2 bin sahipsiz mezar var, 6 Şubat’tan beri 26 bin sarsıntı yaşadık

TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti (TGC) yönetimini temsilen Genel Sekreterimiz Sibel Güneş, Genel Sayman İhsan Yılmaz ve Genel Sekreter Yardımcısı Nuray Karagöz’le birlikte geçen cumartesi günü Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye’de depremzede meslektaşlarımızla buluştuk.

Hatay’da Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin’in ev sahipliğinde Teofarm’da, Kahramanmaraş’ta da Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı’nın ev sahipliğinde buluştuğumuz meslektaşlarımıza Trendyol, Eczacıbaşı Holding, Hepsiburada ve Mey İçki’nin desteğiyle sağladığımız dizüstü bilgisayar, fotoğraf makinesi ve cep telefonlarını teslim ettik.

TGC’nin Hatay Temsilcisi Mithat Kalaycıoğlu’nun rehberliğinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Lütfü Savaş’ı, 6 Şubat Pazarcık ve Elbistan depremlerinden beri Expo alanına kurdukları ve çalışma mekanı olarak kullandıkları çadırda ziyaret ettik.

Lütfü Savaş, resmi verilerle can kayıplarında son durumu paylaştı:

- Depremlerde 22 bin 979 can kaybımız var.

Bunun dışında vatandaşların yakınlarıyla ilgili kayıp başvurularını sorduk, şu yanıtı verdi:

- Bir ara sahipsiz mezar sayısı 4 bini aşmıştı. Şu anda 2 bin dolayında sahipsiz mezar var.

Hükümetin kalıcı konutlar konusundaki aceleci tutumuna itiraz etti:

- Bütün uzmanlar artçı sarsıntılar devam ederken beton dökülmesinin doğru bir tutum olmadığını söylüyor. 6 Şubat 2023’ten beri 26 bin sarsıntı yaşadık.

Nüfusun büyük bölümünün il dışına gittiğini kaydetti:

- Hatay’dan başka kentlere giden vatandaşlarımız 475 bin civarında. Bunların 200-250 bini seçmen. Yani 14 Mayıs 2023 seçimlerinde 200-250 bin seçmenimiz azalmış olacak.

2013’ten beri kentsel dönüşüm için öncelikle riskli binaları, yeni yerleşim alanlarını belirlemek üzere çalışmalar yaptıklarını bildirdi:

- Devlet bir bütündür. İktidarıyla, muhalefetiyle bu konuda birlikte çalışmalıdır. Hatay’da maalesef bunu göremedik.

Hatay’da 13 medeniyetin, 27 kültürün mirasının olduğunu anımsattı:

- Burada kentsel dönüşüm yapılırken, kalıcı konutlar inşa edilirken, tarihi dokunun yeniden canlandırılması planlanırken bizim katılımımız şart. Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri, sivil toplum örgütleri, üniversite bir bütün olarak işin içinde yer almalıdır.

Hatay Havalimanı üzerinde durdu:

- Havalimanımızın düzenli seferlere açık tutulabilmesi için gereken yapılmalı. Havalimanında taban çökmesi yaşandı. Sonra pist tamir edildi. Ancak, sık sık seferlere kapatılıyor. Sonra bir bakıyoruz TBMM Başkanı kapalı tutulan havalimanına 180 kişilik heyetle inebiliyor.

Barınma sıkıntısının ciddi şekilde sürdüğünün altını çizdi:

- Çeşitli kuruluşlar konteyner kentler oluşturuyor. Ancak, yine de yetersizlik söz konusu. Bizim hesaplarımıza göre hâlâ 30 bin dolayında konteynere ihtiyaç var.

Depremin en ağır darbeyi vurduğu Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya’da enkazın büyük bölümünün kaldırıldığı resmi kurumlarca dile getiriliyor, haberlere yansıyor…

Ancak, “dokunsan yıkılacak” düzeyde ağır hasarlı binalar olduğu gibi duruyor. Onlar da yıkılmadan, “enkaz kaldırıldı” havasına girmemek gerekiyor.

Ayrıca, deprem bölgesinde bırakın muhalefetle iktidarı, AK Partili belediye başkanları ile milletvekilleri arasında çekişmeler yaşandığına tanık oluyoruz.

Sandıkta rekabet elbette olacak ama asırların felaketine dönüşen depremlerin ardından kol kola girmeden, ortak akılla hareket etmeden yaraları saramayacağımızı neden anlamıyoruz?

ABD’de bir ‘havuç dilimi’ 28 dolar

2017 yılı Kasım ayı, Hürriyet Gazetesi’nin “Keşfet” turları çerçevesinde gittiğimiz Gaziantep’te Ertuğrul Özkök, Sedat Ergin, Yalçın Bayer, Fikret Ercan ve Mehmet Yılmaz’la birlikte İmam Çağdaş’ın patronu Burhan Çağdaş’a konuk olduk, sabah saatlerinde baklava üretim merkezini gezdik.

Burhan Çağdaş’a, “havuç dilimi” fiyatıyla ilgili şu soruyu sordum:

- Bir adet “havuç dilimi”ni Gaziantep’te kaç liraya masaya servis ediyorsun? Nusr’et, Etiler’de İmam Çağdaş ürünü “havuç dilimi”ne kaç lira yazıyor? Dubai’de fiyat ne düzeyde?

Çağdaş, sıraladı:

· Bir adet “havuç dilimi” İmam Çağdaş’taki masalara 7.5 liraya servis ediliyor.

· Nusr’et, Etiler’deki (İstanbul) restoranında 25 liraya veriyor.

· Nusr’et, Dubai’de bir adet “havuç dilimi”ni 75 liraya servis ediyor.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) yönetimini temsilen Genel Sekreter Sibel Güneş, Genel Sayman İhsan Yılmaz ve Genel Sekreter Yardımcısı Nuray Karagöz’le birlikte Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş’taki depremzede meslektaşlarımızla buluşma sonrası Gaziantep’e geçtik. Onlar Gaziantep’ten havayoluyla İstanbul’a dönerken ben İzmir İktisat Kongresi’nde panel yönetmek üzere karayolu ile İzmir’e devam ettim.

Gaziantep’te akşam yemeği için İmam Çağdaş’a uğradık. Cumartesi akşam saatleri olmasına rağmen patron Burhan Çağdaş’ı kapıda müşterileri tek tek karşılarken bulduk.

Çağdaş’tan bir adet “havuç dilimi” fiyatının son durumunu öğrenmek istedim, paylaştı:

· Bir adet “havuç dilimi” İmam Çağdaş’ta masaya 45 liraya servis ediliyor.

· Nusr’et, Etiler’de bir adet İmam Çağdaş ürünü “havuç dilimi”ne 120 lira yazıyor sanıyorum.

· Dubai’deki Nusr’et’te bir adet “havuç dilimi” 20 dolar düzeyinde seyrediyor.

Nusr’et’in ABD’de New York, Miami, Las Vegas, Boston ve Dallas’ta restoranlarının olduğunu vurguladı:

- ABD’deki Nusr’et restoranlarında bir adet “havuç dilimi” sanıyorum 28 doları buluyor.

İmam Çağdaş’ın Nusr’et’in yurt dışındaki restoranlarında servis edilen “havuç dilimi” ihracatının nasıl gerçekleştiğini merak ettim, anlattı:

- İlk zamanlar ihracatı doğrudan İmam Çağdaş olarak biz yapıyorduk. Nusr’et’in yurt dışı restoranlarının sayısı artınca ihracatı daha organize hale getirdiler. Bizim ürünlerin ihracatı Nusr’et’in şirketi aracılığıyla gerçekleşiyor.

Nusr’et’in ulaştığı marka gücü, İmam Çağdaş’ı da başta ABD ve Birleşik Arap Emirlikler olmak üzere yurt dışında vitrine taşıyor…

Gaziantep’te esnafın durumu pek iyi değil

İMAM Çağdaş’ın patronu Burhan Çağdaş, sohbet sırasında Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerini de ağır şekilde vuran 6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerine değindi:

- Gaziantep, çok turist ağırlayan bir şehir idi. Depremler sonrası ilimizde turizm de haliyle durdu. Hâlâ da turizm hareketlenmiş değil. Bu durum Gaziantep esnafına sıkıntı yaşatıyor. Biz Allah’a şükür iş yapıyoruz. Ancak, genelde esnafın durumu pek iyi değil.