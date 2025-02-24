115 milyon dolar borcu 11 ayda kapattık, proje 450 milyon doları bulacak

RAMS Global’in İstanbul Maslak’taki “Rams Beyond” projesinin konut bölümünün “ETRO Residences İstanbul”a dönüşmesiyle ilgili toplantıya giderken 25 Ekim 2022 tarihli yazımı okudum:

Kazakistan’dan yola çıkıp 10 milyar dolarlık iş yaptı, yürüyen işi 5 milyar dolar…

1976 Cizre doğumlu Ramazan Bülbül’ün Gaziantep’ten Kazakistan’a uzanan, orada RAMS Global’in temellerini atış öyküsünü oğlu ve şirketin Başkan Yardımcısı Faruk Bülbül’ün anlatımıyla aktarmıştım.

Faruk Bülbül, o sohbette Hattat Holding’e ait Maslak’taki “Diamond” adlı projeyi devraldıklarını bildirmişti:

- Bina 45 katlı planlanmıştı. Hattat Holding 17 katın kaba inşaatını yapmıştı. Biz de devralıp, binayı İTÜ’ye incelettikten sonra inşaata yeniden başladık. Kat sayısını 39’a indirdik. Adı da artık “RAMS Beyond” olacak.

Binanın uzun süre kaba inşaat halinde beklediğini anımsattığımda şu noktanın altını çizmişti:

- Hattat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hattat, binaya çocuğu gibi bakmış. Tüm katları sık sık temizletmiş.

“ETRO Residences İstanbul”un anonsu sonrası RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül ve ETRO CEO’su Fabrizio Cardinali ile sohbet ettik.

Devran Bülbül’e Hattat Holding’le anlaşmalarının ayrıntılarını sordum, bir bölümünü paylaştı:

- Biz öncelikle 115 milyon dolar düzeyindeki borçlarını devraldık. 30 yıl vadelendirilmiş borcu 11 ayda ödedik. Rezidans ve ticari alanlarda farklılaşmakla birlikte yüzde 50-50 gibi bir ortaklık söz konusu.

27 yıl duran bir projeyi tamamlanma noktasına getirdiklerini kaydetti:

- Proje ilk başladığında 61 kat olarak planlanmış. Sonra 45 kata düşürülmüştü. Biz, “41 kere maşallah” diye yola çıkmak için 41 katta karar kıldık. Projede tamamlanma oranı yüzde 60’ı aştı. Rezidans bölümünde 5 Nisan 2025’te satışlarımız başlıyor.

Maslak’taki projenin tamamlanma bedelini merak ettim, yanıtladı:

- Girdi fiyatlarındaki değişimler toplam maliyeti sürekli değiştiriyor. Toplam maliyet 400-450 milyon doları bulacak gibi görünüyor.

Projenin altında otopark ve metro girişinin daha önceden planlandığını anımsattım, son durumu aktardı:

- Ayazağa Metro durağının bir çıkışı da bizim projenin altından olacak. İstasyona 200 metrelik bağlantı ve yürüyen bantları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kontrolünde biz yaptık.

Binanın 40-41’inci katları düşündüklerini aktardı:

- Tepede 360 derece bir manzara söz konusu. Orada önemli bir restoranın faaliyete geçmesi için görüşmelerimizi sürdürüyoruz.

Maslak’taki proje için özkaynak-kredi oranını sordum, iddialı yanıt aldım:

- Biz hiç banka kredisi kullanmıyoruz. Her şeyi kendi kaynaklarımızla yapıyoruz.

Bu iddialı yanıt üzerine, şaşkınlığımı dile getirdim:

- Maşallah… Anlaşılan iyi birikim var…

Bunun üzerine Kazakistan’a uzandı:

- Sadece Almatı’da 20 bini aşkın konut yapıp teslim ettik. 2 milyon nüfuslu Almatı’da 100 bin kişi bizim yaptığımız konutlarda yaşıyor.

RAMS Global, öncelikle yıllardır kaba inşaat halinde bekleyen projenin tamamlanma noktasına gelmesinde etkili rol oynadı.

Ayrıca, İtalyan moda markası ETRO’nun gayrimenkulde ilk imzasını İstanbul’da atmasını sağladı…

ETRO imzası, gayrimenkulde satışları tetikleyici rol oynar mı?

Ayazağa’da 4 bin konutluk bir kentsel dönüşüm yapıyoruz

RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, yürüyen projelerinin verilerini paylaştı:

- 2.5-3 milyon metrekarelik bir alanda 2 milyar dolarlık projemiz yürüyor.

İstanbul Ayazağa’da önemli bir kentsel dönüşüm projesi üstlendiklerini kaydetti:

- Proje 4 bin konutluk bir mahalle ortaya çıkaracak.

Ayazağa’yı anlatırken Kuzey Irak’a uzandı:

- Erbil’de 2.4 milyon metrekarelik alanda 864 villa, 4 rezidans bloğu, AVM ve otelden oluşan bir projemiz var.

ETRO ile çok hızlı anlaştık

RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül’e ETRO ile anlaşma sürecini sordum, anlattı:

- Biz önce bir başka İtalyan marka ile görüştük. Çünkü, onların gayrimenkule ilgisi vardı. ETRO’nun gayrimenkule ilgisini bilmiyorduk. Görüştüğümüz marka bize “2 yıldan önce ilgilenemeyiz” gibisinden bir cevap verdi. Bizim de projeyi bitirmemiz gerekiyordu.

ETRO’nun da gayrimenkul projelerine imza atma konusunda planlar yaptığını öğrendiklerini kaydetti:

- ETRO’nun CEO’su Fabrizio Cardinali ile yolumuz kesişti. Frekanslarımız tuttu. Birlikte Kazakistan’a gittik. Babam Ramazan Bülbül ile de tanıştı. Babamla da frekansları tuttu. Böylece ETRO ile daha hızlı anlaştık ve yola koyulduk.

Uzel arazisinde teslimler başladı

RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül’e sordum:

- RAMS Global Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Bülbül, Ekim 2022’deki görüşmemizde Uzel Traktör’ün arazisini devraldığınızı, projeyi kısa sürede başlatacağınızı anlatmıştı. Son durum nedir?

Devran Bülbül yanıtladı:

- Proje epey ilerledi. Teslimler bile başladı…

Spora yılda 500 milyon liralık destek veriyoruz

RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül’le sohbet sırasında grubun başta futbol olmak üzere spora verdiği destek de gündeme geldi.

RAMS Global’in spora verdiği desteğin yıllık parasal boyutunu sordum, Devran Bülbül yanıtladı:

- Spor sponsorlukları için yıllık bütçemiz 500 milyon lira.

Ardından anımsattı:

- Bu rakamın 213.6 milyon lirası Galatasaray’ın stadyum adı için ödeniyor. KDV’siyle birlikte bu bedel yıllık 252 milyon lirayı buluyor.

Önemli sponsorluklarından birinin daha altını çizdi:

- Milli Takımımızın da ana sponsorları arasında yer alıyoruz.

‘Yeniden yapılandırma’ için bankaların kapısını çalan şirket sayısı artıyor

Hakan Güldağ’la birlikte gelen hafta önde gelen bir bankanın genel müdürüyle sohbete gittik. KOBİ’lere dönük yoğun çalışan bankanın genel müdürüne sorduk:

- Reel sektördeki sıkıntı size nasıl yansıyor? Sizin gözlemleriniz neler?

Şu yanıtı verdi:

- Daha önce bize haftada bir şirket, kredi yeniden yapılandırması için görüşmeye gelirdi. Şimdi kredi yeniden yapılandırması talebiyle gelen şirketlerin sayısı haftada 4-5’e çıktı. Bu, reel sektörde sıkıntı yaşandığını ortaya koyuyor.

Yeniden yapılandırma konusundaki yaklaşımlarını merak ettik, anlattı:

- Biz elbette öncelikle yeniden yapılandırma için görüşmeye gelen şirketlerin sorunlarını çözme odaklı çalışıyoruz. Ekibimiz gelen şirketi, yaşadığı sıkıntının nedenlerini araştırıyor. Eğer durumları el veriyorsa önceliğimiz o şirketin kredisini yeniden yapılandırmak oluyor.