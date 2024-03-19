1988’de ilk ‘walkman’le üretim kapısını açtı, TV ile 300 milyon doları yakaladı

AĞRI’nın Hamur İlçesine bağlı Kamışlı Köyü’nde 1 Ocak 1956’da dünyaya gelen Hayrettin Atmaca, ilkokulu 4 kilometre mesafedeki Ceylanlı Köyü’ndeki “tek derslikte 5 sınıf bir arada” yürüyen eğitimle bitirdi. Ortaokul ve liseyi Ağrı’da okudu. Ağrı’da hafta içi öğrenci evinde kalıp, hafta sonları 16 kilometre yolu yürüyerek köyüne gidiyordu.

Söz konusu dönemde aynı zamanda köyüne yakın taş ocağında zaman zaman çalıştı. Derken hayvancılıkla uğraşan babası Nureddin Atmaca, bir kamyon aldı. O sırada Hayrettin Atmaca 16 yaşındaydı. 18 yaşına basınca da evlendi.

Liseden sonra askere gitti, dönüşünde babası Nureddin Atmaca’yı ikna etti:

- Ağrı’da 3-4 dükkan yapalım, bir dükkanda da biz ticarete başlayalım.

Hayrettin Atmaca, babasından aldığı sermaye ile Ağrı’da mobilya-beyaz eşya-elektronik mağazası açarak 1979 yılında ticarete atılmış oldu. 1979-1988 yılları arasında birçok uluslararası beyaz eşya markasının bayiliğini yürüttü. 1986, 1987, 1988’de Ağrı’da vergi rekortmeni oldu.

1988 yılında İstanbul’a taşındı. Tahtakale’de bir dükkan, Bakırköy’de de 2+1 daire kiraladı. Bir süre kırtasiye-fotokopi işleri yaptı. Kiraladığı dükkanın sahibinin oğlu Sinan ile birlikte bir Çin seyahatine çıktı. Oradan Hong Kong’a geçtiklerinde tezgahlarda “walkman” gördü. Kullanma kılavuzundan şirketin merkezini buldu ve 30 bin dolarlık sipariş verdi.

Siparişi verirken ithalat maliyetini aşağı çeken bir ayrıntıyı farketti:

“Walkman”ı demonte ithal edip Türkiye’de montaj yapmak, ithalat maliyetini vergi açısından aşağı çeker.

Siparişini demonteye çevirdi. İstanbul’a döner dönmez Örnektepe’de bir daire kiraladı. Demonte “walkman”ler gelir gelmez montaja başladı. Böylece Türkiye’de “Sunny” markasıyla “walkman”i ilk piyasaya çıkaran Hayrettin Atmaca oldu. Markayı belirlerken şu mantıkla hareket etti:

- Hong Kong’ta gördüğüm “walkman”in üzerinde “Sunny Japan” yazıyordu. Türkiye’de tescili yoktu. Ben de markamı “Sunny” yaptım.

“Walkman” işine girerken kurduğu “Sunny Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.” ile zaman içinde müzik seti, oto teybi montajına da uzandı. İşler büyüdükçe 1991-1992’de Davutpaşa’da 1000 metrekarelik atölye, 1994’te de Bayrampaşa’da kendine ait 6 bin metrekarelik fabrikaya geçti. 1994 yılında ürünleri arasına televizyon ve uydu alıcısı da girdi.

2002-2003 döneminde TV kanalları dijital yayına geçince günde 10 bin adedi aşan uydu alıcısı satma fırsatı doğdu. Bazı günler fabrikanın önünde perakendeci kuyruğu oluştu.

Hayrettin Atmaca, işlerin büyüdüğünü görünce 2004’te Esenyurt’ta 110 bin metrekare arsa satın aldı. 70 bin metrekare kapalı alana sahip Türkiye’nin 3’üncü büyük elektronik eşya üretim tesisini kurdu.

Hayrettin Atmaca’nın erken yaşta vefatının ardından Atmaca Holding ve Sunny Elektronik’in başına geçen Adem Atmaca, şöyle düşündü:

- Babamın vizyonu küçük bir atölyeden 70 bin metrekare kapalı alanı olan fabrikaya geçişimizi sağladı. İlk şamada 10 bin adet televizyon ürettik.

Sunny’nin öyküsünü Atmaca Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca’dan dinledim:

- Televizyon üretim kapasitemiz önce 1,5, sonra da 3 milyon adete çıktı. Maksimum yerlilik söz konusu. Yani, televizyonun camı ithal geliyor. Elektronik karttan camın arkasındaki komponentlere kadar her şeyi biz tamamlıyoruz.

1200 kişilik istihdamın söz konusu olduğunu bildirdi:

- Samsung’a televizyon üretiyoruz. LG’nin en büyük iş ortakları arasındayız.

Sunny Elektronik’in özelliğini şöyle özetledi:

- Teknoloji üretmiyoruz ama teknolojiyi ürüne çeviriyoruz.

LG’nin işletim sistemiyle Sunny WebOS televizyon ürettiklerini kaydetti:

- Şimdi OLED TV üretmek üzere 2.5 milyon dolarlık yatırım yaptık. 2025’te televizyon, yelpazemizdeki ana ürün haline gelecek.

Fabrikaya yaptıkları yatırımın parasal büyüklüğünü merak ettim, hesapladı:

- Esenyurt’taki yatırımımız 70-80 milyon doları aşmıştır.

Cirolarının yüzde 82’sini televizyon üretiminden sağladıklarını vurguladı:

- 2023’ü 300 milyon dolar ciro ile kapattık. Bu yıl da yine 300 milyon doları yakalama gayreti içindeyiz.

Türkiye’de 30 bin noktada ürünlerinin satıldığına işaret etti:

- Tek markaya bağlı olanlar hariç, her yerde varız.

Sunny Elektronik ve Atmaca Holding’in kurucusu Hayrettin Atmaca, 5 Mart 2013’te vefat etti… 32 yaşında işlerin başına geçen Adem Atmaca, işleri büyüttü, çıtayı daha da yükseltti…

“Walkman” montajıyla başlayıp televizyona uzanan elektronik üretimiyle 300 milyon dolar ciroyu yakaladı…

İSO’nun ‘500 Büyük’ listesine 117’nci sıradan girdik

ATMACA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, grubun büyüklükleriyle ilgili konuşurken İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinden örnek verdi:

- “İSO 500”e 117’inci sıradan girdik…

Ardından ekledi:

- “İSO 500 Büyük” listesine her yıl başvurmuyoruz. Durumumuzu görelim diye arada sırada başvuruyoruz.

A grubu hisse bende, YK Başkanıyım ama harcamalarımız eşit

ATMACA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca’ya aile fertlerinin şirketle ilişkilerini sordum, anlattı:

Naşide Ablam ev hanımı

Şule Atmaca ile birlikte çalışıyoruz.

Nuri Atmaca, ortağı olduğumuz Jumbo ile ilgileniyor.

Sinem Atmaca ev hanımı.

Nuri Atmaca’nın Koç Üniversitesi Elektrik bölümü mezunu olduğunu bildirdi:

- Ben de Marmara Üniversitesi Maliye bölümü mezunuyum. Finans alanında yüksek lisans yaptım. Doktoraya devam ediyorum

Hisse dağılımını merak ettim, şöyle anlattı:

- Hisselerimiz farklı. Örneğin A Grubu hisseler bende. Diğer kardeşlerimde B grubu hisseler var. Hisselerimiz farklı olsa da harcamalarımız eşittir.

Halka arz planları olduğunu bildirdi:

- Şirketimiz sürdürülebilir olsun diye halka açılmayı düşünüyoruz. Finans ihtiyacından değil.

Kilo başına ihracat Geliri 20 dolar

ATMACA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca’ya robot süpürge de üreten Sunny’nin ihracatını sordum, yanıtladı:

- İhracatımızın cirodaki payı şu anda yüzde 20. Yani, 60 milyon dolar civarında ihracat yapıyoruz. Çoğu Avrupa ülkeleri olmak üzere 30’u aşkın ülkeye ürün gönderiyoruz.

Kilo başına ihracat gelirini merak ettim, hesapladı:

- Kilo başına ihracat gelirimiz 20 dolar civarında. Yüksek teknoloji ürünü ihracatı yapıyoruz.

Jumbo önce kiracı oldu, sonra ortaklık işi gündeme geldi

Çatal-kaşık-bıçak ürünleriyle bilinen Jumbo, 12-13 yıl önce Esenyurt’ta Atmaca Ailesi’ne ait 23-24 bin metrekarelik binayı kiralamak istedi.

Atmaca Holding ve Sunny Elektronilk’in kurucusu Hayrettin Atmaca, binanın kiraya verilmesine pek taraftar değildi. Bina 4-5 yıldır boş duruyordu. Araya giren emlakçı çok bastırınca, Hayrettin Atmaca yüksek bir kira belirledi. Baba Atmaca, “Kirayı yüksek bulur vazgeçerler” diye düşünmüştü.

Emlakçı işin peşini bırakmadı, Jumbo ile Atmaca Ailesinin arasını buldu. Jumbo binaya taşındı, tabelasını binaya astı. Atmaca Ailesinin binasında Jumbo tabelasını görenler sormaya başladı:

- Jumbo’yu siz mi satın aldınız?

2013 yılında Jumbo’nun sahibi aile, Atmaca Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca’nın kapısını çaldı:

- Jumbo’yu satıyoruz, sizin almanızı istiyoruz.

Adem Atmaca, arkadaşı olan Karaca Grup CEO’su Fatih Karaca’yı aradı:

- Jumbo’yu bize teklif ettiler. Gel birlikte alalım.

Böylece Jumbo, Karaca-Atmaca ortaklığına geçti.

Okul ve camiler yaptırdı, şimdi çocuklara bilişim eğitimine odaklandı

ATMACA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, 2000’lerin başında okul yaptırma seferberliği sırasında memleketleri Ağrı’da babaları adına “Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi” yaptırdıklarını bildirdi:

- Yaptırdığımız lise sayısı 2’ye çıktı. Daha sonra 3 yurt, 3 cami yaptırdık.

2009 yılında “Hayrettin Atmaca Eğitim Sağlık ve Teknoloji Vakfı”nı kurduklarını belirtti:

- Son dönemlerde bina yaptırmak yerine çocukların eğitimine odaklanmayı tercih ediyoruz. Geçen yıl Ağrı’da teknoloji zirvesi düzenledik. Çocuklar 20 robot yaptı. Şimdi Kars, Iğdır ve Ardahan’ı da dahil ediyoruz zirveye. Öğrencilerin zirveye hazırlanmasına yardımcı oluyoruz.

Milli Eğitim’le protokol imzalayıp Çatalca’da bir okulu “bilişim” ağırlıklı eğitime yönlendirdiklerini kaydetti:

- Çatalca’daki bilişim okulunda 400’ü aşkın öğrenci eğitim görüyor.