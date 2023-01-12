2022 yılında Türkiye’de yayına giren reklam sayısı yüzde 23 oranında azaldı

Girişimci/ Reklamcı Nuri Gülver ve 50 kişilik ekibinin kurduğu “reklamın alfabesi” olarak nitelendirilen “Alladsof”, 10 Ocak 2022 tarihinde İstanbul Soho House’daki bir lansman toplantısıyla tanıtıldı. Veri etiketleme teknolojisiyle binlerce reklamı 200 bin farklı parametrede analiz eden platform, dünyanın en kapsamlı reklam arama motoru olmayı hedefliyor.

İngiltere'de kurulan ve bugüne kadar tasarlanmış en kapsamlı reklam arama motoru olarak tanımlanan da platform, veri teknolojileri sayesinde bugüne kadar imkansız olarak görünen "reklamın etkisini öngörebilme" konusunda çözümler üretiyor. Alladsof, dünyanın herhangi bir ülkesinde yaşayan herhangi bir hedef kitle profilinin hangi ortak özelliklere sahip reklamları sevdiğini ya da sevmediğini söyleyebilirken, veri tabanındaki bilgiler ışığında bir reklam daha çekilmeden, yani senaryo aşamasındayken etkisini tahmin edebiliyor.

Platform, ilk olarak Türkiye’de son 5 yılda yayınlanan 15 binden fazla reklamı yapay zekâ ve makine öğrenmesi ile veri tabanına ekledi. Alladsoff verileri 2022 ‘de Türkiye’deki reklamları yapısı hakkında çok önemli bulgular ortaya koyuyor. Verileri aşağıda paylaşıyorum:

2022 yılında Türkiye'de toplam 1858 yeni reklam yayına girdi. Yayına giren reklam sayısı 2021 yılına oranla %23 azaldı.

Reklamlarının %53'ü marka imajı, %47'si ürün promosyon odaklı oldu.

Reklamların %71'i telkin ile mesajını iletirken, %22'si tahrik, %7'si tehdit metodunu kullandı.

Markaların %78'i reklamlarında kendi markalarını merkeze koyarken, sadece %22'si müşteri içgörüsüne sahipti.

Reklamlarda en fazla temsil edilen hedef kitle modern yaşam tarzına sahip yetişkinler oldu.

Paraya İhtiyacı Olan hedef kitle temsiliyeti 2022 yılında %167 artış gösterirken, Orta Gelir Grubu'nun temsiliyeti %45 azaldı.

2022 yılında reklamlarda en çok bilgilendirici ses tonu tercih edildi.

Reklamlarda en çok yer alan oyuncu Yetişkin Erkek oldu. Yetişkin Kadın oyuncuların reklamlarda yer alma oranı %22,4 arttı.

Reklamlarda markayı tavsiye etme görevindeki rollerin sayısı %47,6 artış gösterdi.

2022 yılında reklamlarda kullanılan jingle sayısı %51,3 azalma gösterdi.

Reklamlarda en fazla artış gösteren duygu %60,9 artış ile stres oldu.

Marka ve doğa arasındaki çatışma %60,9 ile reklamlarda en fazla artış gösteren çatışma türü oldu.

2022 yılında pozitif bir hikaye ile başlayıp Negatif duygu durumunda biten reklamlar %77,9 azalma gösterdi.

Analiz eden ve öngörebilen akıllı bir sistem

Alladsof tanıtım toplantısında platformun kurucusu Nuri Gülver proje hakkında şunları söyledi;

“1 trilyon dolarlık bir sektör olan reklamcılığın bugün hala en büyük problemi bir alfabesinin olmamasıdır. Tüketicilere ne tarz reklamları sevdiklerini sorduğunuzda bir cevap almanız mümkün değil. Alladsof işte bu nedenle reklamcılık sektörünün alfabesini oluşturma hedefiyle yola çıktı. İlk olarak Türkiye’de son 5 yılda yayınlanan 15 binden fazla reklamı yapay zekâ ve makine öğrenmesi ile veri tabanımıza ekledik. Bu özelliğiyle, Türkiye’de yaşayan reklam izleyicilerinin kadın, erkek, iş insanı, ev hanımı veya bir öğrencinin hangi türde reklamları sevdiğini tanımlayıp, bu tanımlamadan yola çıkarak hangi türde reklamları seveceğini ön görebilen bir sistem tasarladık.”

Bugüne kadar müşteri, rekabet ve marka üçgeni arasında pazarlama iletişimi ile alakalı kararlarını farklı kaynaklar ve raporlar üzerinden şekillendiren marka profesyonelleri Alladsof sayesinde ilk kez tek bir platformdan bu üç başlıkla alakalı veri okuyabilecek. Google, Meta veya Adobe'nin dijital reklam analitiği alanında marka profesyonelleri ve ajanslara sunduğu analitik arayüzlerinin bir benzerini televizyon reklamları için bünyesinde bulunduran Alladsof, dünyada ilk kez reklam filmi analizi konusunu gündeme taşıyor.”

Nuri Gülver’in verdiği bilgiye göre, Alladsoff Şubat 2023 itibarıyla sadece Türkiye'nin en büyük reklamverenleri tarafından deneyimlenebilecek. Güver, 2024 yılında platformu İngiltere, Amerika ve Avrupa’da da reklamverenlerin hizmetine açmayı hedefliyor.