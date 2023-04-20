1.5 milyon konut yapılacak, finans desteği verilecek, 6 milyon İstanbullu taşınacak

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük, Emlak Konut Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Keleş, Genel Müdürü Hakan Gedikli ve İstanbul Finans Merkezi Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem eşliğinde medya mensuplarıyla iftarda buluştu.

Murat Kurum, söze İstanbul Finans Merkezi’nden girdi:

- İstanbul Finans Merkezi’nin güncel yatırım maliyeti 65 milyar lira. Burada 50 bini doğrudan olmak üzere 100 bin kişiye istihdam sağlanacak. Burası sadece İstanbul’u değil, yakın coğrafyayı da ilgilendiriyor.

Ardından Fikirtepe projesine geçti:

- 2 yıl önce sayın Cumhurbaşkanımız bölgeyi gördü, bize çözüm için sürece dahil olmamız yönünde talimat verdi. Emlak Konut ile iradeyi ortaya koyduk. 12 bin konuttan oluşan 20 milyar liralık projeyi çözdük. Anahtar teslimleri de başlattık.

6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerinin vurduğu 11 ilimize odaklandı:

- Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı törenle Şanlıurfa’da deprem bölgesindeki 11 ili kapsayan 100 bin konutun temelini atmış olduk. ABD dahil hiçbir ülke böylesine büyük deprem felaketinin 75’inci gününde bu temelleri atamazdı.

Deprem bölgesindeki 650 bin konutun 319 bininin bir yılda biteceğini belirtti:

- Deprem bölgesinde temellerini attığımız ve atacağımız konutlar için “Yükselen Anadolu Projesi” deyimini kullanıyoruz. En iyi mimarlar, tasarım gruplarıyla çalışıyoruz. Zemin etütleri çok titiz yapılıyor. Temelleri öncelikle rezerv alanlarda atıyoruz.

Sohbeti İstanbul’a kaydırdı:

- 39 ilçede 695 bin konut dönüştürüldü. Hedefimiz deprem açısından “güvenli İstanbul”a ulaşmak. İstanbul sadece burada yaşayanların değil, hepimizin.

İstanbul’da 1.5 milyon konutun riskli olduğunun saptandığını bildirdi:

- Bunların yüzde 20’sinin acilen dönüştürülmesi gerekiyor. Depremin 75’inci gününde bölgede 100 bin konutun temelini atabildiysek, İstanbul’da da hızla bu dönüşümü gerçekleştirebiliriz.

İstanbul’a 1.5 milyon yeni konut için TOKİ ve Emlak Konut ile birlikte kolları sıvadıklarını kaydetti:

* 500 bin konut Anadolu yakasındaki rezerv alana yapılacak.

* 500 bin konut Avrupa yakasındaki rezerv alanda inşa edilecek.

* 500 bin konut da yerinde dönüşümle hayata geçecek.

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde (yarın) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rezerv alanlardaki konutların ilk temellerini atacağını vurguladı:

- Sayın Cumhurbaşkanımızın söz konusu konutlarla ilgili vatandaşlarımıza finans desteği, inşaat desteği gibi müjdeleri olacak.

1.5 milyon konut projesinin İstanbul için ne anlama geldiğini şu bilgi ile ortaya koydu:

- 6 milyon İstanbullu güvenli alanlara taşınacak.

TOKİ’nin yaptığı konutlara deprem bölgesinden örnek verdi:

- Deprem bölgesindeki 11 ilimizde TOKİ’nin yaptığı 143 bin konut sapasağlam duruyor.

Bir soru üzerine İstanbul’daki rezerv alanlara örnek verdi:

- Rezerv alanlarımız Anadolu yakasında Tuzla, Kartal-Maltepe ve Pendik’te, Avrupa yakasında da Eyüp, Esenler, Başakşehir ve Kanal İstanbul Projesi alanında yer alıyor.

Rezerv alanlardaki konutların 4-5 katı geçmeyeceğini ifade edip, bazı örnekleri ekrana yansıttı:

- TOKİ’nin Esenler’de, Güngören’de, Çamlıca’da yaptığı projeler var. Gidin örnek olarak oraları görün.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ramazan Bayramı’nın ilk günü açıklaması beklenen müjdeleriyle ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı:

- Oturdukları konutları dönüşüme giren vatandaşlarımıza kira yardımı yapılıyor. Kira destekleri artabilir. Dönüşecek konutlar için inşaat desteği ve maddi destek söz konusu olabilir. Rezerv alanlara taşınacaklara da finans desteği gündeme gelebilir.

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 24 yıl geçti… İstanbul’da bu sürede 695 bin konut dönüştürülebildi…

Şimdi 1 milyonu rezerv alanlarda olmak üzere 1.5 milyon yeni güvenli konuta 6 milyon İstanbullu’nun kısa sürede taşınması gerçekleşirse, o zaman depreme hazırlık anlamlı hale gelir değil mi?

İyi bayramlar…

İstanbul Finans Merkezi kritik bir öneme sahip

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Finans Merkezi’nin kritik önem taşıdığını vurguladı:

- Ülkemizdeki finans sektörünün tek merkezde toplanması çok kıymetli. Burası şehir hastaneleri kadar önemli bir proje. İstanbul Finans Merkezi ayrıca, ekonominin depreme hazırlık dönüşümünün de bir adımı oldu.

Emlak Konut Genel Müdürlüğü döneminden örnek verdi:

- Emlak Konut GYO için Londra, New York hatta Dubai’ye uluslararası finans çevreleriyle görüşmeler yapmaya gidiyorduk. İstanbul Finans Merkezi’nin de aynı rolü üstlenmesini hedefliyoruz.

İstanbul Finans Merkezi kompleksinin depreme dayanıklı binalardan oluştuğunu bildirdi:

- Burası fay hattına nispeten uzak. Beton kalitesi, sağlam zemine ulaşmak için çakılan kazıklar, yani depreme oldukça dayanıklı bir yapı söz konusu. Allah korusun İstanbul depremi olursa burası dimdik ayakta kalır.

Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli araya girdi:

- Burası akıllı binalardan oluşan bir kompleks. Cepheler gün ışığını azami ölçüde kullanacak camlarla kaplandı. Böylece elektrik tasarrufu sağlanacak. Akıllı asansörler, deprem anında durup içindekilerin güvenli inişine imkan verebilecek.

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut, İstanbul Finans Merkezi’nde 2019’dan itibaren ana yatırımcı olduklarını anımsattı:

- Burayı yönetmek, kiralanabilir alanları pazarlamak üzere İstanbul Finans Merkezi A.Ş.’yi kurduk. İstanbul Finans Merkezi’nin devreye girmesiyle ülkemizde finans piyasalarının daha da derinleşmesi için var gücümüzle çalışacağız.

İstanbul Finans Merkezi’yle ilgili yasanın geçen yıl çıktığını kaydetti:

- Yönetmelikler de kısa sürede yayınlanacak. İstanbul Finans Merkezi’ne ciddi ilgi olduğunu görüyoruz. Bu bizi memnun ediyor. Global kuruluşlar, ülkemizdeki insan kaynağını önemli avantaj olarak değerlendiriyor.

Ardından ekledi:

- İnşallah finans dünyasının kalbi burada atacak…

Konut bedelinin ötesinde destekler veriyoruz

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun depremzedeye konutları bedava verecekleri vaadiyle ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

- Biz vatandaşlarımıza gerçekleştirebileceğimiz hayalleri sunuyoruz. Bakın yakın dönemde daha önceki depremlerde vatandaşlarımıza 2 yılı ödemesiz 18 yıl vadeli 230 bin liraya verdiğimiz konutlar var. Taksitleri 1000 lira. Bugün o konutlar 3-4 milyon lira.

Depremzedelere, depreme hazırlık için konutları kentsel dönüşüme girenlere verilen destekler üzerinde durdu:

- Kira yardımı, taşınma ve eşya desteği veriyoruz. Bu destekler konut bedelinin ötesine de geçebiliyor.