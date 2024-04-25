Gayrimenkul değeri 970 milyon doları buluyor, yola 3’üncü viteste deva ediyor

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1995 yılında mezun olan Ömer Barlas Ülkü, üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. 1995-1997’de İnşaat Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

İş Bankası Teftiş Kurulu’na müfettiş yardımcısı olarak girdi. 2000-2008 döneminde müfettiş olarak görev yaptı. 2008-2012 döneminde de İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de (İş GYO) İç Denetim ve Kontrol Müdürlüğünde müdür görevini yürüttü. 2012’de Finansal Yönetim Biriminin kuruluşunda görev aldı.

2012-2021 yılları arasında gayrimenkul geliştirmeden, bilgi teknolojilerine kadar değişen alanları kapsayan grup başkanı olarak çalıştı. 2021 yılında Genel Müdür Yardımcılığı derken 31 Temmuz 2023’te İş GYO Genel Müdürü oldu.

Ömer Barlas Ülkü, bu yılın ilk günlerinde İş GYO’nun projelerini gözden geçirdi:

İstanbul Tuzla Teknoloji ve Operasyon Merkezi, İş Kuleleri Kompleksi, Kanyon Karma Projesi, Ankara İş Kulesi, Maslak Binası, Taksim Lamartine Ofis Binası, İstanbul Tuzla Meydan Çarşı, İzmir Ege Perla, Mallmarine ve Marmara Park portföyümüzde yer alıyor.

Tamamlanan konut projelerine baktı:

Kasaba Evleri, İnİstanbul, Manzara Adalar, Ege Perla, Çınarlı Bahçe…

İş GYO açısından 2023 yılını değerlendirdi:

- Bugüne kadar 1.5 milyon metrekarenin üzerinde inşaat alanı geliştirdik. Şimdiye kadar 5 bine yakın konutu teslim ettik.

İş GYO’nun 25’inci yılı olan 2024’ü genel olarak irdeledi:

- 2024 yılında ana odağımız konut projelerimiz olacak. Geliştirmeyi planladığımız büyük projelerin satış ve inşaat seviyesinin belli bir aşamaya gelmesi 2025 yılını bulacak.

Geçenlerde danışmanı Nazlı Tuğrul Yüksel organize etti, İş GYO Genel Müdürü Barlas Ülkü ile sohbet ettik. Ülkü, 2024’te 4 projeyi devam ettireceklerini bildirdi:

- Şu anda inşaatı devam eden 2, bugünlerde başlamayı planladığımız 2 projemiz var. Devam eden iki projemiz İstanbul Finans Merkezi ile Litus İstanbul. Diğer ikisi Ömerli ve Balmumcu projeleri.

Tuzla konut projesinde geliştirme sürecinin devam ettiğini belirtip, Mecidiyeköy’e uzandı:

- Profilo AVM, İş Bankası’na geçmişti, biz aldık. Profilo AVM projesinde geliştirme çalışmaları, yaptığımız anlaşma kapsamında Artaş İnşaat tarafından yürütülüyor. 90 bin metrekarelik bir AVM’ydi. Yıkılıp yer üstünde 26 bin metrekarelik konut düşünülüyor.

İş GYO’nun portföyündeki gayrimenkullerin toplam değerini merak ettim, ekspertiz değerini paylaştı:

- 970 milyon dolar…

Özellikle konut tarafında sektörde işlerin küçüldüğüne işaret etti:

- Sektör 5’inci hatta 6’ncı viteste gidiyordu. 2-3’üncü vitese düştü.

AVM’lerdeki hareketliliğe dikkat çekti:

- Perakende tarafında yavaş yavaş eskiye dönülüyor. Ciro üzerinden kira geliri elde eden AVM’lerde dolulukların ve TL cinsinden gelirlerin arttığını görüyoruz.

Ofis tarafını değerlendirdi:

- Pandemi sonrası hibrit çalışma sisteminin yaygınlaşması yeniden ofise dönüş trendi yarattı. Levent ve Maslak gibi merkezi lokasyonlarda doluluklar ve metrekare kira gelirleri oldukça yüksek seyrediyor.

Türkiye’deki 43 GYO’nun toplam piyasa değeri 13 milyar dolar dolayında bulunuyor…

İş GYO, sektör piyasa değerinin yüzde 4.2’sini temsil ediyor…

Konut tarafında iş temposu 3’üncü vitese düşse de, AVM’ler ve ofisler, İş GYO’nun yıllık kira geliri çıtasını yukarıda tutuyor…

Finans Merkezi’nden yıllık 9.5 milyon dolar kira geliri bekliyor

İŞ GYO Genel Müdürü Barlas Ülkü, İstanbul Finans Merkezi’nde yürüyen projeye değindi:

- İstanbul Finans Merkezi’ndeki ofis ve ticari alandan oluşan projemiz 33 bin metrekare kiralanabilir/satılabilir alana sahip. İnşaat alanı büyüklüğü 74 bin metrekareyi buluyor.

Projenin yatırım bedelini paylaştı:

- İnşaatı tamamlanan İstanbul Finans Merkezi’ndeki projemizin arsa, KDV ve finansman hariç toplam yatırım bedelinin 105 milyon doları bulması bekleniyor.

Kiralama faaliyetlerinin bu yıl gündeme geldiğini bildirdi:

- Projede yer alan ofis ve ticari ünitelerin tamamının kiralanması halinde yıllık kira gelirinin 9.5 milyon doları bulabileceğini öngörüyoruz.

Kasaba, 200 milyon doları bulacak

İŞ GYO Genel Müdürü Barlas Ülkü, İstanbul Ömerli’deki “Kasaba” projesi üzerinde durdu:

- 2021 yılının ilk çeyreğinde 16 villadan oluşan butik bir proje olan “Kasaba Evleri”nde 2022’de tüm teslimler gerçekleştirildi.

“Kasaba”nın 138 bin metrekare arsa üzerine konumlandığını vurguladı:

- Arsa dahil toplam geliştirme maliyetinin 200 milyon dolar olmasını öngörüyoruz. İş GYO’nun projedeki payı yüzde 44. Yeni etaptaki villalarda satışa uygun zamanda başlayacağız.

İstanbul Balmumcu projesiyle ilgili bilgileri de paylaştı:

- Portföyümüze Eylül 2022’de dahil olan ve depreme dayanıksızlığı saptanan Gayrettepe’deki bina yıkılıp yerine rezidans yapılacak. Bu proje 70 konuttan oluşacak. İnşaata bu yıl başlamayı hedefliyoruz.

Projenin yarısı oturumcuya yarısı yatırımcıya giderdi

İŞ GYO Genel Müdürü Barlas Ülkü, konut piyasasıyla ilgili durumu geçmişe dönerek şöyle değerlendirdi:

- Eskiden satışa çıkan projelerin yarısı yatırımcıya, yarısı oturumcuya giderdi. Yatırımcı çekildi. Gücü olan oturumcu ise projenin bitimine yakın geliyor.

Şu gözlemini paylaştı:

- Eskiden beyaz yakalılar, şirket yöneticileri projelerden konut alırdı. Onların yerini KOBİ patronları aldı.

Ardından ekledi:

- Konut projeleri bu dönemde pahalı ve üst gelir grubuna doğru kaydı. Yükselen maliyetler ihtiyaç sahibine dönük konut üretimini durma noktasına getirdi.

Düsseldorf’daki ‘Wire & Tube’a 213 Türk şirketi katıldı

ALMANYA’nın Düsseldorf kentindeki “Wire & Tube” (Kablo & Boru) Fuarında davetlisi olduğumuz Erciyas Çelik Boru standında Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Şube Müdürü Uygar Tatar’la karşılaştım.

Tatar’a fuara katılan Türk firması sayısını sordum, yanıtladı:

- Türk demir-çelik sektörü, bu fuarın en fazla katılım sağlayanları arasında yer alıyor. Bu yıl fuara Türkiye’den 213 firmamız katıldı. Firmalarımızdan bazıları iki ayrı salonda stantlar kurdu.

Fuara katılan toplam firma sayısını merak ettim, paylaştı:

- “Wire & Tube 2024”e 134 ülkeden 1300 firma stant kurarak katılım gösterdi.

Ardından ekledi:

- 5 gün süren fuarı sektör profesyonellerinden oluşan 38 bin ziyaretçi gezdi.

Erciyas Holding Kurucu Başkanı ve Çelik İhracatçıları Birliği Muhasip Üyesi Ahmet Kamil Erciyas, araya girdi:

- Bu fuara Kalibre Boru’yu kurduktan sonra 1970’li yılların sonlarından itibaren katılmaya başladım. Sonra Erciyas’ı kurduktan sonra da fuara katılım konusunda istikrarımı korudum.

Fuara katılan Erdemir’den Sarkuysan’a, Er-Bakır’dan Tosyalı’ya, Çokyaşar’dan Borusan Boru’ya, Yıldız Çelik’ten Çelik Halat’a, Has Çelik’ten Yükselen Çelik’e, Kardemir’den İçdaş’a, Kocaer’den Tat Çelik’e, Çolakoğlu’ndan Diler’e, Galva’dan Noksel’e, Tekin Boru’dan Mert Çelik’e, Kalibre Boru’dan Haskar’a, Taviller’den İlhan Çelik’e, Erciyas Çelik Boru’dan Uslu Çelik’e uzanan Türk şirketleri dikkat çekenler arasında yer aldı.