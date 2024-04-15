“Kumbara Sende” projesi yeni katılımcılar bekliyor

- Hedef, tiyatrolar için sürekli kaynak yaratmak

Bir süredir dikkatle takip ettiğim Kumbara Sende, Tiyatro Kooperatifi tarafından kurulan, Türkiye’nin ilk karşılıksız tiyatro destek programı. Devlet, Şehir ve Belediye Tiyatroları gibi kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı olmayan ve kendi öz kaynaklarıyla sanat üreten özel tiyatroları karşılık beklemeden desteklemek üzere Anadolu Efes’in öncü desteği ile hayata geçirilmiş. Program, özel sektör ve seyirci desteğiyle, özel tiyatroların işletme giderlerini direkt karşılamayı, bu yönüyle tiyatrolara yaşamsal katkı sunmayı ve kriz anında başvurulabilecek sürekli bir kaynak yaratmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz günlerde Kumbara Sende programını konuşmak üzere Anadolu Efes’in Kurumsal İletişim ve İşler Direktörü Selda Susal ve projenin yaratıcılarından Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi, DasDas’ın kurucuları arasında bulunan tiyatro sanatçısı Mert Fırat’la üçümüzün de anılarında önemli bir yeri olan Kadıköy Baylan’da bir araya geldik. Kahvelerimizi yudumlayıp pastalarımızı beklerken söze Selda Hanım başladı…

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- Uluslararası İstanbul Dans Günleri 22 Nisan’da başlayacak

22-30 Nisan tarihleri arasında bu yıl ilk kez düzenlenecek etkinliğin açılışını, flamenkonun genç kraliçesi Patricia Guerrero gerçekleştirecek. Uluslararası İstanbul Dans Günleri’nde ayrıca, İtalya’nın uluslararası çağdaş dans topluluğu Komoco, pantomim sanatçısı İlker Kılıçer, İstanbul merkezli dans stüdyosu Swing Planet, Shaman Dans Tiyatrosu ve dans sanatçısı, koreograf Bedirhan Dehmen de performanslarını sahneleyecekler. İBB Kültür ve CRR Konser Salonu’nun destekleriyle hayata geçirilen “Köroğlu” balesinin de sanatseverlerle buluşacağı festivalin yelpazesi, hip hop, break dans, popping gibi her çeşit sokak danslarını buluşturan Urban Dances ile daha da genişleyecek. Uluslararası sahnelerde bu alanda kendine yer açan Almanya’dan Vehbi Can Yeşil, Yunanistan’dan Kalli Tarasidou ve Fransa’dan Junior Bosila Banya performanslarını sergileyecekler.

- Sezonun “Parlayan Yıldızlar” etkinliklerinin sonuncu İş Sanat’ta

İş Sanat’ın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla sürdürdüğü “Parlayan Yıldızlar”, seyircisiyle bu sezon son kez buluşuyor. İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek konserin “Parlayan Yıldızlar”ı Tuna Çalışkan (trombon) ile Seyyah Tatlıdede (piyano).

- “Kahvenin Avrupa Yolculuğu” Ankara'da seslendirilecek

Türk-Alman keman sanatçısı Önder Baloğlu, geçtiğimiz Ocak ayındaki CSO ve Reinhard Goebel eşliğindeki konserinden sonra bu kez kendi orkestrası Les Essences ile 17 Nisan'da CSO Ada Ankara Tarihi Salonu'nda sahne alacak. Baloğlu konserde, Mozart’ın ünlü 'Türk Konçertosu' adıyla anılan 5 numaralı keman konçertosunu, orkestrayı yönetirken solist olarak seslendirecek. Bu özel konserde seyirciler, Osmanlı müziğinin Avrupa müziğine etkilerini gösteren nadir eserlerle dolu olan 'Kahvenin Avrupa Yolculuğu’na müzikal bir anlatımla tanıklık edecekler.

- “Tutankhamun, Çocuk Firavunun Hazineleri” sergisi Ankara’da

Henüz dokuz yaşında 3 bin 300 yıl önce tahta geçen esrarengiz firavun Tutankhamun, trajik yaşam öyküsü, ünlü ölüm maskesi ve tabutu da dahil tümü som altından paha biçilemeyen eşyaları ve tam olarak çözülemeyen gizemleriyle 100 yıldır her yaştan milyonlarca insanın ilgisini çekmeye devam ediyor. 60 yıldan uzun bir süredir dünyanın önemli metropollerini dolaşan ve 40 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan “Tutankhamun, Çocuk Firavunun Hazineleri Sergisi” İstanbul’dan sonra Ankara Panora AVM’de açıldı.

- Gastrosafaride lezzet peşinde iki saat!

Safari sözcüğünün anlamlarından birisi, Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre “katılımcıların vahşi hayatı yerinde görmelerini sağlayan turistik gezi”dir. “Benim sözlüğüm”de ise bir başka anlamı daha vardır; “farklı farklı lezzetlerin başka başka restoranlarda belirli süre içinde peş peşe tadıldığı yolculuk.” Yani safarinin bendeki karşılığı “gastrosafari”dir.

Bu lezzet serüvenini en son, Antalya Belek’teki Gloria Serenity Resort’ün sekiz farklı a la carte restoranından altısını iki saat içinde dolaşıp menülerinden ikişer yemeği sadece tadımlık alarak yaşadım.