2 bin şirketin 180 bin çalışanına dijital İK hizmeti veriyor, katlanarak büyüyor

Çağlar Yalı, Tunca Üçer ve Hakan Özen’in 2015 yılında kurdukları Kolay İK, 8 yılda 5 kez (4 milyon dolarlık) yatırım aldı. İlk değerlemede 600 bin dolar olan şirket son değerlemede 30 milyon dolara ulaştı. Bu yıl Ağustos ayında da ‘işe alım ve aday takip sistemi şirketi’ Talentics’i 2 milyon dolar değerleme üzerinden satın aldı. Şu anda 71 kişilik istihdama sahip Kalay İK, 19 ülkede, 2 bine yakın şirketin 4 bin 500’den fazla İK yöneticisiyle 180 bin çalışanına, 6 dilde ‘dijital insan kaynakları hizmetleri’ sunuyor. Firma, 2023’ü bütün rakamlarını ikiye katlayarak yaklaşık 2 milyon dolar ciroyla tamamlıyor. 2025 başında müşteri şirketlerde hizmet verilen çalışan sayısının 1 milyonu aşması hedefleniyor. Şu anda bazı büyük küresel şirketler Türkiye ve farklı ülkelerde Kolay İK kullanıyor ve bu süreç de çok hızlı gelişiyor.

Kuruculardan Çağlar Yalı, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden 2011’de mezun olmuş. PayPal’da üç yıl Satış Mühendisi olarak çalıştıktan sonra Kolay İK’nın kurucu ekibine katılmış. Tunca Üçer ise Galatasaray Üniversitesi'nde Sosyoloji okumuş. Paris Descartes Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmış. İki yıl Tekin ve Pinhan Yayınevleri'nin dijitalleşmesinden sorumlu olarak çalışmış ve Refpool isimli işe alım yazılımını geliştiren bir girişim kurmuş. Sonra o da Kolay İK’nın kurucu kadrosuna katılmış. Diğer ortak CTO Hakan Özen ise Marmara Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. Yaklaşık 10 yıl Glispa, ebay gibi şirketlerde çalışmış. Ardından işe alım ve aday takip sistemi girişimi Talentics’i kurmuş. Kolay İK’nın Talentics’i satın almasıyla bu yıl ortaklar arasına katılmış.

Son dönemde çalışanlar en çok avans talep ediyor!

CEO Çağlar Yalı ve Kurucu COO Tunca Üçer ile sohbet ediyoruz. Kolay İK’nın ne iş yaptığını ve nasıl para kazandığını soruyorum. Yanıt şöyle oluyor: “Küçük ya da büyük şirket, kurum fark etmez, insan kaynakları hizmetlerini en kolay ve verimli şekilde dijitalleştiriyoruz. Onlar, bizi kullanarak çalışanları için çok daha daha düşük maliyetlerle İK hizmetleri sunuyor. Aylık çalışan başına 1,5 dolar civarı (yaklaşık 41 TL) ücret alıyoruz. Kolay İK müşterisi şirketler, çalışanların işe alım sürecinden itibaren tüm insan kaynakları süreçlerini dijital ortamda, uçtan uca yönetilebiliyor. Özlük bilgilerinin tutulması, izin, maaş, prim, avans ve harcamaların takibi, performans değerlendirmeleri, eğitim, takvim, vardiya ve zimmetlerin yönetimi gibi temel İK süreçleri bir anda dijitalleşiyor. Ayrıca İK Danışmanlığı ve Bordro Hesaplama Hizmetleri gibi özel hizmetlerimiz de var. Son dönemde çalışanların en çok da ‘avans talebi’ yaptığını gözlemliyoruz. Bu da yüksek enflasyonun, iş hayatına bir başka etkisi. Bazı şirketler, bu taleplerin yükseldiğini görünce bankalarla özel anlaşmalar yaparak entegre çözüm geliştiriyor. Birçok ürüne yapay zeka entegre edebiliyoruz. Sürekli yeni ürünler ekliyoruz. Örneğin, puantaj ürünü yenileniyor. Bordro hizmetleri genişliyor. Tüm ürünlere İK analitiği entegre edilecek. Kullanıcılar daha verimli ve bilgiye dayalı kararlar alabilecek.”

Sosyoloji okudum ama yazılımı çok sevdim

Tunca Üçer, “Sosyoloji okudum ama yazılıma hep ilgim vardı ve çok severek kendimi geliştirdim. Tekin Yayınevi’nde (Uğur Mumcu, Yaşar Kemal gibi çok büyük isimlerin yayınevi) 2 yıl çalıştım. Personel arama bulma zorluğuna tanık oldum ve bu konuda bir yazılım geliştirdim ve o işi dijitalleştirdim. Sonra kendim bir iş geliştireyim diye çaba harcarken Çağlar ile tanıştık ve Kolay İK’da buluştuk. İlk yatırımımızı Galata Business Angels’dan 2016’da 450 bin dolar olarak aldık” diyor. Çağlar Yalı ise PayPal ve Visa’daki profesyonel çalışma sürecinin 4,5 yıl olduğunu belirterek şöyle konuşuyor: “Çalışırken özellikle KOBİ Bankacılığının öne çıkışına ve bankaların KOBİ’lerin dijitalleşmesine yönelik taleplerine tanık oldum. İnsan Kaynaklarının dijitalleşmesi konusunda bir boşluk fark ettim ve bu konuda fırsat olduğuna inandım. Start up girişimlerde iş batıranları bile sonra yine daha avantajlı olduklarını görüyordum. Bu da bana girişim için cesaret verdi.”

Çağlar, Tunca ve Hakan başarıyı nasıl yakaladı?