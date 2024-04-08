Baharı festivallerle de yaşayacağız

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin ilk etkinliği Portakal Çiçeği Karnavalı

40 bin sanatçının katılması hedeflenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile 13 Nisan’da Adana’da başlıyor. Festival rotalarında başta yaklaşık 80 mekân yer alıyordu. Artan şehir sayısı ile birlikte kapsamı büyüyen festivalde mekân sayısı 2023 yılı itibariyle 500’ün üzerine çıktı. 2024 yılında da yeni eklenen beş şehirle birlikte etkinlik düzenlenecek mekân sayısının 600’ün üzerine çıkması hedefleniyor. Festival kapsamında, 30'dan fazla noktada konserler, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinliklerle dolu dokuz gün boyunca Adana renklenecek. Portakal Çiçeği Karnavalı için şehre gelen çok sayıda gönüllü etkinlik ise karnaval programında yer alacak.

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- Klasik müziğin yıldızları 52. İstanbul Müzik Festivali’nde buluşacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali, 21 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında müzikseverlere klasik müziğin yıldızlarıyla dolu bir program sunmaya hazırlanıyor.

Festival, İstanbul’un en özel konser mekânlarında gerçekleştirilecek 25 konserde dünyanın dört bir yanından seçkin orkestraları ve önemli solistleri ağırlayacak. Etkinlikte Budapeşte Festival Orkestrası’ndan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’na, Festival Strings Lucerne’den Tekfen Filarmoni Orkestrası’na önemli toplulukların yanı sıra çağımızın en iyi piyanistlerinden kabul edilen Maria João Pires, “klasik müziğin pop starı” olarak tanımlanan Khatia Buniatishvili, Franz Liszt Oda Orkestrası’nın sanat direktörlüğünü yürüten viyolonselci István Várdai, piyano virtüözümüz Gülsin Onay, Romantik dönem repertuvarının önde gelen yorumcularından Francesco Piemontesi, bol ödüllü viyolonselci Edgar Moreau gibi yıldız solistlerin aralarında olduğu 60’ın üzerinde sanatçı izleyicilerle buluşacak.

- Dünyaca ünlü antika halı koleksiyonerleri İstanbul’a geliyor

Türkiye’de ilk kez 2007 yılında yine İstanbul’da yapılan ve antika halı tutkunlarıyla koleksiyonerler arasında büyük yankı uyandıran Uluslararası Doğu Halıları Konferansı (ICOC)’un bu yılki programında, konferans ve fuarın yanı sıra Türk İslam Eserleri Müzesi, Topkapı Sarayı ve Tophane-i Amire’de düzenlenecek ana sergiler ile, İstanbul’un farklı müze ve galerilerinde açılacak, özel koleksiyonlardan ve güncel sanat çalışmalarından oluşan paralel sergiler yer alıyor. Envanterinde 13. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar geniş bir zaman dilimi ve zengin bir coğrafyadan eserler bulunduran Türk İslam Eserleri Müzesi koleksiyonundan seçilen 45 eserin yer alacağı serginin hazırlıkları devam ediyor. Bu eserlerin dokuzunun restorasyonu yapılarak yeniden hayata kazandırılacak olması, müzenin kültürel devamlılıktaki misyonuna katkı sağlayacak. Çoğunluğu daha önce görülmemiş ve yayınlanmamış eserlerden yola çıkarak yapılan seçkinin, halı uzmanlarına ve meraklılarına yeni bir diyalog alanı sunması hedefleniyor.

Topkapı Sarayı, özellikle tekstil ve porselen anlamında dünyanın en değerli koleksiyonuna sahip.

yüzyıldan itibaren kimliğine kavuşan saray halılarının üretimi bugün de Milli Saraylar Hereke fabrikasında devam ediyor. ICOC kapsamında Dolmabahçe salonunda düzenlenecek sergide, saray koleksiyonlarından halı ve tekstiller ilk defa bu tarih çizgisinde gösterime sunulacak. ICOC katılımcıları Topkapı Sarayı’nda, özel törenlerde giyilen kaftanların ve tılsımlı gömleklerin yer aldığı “Elbise-i Hümayun” sergisini de ziyaret edecek.

- 20. Akbank Kısa Film Festivali ödülleri törenle sahiplerini buldu

Akbank Sanat'ın ev sahipliğinde 20 yıldır süregelen geleneğiyle sanat tutkunlarını bir araya getiren, kısa filmlerin üretimini cesaretlendirmeyi ve yeni sinemacıları desteklemeyi amaçlayan 20. Akbank Kısa Film Festivali, 25 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. Festivalin ulusal ile uluslararası kategorilerde düzenlenen Yarışma Bölümü ise bu yıl 71 ülkeden toplam 2 bin 421 kısa film başvurusuna ev sahipliği yaptı. Nuri Bilge Ceylan’ın onur konuğu olduğu festivalde filmler, Akbank Sanat binasında, Moda Sahnesi’nde ve de çevrimiçi olarak seyirci ile buluştu. Festivalde 41 ülkeden 96 kısa ve iki uzun metraj film gösterildi.

- İstanbul Modern’de Sinefil dönemi başlıyor!

Türkiye ve dünya sinemasından güncel yapımlara alan açarken sinema tarihinden filmlere de yer veren İstanbul Modern Sinema’nın hazırladığı programları ücretsiz izleyecek olan Sinefil üyeleri, aynı zamanda müzenin de üyesi oluyor. Sinema meraklıları ve festival filmlerini takip edenler için tasarlanan Sinefil üyeliği pek çok ayrıcalık da sunuyor.

- “Tulipomania/Lale Çılgınlığı” sergisi

1630'larda Hollanda'nın müreffeh ticaret şehirlerine gelen ziyaretçiler; büyüleyen, hassas ve egzotik bir Doğu ithali olan lale çılgınlığına yakalandılar. Nadir çiçek soğanları inanılmaz ve sürekli artan meblağlarla el değiştirdi, ta ki tek bir lale soğanı bir evin maliyetinden daha yüksek fiyatlara satılıncaya kadar. Tarihçiler bu döneme “Tulı̇pomanı̇a” yani “Lale Çılgınlığı” adını verdiler.

İstanbul Lale Müzesi’ndeki Tulı̇pomanı̇a Sergisi lalenin, Orta Asya’nın rüzgârlı bozkırlarındaki kökenlerinden İstanbul’un yemyeşil imparatorluk bahçelerine uzanan serüveninin; Avrupa'nın en imrenilen ve en güzel çiçeği olarak uyandırdığı olağanüstü̈ tutkuların günümüz sanatına etkisini anlatan canlı bir sergi.

- Ege'nin doğal ve kültürel mirasını keşfetmek için fırsat: Alaçatı Ot Festivali

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 18-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan 13. Alaçatı Ot Festivali için İstanbul'da gerçekleştirilen tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıya, müzisyen Ayhan Sicimoğlu, basın mensupları ve çok sayıda da davetli eşlik etti.

Toplantıda konuşan Başkan Denizli, Ege'nin zengin bitki örtüsüyle ve şifalı otlarıyla ünlü olduğunu, bu festivalin sadece Ege Bölgesi için değil, aynı zamanda Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilere de büyük bir değer sunduğunu vurguladı. Festivalin, Ege'nin doğal ve kültürel mirasını keşfetmek için eşsiz bir fırsat olduğunu belirtti.