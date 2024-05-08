70 ülkede 437 mağazasıyla küresel moda markası olan Koton halka açılıyor

İş Yatırım Menkul Değerler AŞ. konsorsiyum liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 30-40’ı yatırım, yüzde 60-70’i büyüme amaçlı ürün alımlarına yönelik işletme sermayesi için değerlendirilecek. Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, dağıtılabilir kârın en az yüzde 20’sinin nakit kâr payı olarak yatırımcılara dağıtılması hedefleniyor.

1988 yılında kurulan Koton, hazır giyim perakende sektöründe, kadın, erkek, çocuk, genç, denim, gece elbisesi, mayo ve iç giyim, aksesuar gibi farklı kategorilerde ‘One Stop Shop’ olarak tek noktada tüm giyim ihtiyaçlarını karşılayan koleksiyonlar sunarak ayrışmayı başardı. Özel koleksiyonlar ve iş birlikleriyle de dikkat çeken marka, son 11 yılda 10 kez en beğenilen kadın markası seçildi.

Merkezi İstanbul’da bulunan Koton’un 7900’i aşan dev bir çalışan kadrosu var.

437 mağaza ve online ticaretle ürünlerini 70 ülkede pazarlayan Koton, 2023 yılsonu itibarıyla yıllık cirosunu 17,2 milyar TL seviyesine taşıdı. 31 Aralık 2023 itibarıyla brüt kâr marjını yüzde 52, FAVÖK marjını ise yüzde 26,6 düzeyine çıkararak örnek bir performans ortaya koydu.

Bu başarılı performans sonrası şirketi halka açmaya karar veren kuruluşun başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı.

Mevcut ortaklardan Yılmaz ailesi ile Nemo Apparel B.V’in sahip olduğu ve sermaye artırımı yoluyla oluşacak yeni paylar olmak üzere 136 milyon 600 bin TL değerinde 136 milyon 600 bin adet B grubu paylar halka arz edilecek. Buna göre şirket hisselerinin yüzde 16,5’inin halka arzı gerçekleştirilecek.

İş Yatırım Menkul Değerler AŞ. konsorsiyum liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 30-40’ı yatırım, yüzde 60-70’i büyüme amaçlı ürün alımlarına yönelik işletme sermayesi için değerlendirilecek. Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, dağıtılabilir kârın en az yüzde 20’sinin nakit kâr payı olarak yatırımcılara dağıtılması hedefleniyor.

Global pazarlarda büyüme

Koton CEO’su Dr. Bülent Sabuncu’nun verdiği bilgiye Koton online ticaret faaliyetleriyle 2023’te 300 milyondan fazla ziyaretçiye ulaştı. 60 milyon adedin üzerinde ürün sattı. Ürünlerinin yüzde 88’ini yerli tedarikçilerden sağlayan kuruluş gelirinin yüzde 34,5’ini yurtdışı faaliyetlerinden elde ediyor.

Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, halka arzdan gelecek kaynakla yeni yatırımlara imza atacaklarını belirterek şu yorumu yapıyor: “Yurt içinde ve yurt dışında yeni mağaza açılışları, mağaza yenilemeleri, bilgi teknolojilerine yönelik geliştirmeler ve sürdürülebilirlik politikamızı destekleyen daha az su ve enerji tüketimine yönelik teknolojilerin kullanılmasını sağlayacak yatırımlara odaklanacağız. Önümüzdeki dönemde global pazarlardaki bilinirliğimizi artırmayı ve büyümemizi geliştirmeyi amaçlıyoruz. Sağlıklı ve sağlam bir bilançosu olan, sürdürülebilir şekilde kârlı büyüme performansına sahip bir hazır giyim şirketi olarak, halka açılmanın bu hedeflerimize ulaşmayı güçlü biçimde destekleyeceğine inanıyorum.”