"Türkiye, bize ve dostlarımıza yetecek kadar zengindir"

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kurulmasından 2.5 yıl sonra, Cumhuriyet’in ilanından 11 ay kadar önce, tarih 3 Kasım 1922, yer Ankara…

Mustafa Kemal Paşa, Paris’te (Fransa) yayınlanan “Petite Parisien” gazetesi muhabirinin sorularını cevapladı. Bu söyleşi, Türkiye’de endüstriyel tavukçuluğu ilk başlatan, 1985-1987’de Altay Kulübü başkanlığını yürüten, Atatürk hakkında yazdığı kitaplar ve fotoğraf koleksiyonuyla öne çıkan Hanri Benazus’un “Niçin Atatürk” kitabında yer aldı.

Türkiye Barolar Birliği Yayınları’nın Ocak 2018’de bastığı “Niçin Atatürk” kitabını, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” vesilesiyle yeniden okudum. TBMM’nin kuruluşunun 102’nci yılında bu söyleşiden satır başlarını sizlerle paylaşmak istedim:

Büyük Millet Meclisi Hükümeti, kapitülasyonların devamına asla izin vermeyecektir. Eğer yabancı azınlıklar, eskiden olduğu gibi, bundan sonra da kapitülasyonlardan yararlanmayı düşünüyorlarsa, aldanıyorlar.

Türkiye’nin bağımsızlığı her alanda tamamen ve eksiksiz olarak onaylanmak kaydı ile kapılarımız bütün yabancılara açık kalacaktır.

Memleketimizde var olan yeni durumun sonuçlarından yabancıları ürküterek Avrupa’da aleyhimize bir fikir cereyanı yaratmak isteyenler, bizim düşmanlarımızdır.

Türkiye bize ve dostlarımıza yetecek kadar geniş ve zengindir. Birtakım ekonomik sorunlarımız vardır ki, biz bunları kendi kaynaklarımızla ve yalnız kendi sermayemizle çözemeyiz. Bu sebeple bize yardım edecek dostlar aramaya mecburuz.

Yeni Türkiye’nin eski Türkiye ile hiçbir ilgisi yoktur. Osmanlı Hükümeti tarihe geçmiştir. Şimdi yeni Türkiye doğmuştur.

Gerçekte hakim olan ve her şeyi yöneten yer, Millet Meclisi’dir.

Biz ne bolşevikiz, ne de komünist. Ne biri, ne de diğeri olmayız. Çünkü, biz milliyetçiyiz ve dinimize saygılıyız. Hükümet şeklimiz “Halk Hükümeti” diyebiliriz.

9 Ekim 1937’de, 7 yaşındayken Aydın Ortaklar’da “Atatürk’ün masasındaki leblebileri yiyen çocuk” olarak tanınan, ömrünü Atatürk’ü ve Cumhuriyet’i anlatmaya adayan, 15 Ocak 2024’de vefat eden Hanri Benazus’un kitabında yer verdiği şu söyleşi de dikkatimi çekti:

Mustafa Kemal Paşa’nın 22 Aralık 1922 tarihinde İngiliz “Morning Star Post” gazetesi muhabiri ile yaptığı konuşma…

O söyleşiden “Niçin Atatürk” kitabına yansıyan satır başları şöyle:

Günün birinde İngiltere ile Türkiye arasındaki geleneksel dostluğa döneceğiz.

Tek arzumuz bağımsızlığımıza uyulmasından ibarettir.

Yabancılardan nefret ettiğimiz hakkındaki söylentiler, asılsızdır. Bizde bu gibi duygular yoktur.

Ben Hükümetinin yaptığı hatalarından dolayı, o Hükümetin ait olduğu millete düşmanlık besleyecek bir adam değilim.

Benazus, kitabında Atatürk’le 27 Eylül 1923’te, Cumhuriyet’in ilanından yaklaşık bir ay önce Paris’te yayınlanan “Neue Freil Prese” gazetesinin yaptığı söyleşiye de yer verdi:

Avrupa’da halen Türkün her türlü ilerlemeye, yeniliğe düşman olduğu, manevi ve maddi alanda gelişmeye uygun insan olmadığı sanılmaktadır. Bu büyük bir hatadır.

“Avrupa” bizi zayıf olmaya, kalmaya mahkum bir toplum olarak tanımakla yetinmemiş, “Yıkılmamızı, zayıflamamızı çabuklaştırmak için ne yapmak gerekiyorsa yapmıştır.” İşte bizim Avrupa ile sürekli mücadele içinde olduğumuz bu zihniyettir.

İmparatorluk zamanında Padişahın Hükümetleri, Türk milletinin Avrupa ile temasına engel olmuş ve Türk milletini ilerleme dışında bırakmışlardır.

Şimdi ise, milletimizin medeni milletlerle temasını kolaylaştırmanın çıkarlarımızın gereği olduğunu biliyor ve uyguluyoruz.

Atatürk, bu röportajında basın ile ilgili şu mesajın altını çizmiş:

- Bizde basın, hiçbir şekilde baskıya ve etkinliğe tabi tutulamaz. Kimi Batılılaşmayı, kimi Doğululaşmayı savunuyor…

Atatürk’ün ortaya koyduğu “akıl”dan, verdiği mesajlardan, sözlerinden her dönem çıkaracağımız, alacağımız çok ders var…

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum…

Benim tek manevi mirasım bilim ve akıldır

HANRİ Benazus, “Niçin Atatürk?” kitabına noktayı koyduğu bölümde şu noktanın altını çizdi:

- Kitaptaki her bir belgenin büyük bir ibretle değerlendirilmesi “Niçin Atatürk?”e verilecek en gerçekçi cevaptır…

Benazus, Atatürk’ün ilkelerinde pozitivizmi temel alan düşünce tarzını ve felsefesini, yine O’nun sözleriyle şöyle aktardı:

Manevi miras olarak arkamda ne bir ayet, ne bir dogma, ne de donmuş, kalıplaşmış bir kural bırakıyorum.

Benim tek mirasım bilim ve akıldır…

Dünyada her şey çok çabuk değişiyor ve gelişiyor. Mutluluk ve mutsuzluk kavramları da, zaman içinde, toplumdan topluma, bireyden bireye değişiyor.

Bu durumda sonsuza dek geçerli çözümlerin var olduğunu öne sürmek, düşüncelerin ve bilimin sürekli değişime ve gelişime, değişime uğradığını inkar etmek mümkün değildir.

Benim ne yapmaya çalıştığım, Türk milletinin iyiliği için neyi başarmaya çalıştığım herkesin malumu.

Benden sonra, benim çizdiğim yolda, akıl ve bilimden hiçbir zaman ayrılmadan ilerleyecekler, benim manevi mirasçılarım olacaktır.

Hatalı yolda yürümek memleket ve milleti yaşama gücünden uzaklaştırır

23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Cemal Kutay’ın Cumhuriyet’in 75. Yılında “Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı”nın yayınladığı “Ne Buldu, Ne Bıraktı” kitabını da gözden geçirdim.

Cemal Kutay, kitapta Mustafa Kemal Atatürk’ün açıklamaları ve sözlerini öne çıkan başlıklar halinde derledi: