuklarında başarılı olmaları amacıyla “Kişilik Envanteri Testi” ve “Dayanaklılık Envanteri Testi” sunuluyor. Ayrıca, “Gücüm Kız Kardeşimden” seminerleriyle genç kadınlar kişisel gelişim ve kariyer hedeflerini destekleyen bilgiler veriliyor.

Ahbap Derneği ve Özel Sektör Gönüllüleri Derneği ile iş birliği

“Yıldızlar Karması” Ahbap Derneği ve Özel Sektör Gönüllüleri Derneği'nin iş birliği ile yürütülüyor. Program ile sanat, spor ve toplumsal fayda alanlarında başarılı genç kadınların projelerine maddi destek sağlanıyor.

Yıldızlar Karması Programı’nın jürisinde Coca-Cola Avrasya ve Ortadoğu Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Ilgaz, Ahbap Derneği Kurucusu ve Genel Başkanı Haluk Levent, Milli Voleybolcu Zehra Güneş, tiyatro oyuncusu ve sunucu Ali Sunal, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ve Ahbap Derneği Genel Sekreteri Aytül Anlar yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Yıldızlar Karması’nın kazananları basına tanıtıldı. Buluşmada konuşan, Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Gaye Sunerli, 2023 yılında burs programı, güçlenme programı ve kişisel ve kariyer hedeflerini destekleyen seminer ve online eğitimlerle 50 bine yakın genç kadına ulaştıklarını belirtti.

Mevcut ve yeni programlarla genç kadınlara destek sürdürülecek

Kız Kardeşim Projesi yeni döneminde de Burs, Güçlenme ve Yıldızlar Karması Programları ile devam edecek. 2024 yılı itibarıyla projeye eklenen Kız Kardeşim Kampüs Programı ile de, genç kadınların kariyerleri yolculuklarında desteklenmesi sağlanacak. Kız Kardeşim Projesi, mevcut programlarına yenilerini ekleyerek genç kadınların hayal ettikleri kariyerlere ulaşmalarını desteklemeyi sürdürecek.

Yıldızlar karması kazananları

Toplumsal fayda

- Asiye Tabanlı

- Elif Bölükbaş

- Fatma Güneş

- Sevilay Köse

- Siğnem Uçar

- Melis Berk

Spor

- Halime Hasırcı

- Hilal Zeyneb Saraç

- Nehir Sümer

- Nursena Çeto

- Soreş Deniz Uzer

- Tuğçe Rana Kaya

- Yayla Kılıç Gönen

- Bahar Atalay

- Buse Yaren Ateş

- Büşra Kum

- Derya Kunur

Sanat

- Zerrin Temiz

- Zeynep Baloğlu

- Çağla Demirbaş