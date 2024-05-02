Küresel liderden çağrı;” Düş kurun, cesur ve özgür olun, imkânsızın peşinden koşun”

“Tabii ki yapabilirsiniz, hem de şahane şeyler yapabilirsiniz, hatta hemen yapmalısınız…”

Bu cümle Ayşegül İdeniz’e ait. İldeniz, sivil toplumda teknolojiyle dönüşüm, akıllı ve yapay zekâyla gelecek ve inovasyon politikası konularında öncü bir isim. Hayatının her döneminde kendi çıtasını bir basamak yukarıya taşıyarak ilerleyen bir lider.

İldeniz’i 200’lerin başında Türkiye Intel’in Genel Müdürlük görevini üstlendiğine tanımıştım. Aradan geçen yıllarda, önce Intel’in 67 ülkeyi barındıran Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanlığı ve Avrupa Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Daha sonra, Silikon Vadisi’ndeki Intel Merkez Ofisi'nde Yeni Teknolojiler Grubu Dünya Başkan Yardımcılığı poziyonunda çalıştı.

2016 yılında New York borsasında işlem gören ve 26 milyon kullanıcısı ile Amerikan akıllı enerji pazarının yarısını elinde bulunduran Silver Spring Networks Şirketi'ne COO olarak katıldı. Akıllı şehirler konusundaki programları Chicago, Singapur, Paris, Kopenhag, Dubai gibi şehirlerde uygulandı.

2015 yılında ABD’nin en prestijli yayınlarından Fast Company tarafından “Dünyanın en yaratıcı ilk 100 kişisi” ve TOA (Turks of America) tarafından Amerika’nın en etkili 3. Türk kadını, Türkiye’de ise Dünya Gazetesi tarafından 2004’te “Yılın Bilişim Kadını”, 2006’da “Yılın Kadın Yöneticisi” seçildi.

TÜSİAD Silikon Vadisi Network Başkanı ve American Turkish Society ve Turkish Philanthropy Funds Yönetim Kurulu üyesi olan Ayşegül İldeniz geçtiğimiz dönemde harika bir kitap da yazacak vakit buldu.

‘ Ayşegül Işınla Bizi’ isimli kitap Doğan Kitap tarafından yayımlandı. İldeniz’in kitabıyla aynı adı taşıyan beş bölümlük podcast serisi de dinleyicileriyle buluşuyor.

Fırsat penceresi kapanmadan harekete geçmek gerek

Ayşegül İldeniz kitabın misyonunu şu cümlelerle açıklıyor:

"Kariyerimin ilk zamanlarında internet dalgasıyla gelen inanılmaz dönüşüme şahit oldum ve bu dönüşümün parçası oldum. İnsanlığı ve ülkeleri nasıl değiştirdiğini gördüm. Şimdi yapay zekâ ve yeni teknolojilerle aynı muazzam boyuttaki dalgayı görüyorum. Önümüzde birkaç yıllık bir fırsat penceresi var. Kitabımdaki örneklerde, eğer düşleyip aksiyona geçebilirsek yeni dalga ile kocaman bir dönüşümün parçası olabileceğimizin anahtarlarını vermeye çalışıyorum. Bunu elimden geldiğince yüksek sesle kendi ülkemdeki insanlar için seslendirmeye çalışıyorum."

Başarının anahtarı

Ayeşegül İldeniz kendi deneyimlerini anlatarak yaşadıklarının ışığında herkese, özellikle de gençlere, şu çağrıda bulunuyor:

Dönüşüme açık ve özgür olun

"Dönüşüme açık olun, yeni düşler kurup onları var edin. Yolculuğa başlayacak kadar cesur, sürdürecek kadar özgür olun."

Yaşamı bir öğrenme yolculuğu olarak görün

"Yaşamı bir mücadele silsilesi değil, öğreneceğim ve yaşayacağım bir merak ve keyif yolculuğu olarak görmeye başladım. Buna her anını içinize çekip yön verdiğiniz bir yaşam festivali diyelim.”

İmkânsızın peşinden gidin

"Sıkıldığınız ve istemediğiniz her şeyi değiştirin. Aşkla bağlı olmadığınız hiçbir şeyi yapmayın… Büyük sıçramalar yapacağınız imkânsız şeyleri yapın…”

Düş kurun

"İnsanların başarısının düş kurabilme kapasitesiyle orantılı olduğunu anladım. Çok şanslıyım, çünkü benim düşlerim hiç bitmiyor. Keşfedilip ele geçirilecek sonsuz denizler var önümde!"

Dönüşürken çevrenizi de dönüştürün

“Kendim ve etrafındakiler için düşler kurdum, sonra da gerçekleştirmek için hem kendimi hem de etrafımdakileri o düşlere ışınlamaya çalıştım. Bu yolculuk sırasında hem kendim değiştim hem de teknoloji dünyayı değiştirdi. Kitap benim dönüşüm yolculuğum dünyanın dönüşüm yolculuğu."

Beş bölümlük podcast serisi yayında

Ayşegül İldeniz’in Vestel sponsorluğunda hayata geçirdiği ‘Ayşegül Işınla Bizi’ adlı podcast serisi Karnaval, Deezer, YouTube, iTunes, Spotify ve Apple Music üzerinden yayınlanıyor. Seri; ‘İnovasyon, Neden Yolculuk, Teknoloji, Başarmak ve Liderlik’ başlıklarını taşıyan beş bölümden oluşuyor.

Konferans turizminde sürdürülebilirlik rekabet avantajı sağlıyor

Dünyanın lider turizm ve konaklama şirketi Hilton Worldwide bünyesinde faaliyet gösteren Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center, 84’ü suit 829 odası ile İstanbul'un en büyük oteli konumunda.

12 bin metrekarelik etkinlik alanına ve 6350 kişilik konferans kapasitesine sahip olan otel aynı zamanda İstanbul’un en büyük otel ve konferans merkezi olarak faaliyet gösteriyor.

Son iki yıl içinde yaklaşık 140 bin kişiyi ağırlayan tesis 2022’de Riot Games Valorant Champions, Siemens Healthcare Sales Kick-Off, AIPPI Annual Congress 2023, IATA_ Annual General Meeting & World Air Transport Summit 2023, IATA World Cargo Symposium 2023 benzeri çok büyük küresel programlara ev sahipliği yaptı.

Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Lideri Eda Katalan ve Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center Executive Chef’i Alexis Atlamazoğlu’nun verdiği bilgiye göre, son dönemde sürdürülebilirlik çalışmaları otel tercihinde etkin bir rol oynuyor.

Küresel Sürdürülebilir Turizm ve UNESCO Sürdürülebilir Seyahat Taahhüt Sertifikalarına sahip olan Hilton İstanbul Bomonti de bu bağlamda sürdürülebilir bir iş modeli için büyük yatırımlar yapıyor. Örneğin,

- Hilton tarafından geliştirilen "Meeting Impact Calculator - Toplantı Etki Hesaplayıcı" uygulaması ile otel tüketim verilerini kullanarak bir toplantı veya etkinlik sırasında tahmini karbon, enerji, su ve atıkları detaylı bir şekilde ortaya koyan özel raporlar oluşturuluyor., "Go Hilton, Go Nature" toplantı konsepti çerçevesinde toplantıların karbon ayak izini nötrleniyor.

- Otel, 2030 yılına kadar su kullanımını ve atıkları yüzde 50 oranında azaltmayı, doğaya zarar veren karbon emisyonlarını ise yüzde 75'e kadar düşürmeyi hedefliyor.

- Plastik atığını azaltmak için misafir odalarında tam boyutlu hijyen ürünlerine geçildi. Plastik pipetler, karıştırıcılar ve kokteyl çubukları kullanılmıyor

- Yaz aylarında sulama için yoğuşma suyu kullanılarak su tasarrufu sağlanıyor. Sıfır atık prosedürlerine uygun olarak otelin her alanında ayrıştırma yapılıyor. .

- Gıda israfıyla başa çıkmak için yapay zeka teknolojisi kullanılan Winnow ile işbirliği yapılıyor.

- Yerel üreticileri desteklemek ve ürün tedarik sürecindeki karbon salımını en aza indirmek üzere otelin 80 km yakınından tedarik edebilen ürünlerle özel menüler oluşturuluyor. .

- Otelin misafir ve ofis alanlarında led aydınlatma kullanılıyor, misafirlere elektrikli araç şarj imkânı sunuluyor.

- Toplumsal faydayı amaçlayan gönüllülük çalışmaları ile 5 milyon öğrenme ve kariyer geliştirme fırsatı yaratmak için sivil toplum kuruluşları ve okullar ile çalışılıyor.