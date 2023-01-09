2023’ün ilk etkinlikleri

Borusan Sanat yeni yıla merhaba diyor!

BİFO, 2023’ün ilk aylarında sahnesinde Valeriy Sokolov, Alena Baeva, Manuel Blanco, Chloe Ji-Yeong Mun, Igudesman & Joo, Lucy Landymore, Denis Kozhukhin, Marlis Petersen, “BİFO ve Dünya Sahnelerinde Genç Yıldızlar Konseri”yle Güher & Süher Pekinel, Can Çakmur, Dorukhan Doruk, Eda Seviniş, Korkmaz Can Sağlam, Maximilian Cem Haberstock, Naz İrem Türkmen, Tolga Atalay Ün, Veriko Tchumburidze ve Emir İlgen gibi yıldız solistlerin yanı sıra; Karel Deseure, James Judd, Ludovic Morlot, Emilia Hoving ve Lina González-Granados gibi önemli şefleri de konuk edecek.

12 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ndeki konserde başarılı iki kadın sanatçı BİFO ile buluşacak. Orkestrayı Carolyn Kuan yönetecek, konserin solisti ise Norveçli kadın trompetçi, ses sanatçısı ve şarkı yazarı Tine Thing Helseth olacak.

DasDas’ta 2023, birbirinden keyifli tiyatro oyunlarıyla başladı!

DasDas, yeni yılı birbirinden keyifli tiyatro oyunlarıyla karşılıyor. Sibel Yıldırım’ın yazdığı, Can Başak’ın yönettiği ve Derya Alabora, Hakan Güner, Can Başak, Müslüm Tamer, Sibel Yıldırım, Ülkü Şahin’in oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘Boşlukta Kal Öyle Çok Güzelsin’ 9 Ocak 20.30’da DasDas seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bunlar arasında ‘Feramuz Pis!’ oyunu farklı tiyatro biçimlerinin armonisiyle düş ve gerçeğin sınırlarını ortadan kaldırıyor. Günümüz iş dünyasındaki acımasız rekabete, start-up’lar ve girişimcilik kültürüne ironik bir bakış açısı getiren ‘Fairfly’ oyunu, çok para kazanma tutkusu, başarı saplantısı ve neoliberal söylemleri sorgulayan bir kara komedi olarak karşımıza çıkıyor.

DasDas’ın diğer oyunları ve köşemizin diğer haberlerinin ayrıntıları için lütfen https://www.ekonomim.com/yasam-keyfi adresine geçiniz…

Tüyap, yılın ilk kitap fuarını Adana’da açacak

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği, Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi ve ÇUFAŞ Çukurova Fuarcılık desteği ile düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı, yıllardır yüzlerce yayınevi ve yazarı Akdeniz’in çeşitli kentlerinden gelen binlerce okurla buluşturuyor. Çukurova Kitap Fuarı 15. kez bu haftasonundan başlayarak 14-22 Ocak 2023 tarihleri arasında TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

“Ey Vatan! Kuvayi Millîye’den Hâkimiyet-i Millîye’ye” İş Sanat YouTube kanalında

Cumhuriyetimizin 100. yılında, İş Sanat, özel projelerinden birini daha izleyicileriyle buluşturdu. Harp coğrafyacısı, yazar Dr. Selim Erdoğan’ın sunduğu, İş Sanat tarafından Türk Tarih Kurumu’nun katkılarıyla hazırlanan “Ey Vatan! Kuvayi Millîye’den Hâkimiyet-i Millîye’ye” başlıklı video serisinin ilk bölümü, İş Sanat Youtube kanalında yayında.

Akbank Sanat’ta “Oyunculuk Atölyesi” serisi

Akbank Sanat, “Akbank Sanat Oyunculuk Atölyesi” serisini başlattı. Akbank Sanat Oyunculuk Atölyesi her Cumartesi günü Akbank Sanat Beyoğlu binasında yer alan Çok Amaçlı Salon’da oyunculuğun 4 ana bileşeni Beden Farkındalığı, Ses, Sahnenin Ritmi ve Oyunculuk Teknikleri üzerinden gerçekleştirilecek.

Armutlu’nun yenilerinden Lipari Balık, mezeleriyle öne çıkıyor

Balık restoranı sektöründe işe komilikten başlayıp çekirdekten yetişerek 40 yıla yaklaşan bir deneyime ulaşan Niyazi Cengiz’in Lipari Balık’ı altı aydır Armutlu’da konuklarını ağırlıyor. Daha önce Boğaz’da, Arnavutköy’de hizmet veren Lipari adını çiroz durumundan çıkarak yağlanmaya başlamış olan uskumrudan alıyor. Restoranın menüsünde geleneksel mezelerin yanı sıra Lipari’ye özel olanlar da yer bulunuyor. Kullanılan ürünler, 20 yıldır aynı adreslerden temin ediliyor.