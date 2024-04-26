Yılda 100 milyon kez zil çalıyor, Azerbaycan’ı dışa açılmanın ilk adımı görüyor

IBM, Türk Telekom sonrası Aras Kargo ve Ekol’deki sektör deneyiminin ardından Temmuz 2022’de Sürat Kargo Genel Müdürü olan Cem Oğuz, 6 Şubat 2023 depremleri sürecinde yaptıkları işi şöyle irdeledi:

- COVID-19 pandemisi sırasında herkes evlere kapanırken kargo sektörü çalışanları aksine dışarı çıktı, yoğun hizmet verdi. 6 Şubat 2023’te depremin vurduğu 11 ilimizde herkes binaları terk ederken yine kargo çalışanları riskli yerlerde bile paket teslimine çalıştı.

6 Şubat depremleri sonrasında kargo teslimini durdurmamaya çalıştıklarını düşündü:

- Öncelikle çalışma arkadaşlarımızdan hayatını kaybedenler, enkazda kalanlar olup olmadığına baktık. Sonra deprem bölgesindeki şubelerimizi açmaya çalışıp, tek tek kargo adreslerini, teslim edilecek kişileri bulmaya odaklandık.

Bu taramalar sırasında deprem bölgesinde bir kanser ilacı olayı yaşadıklarını anımsadı:

- Arkadaşlarımız bekleyen kargo paketleri arasında kanser ilacını buldu. Bunun üzerine hızla ilacın teslim edilmesi gereken kişiyi saptadılar. İşin ucunda önemli bir sağlık sorunu vardı. Kargo sahibine o sıkıntılı günlerde teslim edildi.

Kuruluşu 2003 yılına uzanan, Kaynak Holding bünyesindeyken FETÖ operasyonları sonrasında TMSF’ye geçen, açılan ihalede Halil İbrahim Bacacı’nın kurduğu Port Kargo tarafında satın alınan Sürat Kargo’nun Genel Müdürü Cem Oğuz’la geçenlerde sohbet ettim. Oğuz’a, Bacacı Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Senem Denizhan eşlik etti.

Oğuz, e-ticaretin sektöre katkısından söze girdi:

- 2016’ya kadar sektörün önceliği e-ticaret değildi. Pazar e-ticarete yönelmeye başlayınca sektör de uyum sağladı. Biz Sürat Kargo olarak COVID-19 döneminde yüzde 25-30 büyüdük.

Şirketin e-ticaret hacmine değindi:

- e-ticaretin büyümesi bizi de aynı yönde etkiliyor. Çünkü, toplam iş hacmimizin yüzde 80’ini e-ticaret oluşturuyor.

İş hacminin gelişmesine paralel teknoloji yatırımları yaptıklarını bildirdi:

- Eskiden kuryeler teslimata çıktığında yöneticiler kendini “kör” hissederdi. Çünkü, kuryenin hangi saatte nerede olacağını bilemezdi. Bugün kuryelerin gidecekleri adresler teknolojiye dayalı şekilde optimize ediliyor, anlık takip söz konusu oluyor.

Yeri gelmişken e-ticaretin toplam pazardaki payı üzerinde durdu:

- e-ticaretin geleneksel ticaretteki payı yüzde 18’e çıktı. Avrupa ve İngiltere pazarında bu oran yüzde 25-30 dolayında. Yani, ülkemizde gidilecek çok yol var.

Kuryelerin paket teslim temposunu paylaştı:

- Paket teslimi için yılda 100 milyon kapı zili çalıyoruz. Bizim kadromuzda çalışan kuryelerin günlük paket teslimi 80-90 dolayında seyrediyor. Kendi işini yapan “ticari kurye”lerde paket teslim sayısı günde 120’yi buluyor. “Ticari kurye”lerin bizdeki iş payı yüzde 22’ye ulaşıyor.

Sürat Kargo’nun yurt dışı operasyonlarına yönelik bilgi aktardı:

- 8 bin kişilik bir aileyiz. Bugün itibariyle sadece Azerbaycan’a sevkiyatlar yapıyoruz. Günlük 15-20 bin kargo gidiyor. 75 bine vardığı günler de oluyor. Önümüzdeki dönemde Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere MENA Bölgesi, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya da açılacağız.

Uluslararası işleri de dikkate alarak sürekli yatırım yaptıklarını vurguladı:

- Aktarma merkezi sayımız 26’ya çıktı. Aktarma merkezlerimizden 6’sında otomatik paket ayırıcı sistem var. 2023 yılında toplam 500 milyon lirayı aşan yatırım yaptık.

Sektörün büyümeye ve gelişmeye bağlı olarak yeni uygulamaları devreye aldığını ifade etti:

- Randevulu teslimat, esnaf teslim noktaları gibi uygulamalar devreye girdi. Örneğin bizim 2 bine yakın esnaf teslim noktamız var. Bunlara “Süratli Esnaf Noktası” (SEN) diyoruz. Bu uygulama sektörümüzde giderek yaygınlaşıyor.

Türkiye’de kargo sektöründe yabancı ağırlığı dikkat çekerken, Sürat Kargo da Azerbaycan deneyiminin ardından dışa açılma adımlarını hızlandıracak gibi görünüyor…

100 bin kişi kargoda çalışıyor, iş değiştirme oranı yüzde 80’i buluyor

SÜRAT Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, kargo sektörünün toplam istihdamına işaret etti:

- Sektörümüzde toplam istihdam 100 bini buluyor. Sektörümüz çok önemli bir istihdam kaynağı olarak görülüyor. Büyüme sürdükçe istihdam kapısı da açılacak. Teknoloji yatırımlarına rağmen insana ihtiyacımız azalmayacak.

Sürat Kargo’da kadın istihdamına önem verdiklerini belirtti:

- Günlük paket işleminde 200 binlerden 700 binlere ulaştık. Kadın çalışan sayımızı da aynı hızla artıracağız. Yönetim kadrosunda kadın çalışan sayısını yüzde 50 artırdık. Kadın personel beyaz yaka ile sınırlı kalmayacak, kurye görevi de vereceğiz.

Sektörün üzerinde çalıştığı formüllerden birinin de “esnek iş gücü yönetimi” olduğunu bildirdi:

- Yılın son aylarında iş yükü 2-3 katına çıkıyor. Yoğunluğu “kalabalık yönetimi” modeliyle yönetmeyi planlıyoruz. Part-time çalışılabilecek, evden yapılabilecek işlerde bunu uyguluyoruz. Kargo tesliminde yeni uygulamaların önünün açılması gerekiyor.

Sektördeki iş değiştirme sıklığı ve oranını sordum, yanıtladı:

- Mavi yakada yıllık iş değiştirme oranı yüzde 80’i buluyor.

Antalya ve Bodrum’da kurye bulmakta sıkıntı çekildiğini kaydetti:

- Bodrum ve Antalya’da evler kiralayıp lojmana dönüştürdük. “Kira derdin yok, gel haftada 5 gün çalış” diyoruz. Lojman formülü işe yarıyor. Doğu illerimizden çok başvuran oluyor.

Futbolda sponsorluk için ‘en ağır forma’yı seçtik

SÜRAT Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, sporla ilgili sponsorluklarına değindi:

- Sürat Kargo, Kadın Futbol Milli Takımı ana sponsorluğunun yanı sıra Yılport Samsunpor’un da resmi taşıma sponsoru.

Yanında getirdiği Samsunspor formasını gösterdi:

- Biz “En ağır forma” diyoruz. Çünkü, logosunda Atatürk olan tek spor kulübü Samsun.

Samsunspor’un mor formasına dikkat çekti:

- Kadına şiddete karşı bütün kadın çalışanlarımıza mor formadan aldık. Formada 15 dilde “kadına şiddete hayır” yazıyor.

TIR ve kamyon fotoğraflarını paylaştı:

- TIR ve kamyonlarımızı kadın futbolcularımızın fotoğraflarıyla giydirdik. Kız çocuklarımız onları örnek alsın istiyoruz. Çünkü, kamyonlarımız ülkemizin her köşesine gidiyor.

Ardından ekledi:

- Kadınlar için antrenör olmak isteyenlere yönelik bir destek programı da düşünüyoruz.

Elektrikli araç şarj istasyonları kuruyor

SÜRAT Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, çevre konusunda attıkları adımlardan birinin elektrikli araç şarj istasyonları kurmak olduğunu belirtti:

- Sürat Kargo’nun 800’e yaklaşan noktasının uygun olanlarının önlerine elektrikli araç şarj istasyonları kuruyoruz. Bu konuda bir firma ile ortaklığımız var.

İlk etapta 50 şarj istasyonu kuracaklarını bildirdi:

- Gündüz müşterilerimiz araçlarını şarj edebilecek. Gece de kendi araçlarımızı şarj edeceğiz. Elektrikli araç yatırımına da bu yıl başladık. Acentelerimiz de elektrikli araç yatırımına başladı. Bu yıl filomuzdaki elektrikli araç sayısı hızla artacak.

Ardından ekledi:

- Ayrıca aktarma merkezlerimizin uygun olanlarında güneş panelleri kurmaya başlayacağız.