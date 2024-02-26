Van’da bir hayal gerçek oluyor

- Tariria Kültür-Sanat-Gastronomi Projesi

Tariria’yı duydunuz mu? Van Gölü’nün kıyısında, Süphan Dağı’nın karşısında, Akdamar Adası’na çok yakın… Urartular’dan ilham alanların coğrafyasında. Urartu Krallığı, M.Ö. 840-590 yılları arasında, Van gölü çevresinde kurulmuş̧ bir devlet. Rivayete göre, Anadolu ve dünya su mühendisliğinin harikalarından biri olarak gösterilen 51 km uzunluğundaki Menua Sulama Kanalı, Urartu Kralı Menua tarafından kimi görüşlere göre kızı, kimi görüşlere ise âşık olduğu karısı Tariria için yaptırılmış.

Menua Kanalı’nın bir başka ilginç özelliği de birçok noktasında Menua adının geçtiği yazıtların bulunması. Menua Kanalı’na halk arasında “Şamram Kanalı” da deniliyor. Kanal, 700-800 yılları arasında Urartu Krallığı’nın tatlı su ihtiyacını karşılamak ve Van Ovası’nı sulamak amacıyla kullanılmış. Çağlar boyunca adını değiştirmeden varlığını sürdüren Şamram (Menua) Kanalı, "Edremit Van’a bakar / içinden Şamram akar" dizeleriyle de yaşamaya devam ediyor. Bazı bölümleri hâlâ faaliyette olan su kanalının çevresi ise Tariria için yapay teraslar oluşturularak asma bahçeleriyle donatılmış. Kral Menua, kanalın etrafındaki bahçeleri tasarlarken Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olarak sayılan Bâbil’in Asma Bahçeleri’nden esinlenmiş. Bu efsane ile günümüze kadar gelen Tariria bugün, yakınlarda tamamlanacak bir proje ile bir kültür-sanat-gastronomi merkezine adını veriyor.

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- Tekfen Filarmoni bir Türkiye prömiyerine daha imza atacak

Türkiye’nin sayılı özel sanat kurumlarından Tekfen Filarmoni, 28 Mart’ta Maurice Ravel’in en önemli yapıtlarından “Daphnis ve Khloe” adlı bale müziğinin, bazı kaynaklara göre de “koreografik senfonisi”nin Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek. Antik Yunan yazar Longos’un iki bin yıllık aşk hikâyesini orkestra ve sözsüz koro için notalara döken Ravel’in bu büyülü eserini, Daimî Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, Şef Masis Aram Gözbek yönetimindeki MAGMA Filarmoni Korosu ile birlikte seslendirecek, müziğe ise Yiğit Sertdemir’in rejisiyle Cannes ödüllü sevilen tiyatro sanatçısı Merve Dizdar’ın anlatımı eşlik edecek.

- “Zamansız Meraklar” sergisi İstanbul Modern’de

Dijital kültüre odaklanan “Zamansız Meraklar” sergisi, çalışmalarında özgün unsurlar barındıran ve deneysel bakış açılarını koruyarak üretimlerinde yenilikler sergileyen sanatçıları bir araya getiriyor. Yaşamlarımıza etki eden dijital dönüşümü, bu sürece tanıklık eden sanatçıların bakış açılarıyla yansıtan serginin sponsorluğunu Nescafé üstleniyor.

İş Bankası’ndan Uluslararası Bodrum Bale Festivali’ne destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, ülkemizden ve dünyadan bale ve modern dans topluluklarını sanatseverlerle buluşturan Uluslararası Bodrum Bale Festivali, bu yıl 3-21 Ağustos tarihlerinde İş Bankası’nın katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Ülkemizin ilk ve tek bale festivali olan, sadece turizm ve tatil beldesi olarak değil, aynı zamanda zengin kültür-sanat faaliyetleriyle bir marka kent halinde gelen Bodrum’da 2003 yılından bu yana düzenlenen Festival, her sene olduğu gibi bu yıl da müzik ve dansın harmanlandığı renkli performanslarla bir sanat şöleni sunacak.

- İstanbul Müzik Festivali “Kökler” temasıyla 21 Mayıs’ta başlıyor

Uluslararası İstanbul Müzik Festivali bu yıl da İstanbul’un en özel konser mekânlarında gerçekleştirilecek 25 konserde dünyanın dört bir yanından seçkin orkestraları ve önemli solistleri ağırlayacak. Festivalde Budapeşte Festival Orkestrası, Festival Strings Lucerne, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Mantova Oda Orkestrası, Franz Liszt Oda Orkestrası, Macar Ulusal Korosu, Borusan Quartet gibi önemli toplulukların yanı sıra Maria João Pires, Khatia Buniatishvili, Francesco Piemontesi, Jean-Guihen Queyras, István Várdai, Gülsin Onay, Edgar Moreau, Kristóf Baráti, Roby Lakatos gibi solistlerin aralarında olduğu 60’ın üzerinde sanatçı izleyicilerle buluşacak.

- Albayrak Grubu Hat Eserleri Sergisi Tunus’ta

Albayrak Grubu, 2022 ve 2023 yıllarında yurt dışı rotasıyla dünyanın dört bir yanına hat eserlerini ulaştırmıştı. Geçtiğimiz yıllarda Arnavutluk, Azerbaycan, Özbekistan ve Tanzanya’da sanatseverleri bir araya getiren serginin 2024 yılındaki ilk yurt dışı durağı ise Tunus oldu.

- Gastronominin “dünya kupası” elemeleri başlıyor

Bocuse d’Or yani Altın Bocuse... Yarışma 1970’li yıllarda ortaya çıkan Nouvelle Cuisine (Yeni Mutfak) akımının öncüsü Fransız şef Paul Bocuse tarafından hayata geçirilmiş. Hayatını kaybedene kadar 3 Michelin yıldızı taşıyan şefin 1987 yılında başlayan yarışması için futboldaki Dünya Kupası’nın gastronomideki karşılığı diyebiliriz. Dünyanın en prestijli gastronomi yarışması Bocuse d’Or’un Avrupa seçmelerinde 20 Avrupa ülkesinden şefler yarışacak. 21 Haziran’da Gastronometro’da gerçekleşen Türkiye seçmelerini kazanan Şef Emre İnanır, Bocuse d’Or Avrupa seçmelerinde komisi Musa Karateke ve koçu Onur Dönmez ile birlikte ülkemizi temsil edecek.

- Toro Latin Gastro Bar’da Şef Sandoval’dan "eski yöntemler

Boğaz'ın hemen kıyısında, Sarıyer’de deniz ile yeşilin buluştuğu noktalardan birinde konumlanan Six Senses Kocataş Mansions, Istanbul içerisinde yer alan Toro Latin Gastro Bar, Pan Latin ve Asya mutfağının lezzetlerini bir araya getiren dünyaca ünlü şef Richard Sandoval’ın menüsü ile misafirlerini ağırlıyor. Six Senses Kocataş Mansions, İstanbul içerisindeki 250 yıllık tarihi bir hamamın restore edilmesiyle ortaya çıkan Toro Latin Gastro Bar’ın zemini, tarihi dokunun görülebilmesi için cam kaplanmış… Boğaz manzarası eşliğinde bu dokunun üstünde yemek yemek, lezzetleri duyumsamayı daha da güçlendiriyor.