2021’den farklı olabilir

Bazı yorumcular, piyasaların gelişmelere verdiği tepkiyi, Merkez Bankası eski başkanı Naci Ağbal’ın 20 Mart 2021’de görevden alınmasından sonraki reaksiyona benzetiyorlar. Ağbal bir hafta sonu azledildi. Pazartesi günü piyasaların tepkisi sert oldu. Borsa endeksinde devre kesiciler çalıştı. Türk tahvillerinde yoğun satışlar oldu.

TCMB’nin o dönemdeki para politikasına güvenen yabancı yatırımcılar, Türk finansal varlıklarında yüklü pozisyonlar açmışlardı. Ağbal’ın dört aylık kısa görev süresinde 18 milyar dolarlık para girişi oldu. Diğer taraftan, Haziran 2023’ten beri doğru bir para politikası uygulanmasına rağmen, yabancı yatırımcılar finansal varlıklarımıza kendilerini fazla kaptırmadılar.

Ağbal’ın gönderilme nedeni, Merkez’in bir gün önce faizi beklentinin üzerinde artırmasıydı. Görevden alındığında, 8,15 olan USD/TL kuru, beş ay sonra 8,30 idi. Enflasyon beklentileri yüksekken, doların 8,30 olduğu günlerde, aniden faiz indirim sinyali verildi. PPK, 23 Eylül 2021’de faiz indirim döngüsüne başladı. Dolar kuru Aralık 2021’de 16,40 oldu. Ağbal gittiğinde 1.382 olan BİST 100 endeksinin, 2021’i 1.858 seviyesinden kapattığını belirteyim. Bu tarz olaylara verilen ilk tepkiler yanıltıcı olabilir. Yatırımcılar haber akışına kendilerini kaptırıp duygusal kararlar alabiliyorlar. Enflasyon beklentilerinin kötüleşeceğine, Merkez’in buna rağmen indirimlere devam edeceğine inanılıyorsa, mevcut TL pozisyonları yeniden değerlendirilmelidir.