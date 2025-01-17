20 milyon metrekarelik arsa ile 5 milyar liralık ‘geliştirme’ye imza attı

Cevahir Grubu, Hamoğlu Grubu, Nef derken 20 yıldır gayrimenkul sektöründe daha çok arsa geliştirmede uzmanlaşan Murat Döker, Quvars Invest’i kurarken faaliyet alanını şöyle belirledi:

Firmalara arsa geliştireceğiz. Nihai müşteriye yani vatandaşa doğrudan arsa satışının dışında kalacağız.

Quvars Invest, Yönetim Kurulu Başkanı Murat Döker’in ekibiyle birlikte oluşturduğu strateji çerçevesinde kısa sürede 20 şehirde planlama ofisleri kurdu, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) başta olmak üzere 3 üniversite ile işbirliği yoluna gitti.

Geçen yıl Eylül ayı sonlarına doğru da 280 milyar liralık bir kaynak büyüklüğünü yöneten, Genel Müdürlüğünü Murat Salar’ın yürüttüğü Azimut Portföy’le kol kola girdi. Bu işbirliği çerçevesinde “Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. II. Gayrimenkul Yatırımı Fonu” oluşturuldu.

Quvars Invest ayrıca, arsa geliştirme işinde “yapay zeka”yı devreye alabileceği adımlar attı. Arsaların değer artışını etkileyen faktörleri “yapay zeka” değerlendirmesinden geçirip, çıkan sonuca göre pozisyon belirleme fırsatı yarattı.

Quvars Invest Yönetim Kurulu Başkanı Murat Döker’le buluşup gayrimenkul sektörünün arsa geliştirme tarafını konuştuk.

Döker, ekibinde şehir plancılarının da olduğunu belirtti:

- Önce hedeflediğimiz arsanın röntgenini çekiyor, her türlü detaya bakıyoruz. Arsanın beklentileri karşılayabilme potansiyelini görünce geliştirme sürecini başlatıyoruz. İmar süreçlerini çözdükten sonra arsayı ilgilenebilecek kurumların dikkatine sunuyoruz.

50 dönüm üstü arsalarla ilgilendiklerini bildirdi:

- Geliştireceğimiz arsada “su taşkınları” dahil her türlü riske bakıyoruz. Geliştirme sırasında 13 farklı kurumdan onaylar alıyoruz.

Quvars Invest’in kuruluşundan bugüne geliştirdikleri arsaların toplam büyüklüğünün 20 milyon metrekareyi bulduğunu kaydetti:

- Geliştirebileceğimizi düşündüğümüz arsaları aldıktan sonra 1-1.5 yıl planlaması sürüyor. Ardından imar süreçleri derken arsa bizde 3 yıl kalmış oluyor. İşte bu dönemde arsa Azimut’un bizim için kurduğu fonun içinde kalıyor.

Balıkesir bölgesinde 2.5 milyon metrekarelik toplam arsanın geliştirilmesine imza attıklarına işaret etti:

- Bandırma’da, Gönen’de metrekaresini 2 liraya aldığımız, henüz bir işlem yapmadan metrekaresi 70 liraya çıkan arsalar oldu.

2018 yılından beri arsa dışı hiçbir işi yapmadığına dikkat çekti:

- Son dönemlerde Balıkesir ve Bilecik’in yanı sıra arsa konusunda Manisa’nın da öne çıktığını görüyoruz.

Quvars Invest’in arsa geliştirme işinin parasal büyüklüğünü merak ettim, hesapladı:

- Bugüne kadar 20 milyon metrekarelik arsada toplam 5 milyar liralık işlem hacmi yakalamış bulunuyoruz.

Arsa geliştirme işini şöyle tanımladı:

- Biz bir anlamda yüzlerce hatta binlerce kurbağayı öpüyoruz.

“Yapay zeka”ya döndü:

- Bir arsa için “Yapay zeka”dan aldığımız rapor 47 sayfayı buluyor.

Konuta gücü yetmeyen vatandaş için arsa, her dönemde önemli gayrimenkul seçeneği olarak öne çıkıyor…

Gayrimenkul şirketleri ve fonlar da son yıllarda arsa piyasasına daha fazla yükleniyor.

Quvars Invest’in tümüyle şirketlere, kurumlara dönük arsa geliştirme işi yapması, Azimut’la işbirliğiyle özel fon kurulması bu gelişmeyi gösteriyor…

104 yaşındaki arsa sahibi fiyatı yükselsin diye iki yıl vadeyi kabul etti

Quvars Invest Yönetim Kurulu Başkanı Murat Döker, Balıkesir’in ilçelerinden birinde 400 dönümlük bir arsaya talip oldu. Arsanın sahibi ile görüşmek istedi, karşısına 104 yaşındaki emekli tapu müdürü çıktı.

Arsa için pazarlık yapıldı. 104 yaşındaki arsa sahibinin istediği fiyat için Döker’den şu formül önerisi gitti:

- Arsayı 2 yıl vadeli alırsak sizin istediğiniz fiyatı belki öderiz…

Arsa sahibi, 104 yaşında olduğu halde bu formülde ısrarcı oldu:

- Benim istediğim fiyatı verin, ödemeyi 2 yılda yapın, kabulümdür.

Murat Döker’e bu pazarlığın sonucunu sordum, yanıtladı:

- Araya başka nedenler de girdi, anlaşamadık. Daha sonra arsa sahibinin vefat ettiğini öğrendik.

12 milyon mahkeme kararı yüklendi, ‘yapay zeka’ ‘arzuhalci’ye dönüştü

Güleryüz Partners Hukuk Bürosu Kurucusu Tarık Güleryüz, ortakları ve çalışma arkadaşları ile birlikte “yapay zeka”yı kullanmak üzere bir süre önce harekete geçti. İlk aşamada “yapay zeka”nın destek gücünü anlamak üzere “Chat GPT”yi kullandı:

- Her dosya için 2-4 kişi çalışır. Onlardan biri genelde mesleğe yeni başlamış avukat arkadaşlarımız olur. Sonuçta ekip çalışır, dava dilekçesi hazırlar. “Chat GPT” ile denemeler yaptık, dava dilekçesi işimizin hızlandığını gördük.

Tarık Güleryüz ve ekibi, “Chat GPT” ile yaptıkları testlerin ardından şu kararı aldı:

- Biz en iyisi kendi “yapay zeka yazılımı”mızı hazırlayalım. Böylelikle daha spesifik bilgileri yükleme, onları çeşitlendirme şansımız olur.

Yazılım ekibi kolları sıvadı, “Güleryüz Partners”ın kullanacağı “yapay zeka”ya 12 milyon Danıştay, Yargıtay içtihatları dahil, mahkeme kararı yükledi.

Geçenlerde Ruhi Sanyer’le birlikte “Güleryüz Partners”a uğradık, Tarık Güleryüz’le sohbet ettik. Sohbete orada karşılaştığımız Prof. Metin Ercan da katıldı.

Güleryüz, hazırladıkları “yapay zeka” yazılımı konusunda şu noktanın altını çizdi:

- “Chat GPT” genele dönük bir yazılım altyapısına sahip. Biz, avukatların işini kolaylaştıracak, bazı işleri doğrudan tamamlayabilecek bir “yapay zeka” hayal ettik. Buna özgü özel dil modeli oluşturuldu.

Şimdilik ofiste kullanmaya başladıkları “yapay zeka”nın dava dilekçesi hazırlama sürecini çok hızlandırdığını belirtince Prof. Metin Ercan araya girdi:

- Siz “yapay zeka”yı “arzuhalci”ye dönüştürdünüz anlaşılan. Eskiden resmi kurumların, adliyelerin yakınlarında daktilo ile başvuru, dava dilekçesi yazan “arzuhalci”ler vardı. Şimdi sizin modelde dava dilekçesini “yapay zeka” yazmış olacak.

Tarık Güleryüz, “yapay zeka”nın avukatların dava dilekçesi hazırlama maliyetini de aşağı çekebileceğini kaydetti:

- Sistem tam oturunca, diğer meslektaşlarımıza da yaygınlaşınca dava dilekçesinin davacıya yansıyan maliyetinin de düşmesi söz konusu olabilir.

Güleryüz Partners’ın ofiste kullanmaya başladığı “yapay zeka” altyapısını 23 Mayıs 2022’de kurdukları “Delege Lata İleri Yapay Zeka Teknolojileri Araştırma Geliştirme A.Ş.”nin hazırladığını anlattı:

- Ekibimizde 10 mühendis çalışıyor. Güleryüz, “Delege”nin ortağı. Ayrıca mükellefimiz Serkan Güler de “Delege”nin yatırımcısı oldu.

Tarık Güleryüz, dava dilekçeleri ile ilgili şu veriyi ortaya koydu:

- Yılda 7 milyon dava açılışı gündeme geliyor. 2 milyonu nitelikli dava oluyor. Diğerleri daha basit. Bu, yılda 10 milyon dilekçe yazıldığı anlamına geliyor.

Güleryüz, “yapay zeka”nın hukuk ofislerinde, zamanla mahkemelerde kullanımının yaygınlaşmasının yaratacağı ortamla ilgili şu beklentisini paylaştı:

- “Yapay zeka”, hukuk hizmetlerini maliyet açısından daha “erişilebilir” noktaya taşıyacak…

“Yapay zeka”nın Güleryüz Partners örneğinde olduğu gibi avukatların işini kolaylaştırması ve hızlandırması güzel…

Ya “yapay zeka”, avukatlara rakip olursa?

Suriye’nin 50 dolarlık çimentodan 27 dolar vergi alması anlaşılır gibi değil

Sibel Kaya’nın liderliğinde gerçekleşen “Patronlar Okulu”nun Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali’nin konuşmacı olduğu buluşmasında Limak’ın kurucucu Nihat Özdemir, “ekonomim.com”da yer alan, dünkü gazetemize de manşet olan habere dikkat çekti:

- Suriye’deki yeni yönetim Türkiye’den giden ürünlere yüzde 300’e varan gümrük vergisi uygulama kararı almış. Bu karar beni çok şaşırttı. Yeni yönetimle aramız çok iyi görünüyor çünkü.

Limak Grubu’nun ana iş kollarından çimento üzerinden hesap yaptı:

- Suriye’nin habere konu olan gümrük vergisi artışlarını uygulaması, 50 dolara ihraç ettiğimiz çimentodan 27 dolar vergi alınacağı anlamına geliyor. Bu, çok yüksek bir vergi.

Nihat Özdemir, 7 dolarlık verginin tüm ülkelerden giden mallar için geçerli olacağını vurguladı:

- Türkiye’den giden çimentodan 20 dolar ayrıca vergi alınacak. Bu düzeyde bir verginin Türkiye’ye özel uygulanması anlaşılır gibi değil.