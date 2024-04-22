Adana’ya gel ciğerimi ye

YIL 2009, Adana… 2003 yılında ALJ Grup’a transfer olan Ali Haydar Bozkurt, 2009 yılında ALJ Grup’un Toyotasa’daki Sabancı hisselerini satın almasının ardından Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO’luğunu da üstlenmişti. O günlerde Adana’da buluştuğumuzda kente tutkusunu şöyle özetlemişti:

- Malatya doğumluyum. Çocukluk ve gençliğim Adana’da geçti. Hem Malatyalı, hem Adanalı’yım. Her portakal çiçeği mevsiminde bir hafta Adana’da olurum. 17 yılda bir kez bunu yapamadım. Arkadaşlarım portakal çiçeği gönderdi. Buzdolabında 10 gün kokladım.

12’nci Adana Portakal Çiçeği Festivali’nin açılışı, (soldan sağa) Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, Kültür Yolu

Festivalleri Genel Müdürü Selim Terzi, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger,

Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt ve Karnaval Direktörü İlhami Günsel tarafından gerçekleştirildi.

ALJ (Abdul Latif Jameel) Holding İcra Kurulu Başkanı, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Adana’da koklayarak büyüdüğü portakal çiçeği tutkusunu 13 yıl önce karnavala dönüştürmek üzere öncülük yaptı. Meslektaşlarım Ayşe Arman ve Nebil Özgentürk gibi Adanalılar, yanı sıra çok sayıda sanatçı destek verdi, 13 yıl önce davet sloganı atıldı:

· Nisan’da Adana’da… Organizasyon kısa sürede adıyla da dünyayı kucakladı:

· Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı…

Ali Haydar Bozkurt, geçen yıl 6 Şubat depremleri nedeniyle iptal edilen karnavala hemen her seferinde davet etti, araya başka işlerim girdiği için gidemedim.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yılki “Türkiye Kültür Yolu Festivali”ni 13 Nisan 2024’te Adana’dan başlatırken, “12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı”nı da aynı kapsama aldı. Kültür Yolu Festivali 13 Nisan’da başladı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt’un davetiyle 19-20 Nisan’da kente gidip, coşkuya tanıklık ettim.

Bozkurt, “Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı”nın öyküsünü şöyle özetledi:

- Yola çıkarken, siyaset dışı, kimseyi ötekileştirmeyen, dostluk ve kardeşlik ortamını sağlamayı hedefl edik. Bunu başardık. Bu gurur Adana’nındır. Ulaşılan başarının ardından hedef büyüttüklerini belirtti:

- Bundan sonra Karnaval’da dünyanın çeşitli ülkelerinden çocukların Adana’ya geldiği bir organizasyon hayal ediyoruz. “Nisan’da Adana’da” olmanın güzelliğini anlatacağız.

Karnaval ile Adana’nın ardından bölgeyi de tanıtmaya başladıklarını vurguladı:

- Özellikle yurt dışı tanıtımlarımızı artıracağız. Bölgemiz için turizm katkısının daha fazla olmasını hedefliyoruz.

“Türkiye Kültür Yolu Festivali” ile işbirliğine değindi:

- “Türkiye Kültür Yolu Festivali”, Karnaval döneminde daha fazla yabancı turisti Adana’ya ve bölgeye çekmeye katkıda bulunacak.

Adana’daki yerel ekonomi gazetesi Refleks’in mimarları Esra Özden ile Mehmet Uluğtürkan’ın hazırladığı “Karnaval” gazetesine baktım, şu başlık dikkatimi çekti:

· Karnaval, Adana’da bu yıl 4.5 milyar liralık ekonomik etki yaratacak…

Ali Haydar Bozkurt da Karnaval’ın Adana ekonomisine katkısı üzerinde durdu:

- Karnaval’dan dolayı esnafımız da mutlu. “Kültür Yolu Festivali” işbirliği ile programın 9 güne çıkması Adana’ya ekonomik katkıyı rekor seviyeye çıkaracak. Bu yılki ekonomik etki 5 milyar lirayı aşacak.

Ali Haydar Bozkurt, 2019 yılı Nisan ayında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, mazbatasını aldığı gün aradı, Karnaval’a destek istediğini bildirdi. Karalar, anında olumlu yanıtı verdi:

- Kör istemiş bir göz, Allah vermiş iki göz… Benim de hedefimde Adana’da turizmi öne çıkarmak. Halkın sahiplendiği “Portakal Çiçeği Karnavalı”nın en ön safında elbette biz oluruz.

Zeydan Karalar, Karnaval vesilesiyle düzenlenen resepsiyonda, kortejde ve gong töreninde şu mesajı verdi: - Karnaval, bütün kurumların birlik beraberlik içinde düzenlediği bir etkinlik oldu. Keşke dijital teknoloji, Adana’daki portakal çiçeği kokusunu tüm dünyaya yayabilecek bir uygulama yaratabilse.

Adana’nın bir “tutku” olduğunu irdeleyip ekledi:

- Biz misafirlerimize, “Adana’ya gel, ciğerimi ye” deriz. Bu ciğer, herkese yeter… Bu ciğerde herkese yer var…

20 Nisan 2024 Cumartesi 17.00’de gerçekleşen “Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı” kortej geçişine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kültür Yolu Festivalleri Genel Müdürü Selim Terzi, Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt, Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram katıldı.

Vali Yavuz Selim Köşger de şu noktanın altını çizdi:

- Akdeniz’in en güzel mevsiminde böyle bir etkinliğin yapılması ve turizmin 12 aya yayılması stratejisi çerçevesinde “Portakal Çiçeği Karnavalı” büyük önem taşıyor.

Malatya doğumlu Adanalı profesyonel yönetici Ali Haydar Bozkurt’un “portakal çiçeği tutkusu”yla 13 yıl önce tetiklediği Karnaval, “Kültür Yolu Festivali” ile birleşince 13-21 Nisan 2024 günlerinde kentte önemli canlılık yarattı. 9 günde ortaya çıktığı tahmin edilen 5 milyar lirayı aşkın ekonomik etki, “Portakal Çiçeği Karnavalı” ile “Kültür Yolu Festivali”nde aşının tuttuğunu, dikilen fidanın bol meyve vermeye başladığını gösteriyor…

40 BİN METREKARELİK PARK DOLDU, KONSERLER SEYİRCİ REKORU KIRDI

ADANA’ya gidince Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Medya İlişkileri Direktörü Sonat Bahar’dan 13 Nisan 2024’te Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı açılış töreniyle başlayan “Adana Kültür Yolu Festivali”yle ilgili bilgi notu istedim. Mehmet Nuri Ersoy, festivallerle ilgili İstanbul’da düzenlediği toplantıda, bu yıl 16 ile yayılan festivallerden bazılarının, illerin mevcut etkinlikleriyle birleştirildiğini belirtmişti:

- Adana’daki “Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı” adını koruyarak festivalimizle bütünleşerek gerçekleşecek.

Sonat Bahar, gönderdiği notta şu bilgileri paylaştı:

● Refik Anadol’un “Makine Halüsinasyonları: Mercan Rüyaları” veri heykeli Anıt Müze’de sergilendi.

● Festivale özel üretilen, festival rotasındaki şehirlerin ikonik yapıları ve Türkiye’nin tarihi kültürel zenginliğinin vurgulandığı “Atatürk Kültür Yolunda” adlı eser yapay zeka algoritması kullanılarak Tren Garı’nda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

● Gelenek ile gelecek arasında köprü kurarak sanatın evrensel etkisini vurgulayan “Eskizden Piksele Dijital Sanat: Anadolu Edition” sergisi, restore edilerek müzeye dönüştürülen “Milli Mensucat Fabrikası”nda gerçekleşti.

● Adana Müze Kompleksi, festival için özel olarak hazırlanan sergilerden “Matraki: Bir Osmanlı Yıldızı”na ev sahipliği yaptı.

● Adana Müze Kompleksi 8 bini aşkın, Kuruköprü 14 bin, Atatürk Evi Müzesi 12 bini aşkın kişi tarafından ziyaret edildi.

● Adana Merkez Park’ta kurulan dev sahnede Fatma Turgut, Emir Can İğrek, Haluk Levent, Mert Demir, Ferhat Göçer, Murat Boz, Tuğba Yurt, Gökhan Tepe gibi ünlüler, 40 bin metrekarelik alanı izleyicileriyle doldurdu. Bazıları izleyici rekoru kırdı.

ALİ HAYDAR BOZKURT MALATYA İÇİN DE HAZIR

ALJ Holding İcra Kurulu Başkanı, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş’nin Malatya doğumlu Adanalı CEO’su Ali Haydar Bozkurt’un önderliğinde gerçekleşen “Portakal Çiçeği Karnavalı”nın hayata geçtiği ilk günlerden itibaren sürekli talepte bulundum:

- Kayısı Festivali’nin eski etkisi kalmadı. Senin gibi pazarlama yönü güçlü bir yönetici devreye girer, öncülük yaparsa Malatya’yı yeniden gündeme taşıyacak festivaller düzenlenebilir.

Ali Haydar Bozkurt, 2016 yılı Nisan ayında dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’yi ziyaretinden bir fotoğraf gönderdi:

- Sevgili hemşerim, sözümde duruyorum. Malatyalı Bakanımız Tüfenkci’ye seninle birlikte Malatya için bir proje yapabileceğimizi anlattım. Sayın Bakan, “Size sonuna kadar destek veririm” dedi. En kısa zamanda kolları sıvayalım.

Aradan 8 yıl geçti, Malatya’dan Ali Haydar Bozkurt’a, “Hemşerim, gel bize de omuz ver, Festival Komitesi Başkanımız ol, Kayısı Festivali’ni dünya organizasyonu yapalım” diyen kimse çıkmadı.

Adana’da yine Ali Haydar Bozkurt’a Malatya’yı anımsattım, sözünü yineledi: - Kayısı Festivali için her zaman göreve hazırım, üzerime düşeni yaparım.

Başta Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Islahiye ve Nurdağı olmak üzere 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak uzun zaman alacak…

Yine de Malatya’da 3-4 günlüğüne zorlukları, sancıları unutturacak “Kayısı Hasat Günleri” düzenlenemez mi?