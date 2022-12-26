2022 oto yolu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği ODMD verilerine göre 2022 Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, araç bulma sıkıntısına rağmen Ocak-Kasım döneminde 668.063 adet olarak gerçekleşti. Aylar önce siparişlerini tamamlamış ve sırada bekleyen yüzbinden fazla müşteriye Aralık ayında araçlarının teslim edilmesiyle 2022 yılının 2021’deki 772.722 adedi sollayabileceği düşünülüyor. Üstelik halen aşırı ÖTV ve uygun olmayan matrah tutarlarına rağmen…

Diğer yanda Otomotiv Sanayii Derneği OSD’nin Ocak-Kasım verilerine göre 2022’nin ilk 11 aylık döneminde Türkiye’deki toplam üretim, traktörleri de sayarsak 1.255.270 adede ulaştı. Yılı 1,4 milyona yaklaşarak bitirmeyi planlayan otomotiv üreticileri, ihracat adetlerinde de tüm bir milyona ulaşmak için çaba gösteriyorlar…

Böylece otomotivde Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Fransa’dan sonra 6’ncı büyük Avrupa pazarı olmamızın yanında üretimde Avrupa’nın 4’üncüsü olmaya devam ediyoruz… Ki, 2 milyonluk asıl üretim kapasitesine ulaşılabilse, Avrupa üçüncülüğümüz garanti!.. Başka bir 4. sırada olduğumuz konu da, hafif ticari araç satışlarında Fransa, Almanya ve Birleşik Krallığı takip etmemiz… Fransa’dan bile daha fazla, Almanya’nın hemen ardından en çok ağır ticari araç satılan ülkenin Türkiye olması da, lojistik sektöründe ülkemizdeki büyük hareketliliğin kanıtı… Dünyanın en önemli otomotiv trendi elektriklenmede de, halen gerçek teşvik olmamasına rağmen, kısmi avantaj sunulsa da yine de ÖTV alınan elektrikli otomobillerin de pazarımızda katlanarak niceliklerini yükseltmeleri de, 2022 için pozitif notlarımız arasında… Bu yıl pazarımıza giren onlarca yeni modelin hangisinin en başarılı, daha doğrusu en çok talep gördüğünü ise, “yok” satılan ortam sebebiyle değerlendiremiyoruz… Müşterilerin, bulamadıkları modelleri başka modellerle ve hatta ilk sırada tercih etmeyecekleri başka markalara bile gidip, “yarın daha pahalı olacak” düşüncesiyle ne bulabiliyorlarsa satın aldıkları, çılgın bir 2022 tamamlanıyor… Türkiye’de üretilen Fiat Egea, Renault Clio ve Megane, Toyota Corolla, Hyundai i20 ile Bayon binek modellerin bile iç pazara tedariğe yetişemediği, sadece ticari araçlarda Ford Tourneo Courier, Fiat Fiorino Combi ve Doblo Combi ile Transit Van’ın piyasadaki talebi iyi sayılabilecek oranlarda kaşılayabildikleri görüldü.

İthallerde ise Dacia Duster ve Sandero, Renault Taliant, Hyundai Tucson, Volkswagen T-Roc, Passat, Polo ve Golf, Opel Crossland, Corsa ve Mokka, Honda City ve Civic, Kia Stonic, Peugeot 3008 ve 2008, Citroen C3 Aircross , Mercedes C-Klasse ve Nissan Qashqai sıralamasıyla uzayıp giden listede ilgili markaların en iyi organizasyonla en çok aracı getirebildikleri için en çok satılan modelleri oluşturduklarını belirtelim. Diğer markalar da, elbette, dünya ve Avrupa pazarları açılıp ana üretimlerin zengin ve kârlılığı daha yüksek pazarlara ayrıldığı bir karışıklık için araç bulup, müşterilerine sunmak için büyük savaşlar verdiler… Fakat, daha iyi projeksiyonla yurt dışı üretimlerden rezervasyonlarını kesinleştirip araç getirebilen markalara da müşterilerini kaçırdıkları kesin!..

Şundan eminim; müşterilerin seçici davranabilecekleri 2023, daha iyi planlama ve daha başarılı pazarlamayla iyi ürün sunabilenlerin yılı olacak!..