- Emin Barın sergisi Artİstanbul Feshane’de…

Artİstanbul Feshane, Türk grafik sanatının duayenlerinden, hattat ve cilt sanatçısı Prof. Emin Barın’ın eserlerine “Emin Barın: Ne Senden Rükû Ne Benden Kıyam” sergisiyle ev sahipliği yapıyor. Serginin açılışına, ders kitaplarında yer alan Gençliğe Hitabe ve İstiklal Marşı’nın yazımını yapan, yazıların fonunda yer alan meşhur Atatürk portresinin de çizeri olan, Kur’an-ı Kerim’in Türkçe mealini yeni yazıyla, Nutuk’u ise kaligrafik olarak yazan ve Anıtkabir’deki kitabeleri Emin Barın ile birlikte hazırlayan 96 yaşındaki Etem Çalışkan da katıldı.

Prof. Emin Barın’ın çalışmalarını bir bütün olarak koleksiyonuna dahil ederek hem eserlerin korunmasını sağlayan hem de serginin hayata geçirilmesini mümkün kılan Zafer Yıldırım’ın katkılarıyla; Z. Yıldırım Aile Koleksiyonu ve Barın Han aile arşivinden bir seçkiyle hazırlanan Emin Barın: “Ne Senden Rükû Ne Benden Kıyam” sergisi, Barın’ın Türk grafik sanatındaki ustalığını, hattatlık ve cilt restorasyonundaki bilgisini yansıtan yaklaşık 230 eserinden oluşuyor. İstanbul’un kamusal alandaki en büyük kültür sanat mekânı Artİstanbul Feshane’de, İBB Kültür ve İBB Miras’ın katkılarıyla düzenlenen serginin küratörlüğünü, sanat tarihçisi Ali Kayaalp üstleniyor.

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- İstanbul Caz Festivali şehre geri dönüyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA’nın sponsorluğunda düzenlenen

31. İstanbul Caz Festivali, 3-18 Temmuz tarihleri arasında, keşifler ve klasiklerin yan yana durduğu, cazın yanı sıra rock, pop, blues, reggae, funk ve farklı türlere de yer veren çok çeşitli bir seçki sunacak.

İstanbul Caz Festivali, 40’a yakın konserde usta isimlerden yeni keşiflere 200’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayacak. 16 gün boyunca festivalin konuğu olacak isimler arasında cazı yeniden büyük kalabalıklarla buluşturan iki Grammy ödüllü Gregory Porter; rock’n roll’un çok yönlü ve romantik prensi Chris Isaak; zamansız ve yenilikçi müziğiyle yaşayan en büyük saksofonculardan Joshua Redman; İngiltere’nin dünyaya kazandırdığı başarılı kadın müzisyenlerden YolanDa Brown; ilk kez Türkiye’deki sevenleriyle buluşacak, R&B, soul ve indie’nin genç ve tutkulu şairi Arlo Parks; Avrupa’nın merak uyandırıcı ve dinamik caz piyanistlerinden Baptiste Trotignon ve Kornél Fekete-Kovács yönetimindeki Avrupa’nın iddialı orkestralarından Modern Art Orchestra yer alıyor.

- “Bu son şansımız mı?”

Salt’ın iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekmeyi amaçlayan gösterim programı Bu son şansımız mı?, kurucusu Garanti BBVA’nın desteğiyle 24 Mart’a kadar Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da ve saltonline.org’da izleyiciyle buluşuyor. Türkiye, Filistin, İspanya, Kenya, Danimarka, İsveç ve Almanya’dan yedi belgesel filmi bir araya getiren program, iklim değişikliğinin biyoçeşitlilik, ekosistem kaynakları, insan ve olmayan varlıklar üzerindeki etkilerini irdeliyor.

- “Geleceğin Menüleri” Bigchefs'te!

Unilever Food Solutions’ın (UFS) kapsamlı araştırmaları ve bin 600'den fazla global şefin öngörüleriyle şekillenen "Geleceğin Menüleri" global trend raporundaki Lezzet Kontrastı, Gelenekten Geleceğe Lezzetler, Paylaşma Hazzı ve Karşı Konulmaz Sebzeler trendleri, BigChefs ve UFS şefleri tarafından gıda deneyimine odaklanan lezzetlere dönüştü. BigChefs ve Unilever Food Solutions iş birliğiyle hazırlanan özel reçeteler "BigChefs’te Geleceğin Menüleri" adıyla 7 Nisan’a kadar BigChefs şubelerinde servis edilecek. Menü, dört gıda trendini lezzetli ve yenilikçi yemeklerle buluşturuyor.

- “Beyhan Eczacıbaşı Ödülü”ne başvurular başladı

İlkgençlik alanında eser üreten kadın yazarları desteklemek amacıyla Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından hayata geçirilen ‘Beyhan Eczacıbaşı İlkgençlik Edebiyatı Yılın Kadın Yazarı Ödülü’ için başvurular başladı. Daha çok kadın yazarın eser üretmesine imkân tanımayı ve ilkgençlik edebiyatı türünün bilinirliğinin artırılmasını amaçlayan ödül programı, yaş sınırı aranmaksızın tüm kadın yazarlara açık. İlkgençlik edebiyatı türünde roman, öykü ya da anlatı dallarındaki eserlerle yapılabilecek başvurular 16 Nisan’da sona eriyor.

- MDD Başkanı Esin Sungur: Kültür ve yemeği daha çok eşleştiren etkinliklere yer vermek istiyoruz

Türkiye’nin gastronomi alanındaki en köklü sivil toplum kuruluşu olan Mutfak Dostları Derneği (MDD) geçtiğimiz Şubat ayı başında 33 yaşına girdi. Aynı tarihlerde bayrağı devralan derneğin yeni yönetim kurulu başkanı Esin Sungur, 19 yıldır derneğin üyesi, uzun bir süredir yönetim kurullarında görev alıyor ve MDD’yi ikinci ailesi olarak gördüğünü söylüyor. Sungur, “2026 yılında 35. yaşını kutlayacak olan Mutfak Dostları Derneği, ülkemizde gastronominin tüm bileşenleri ve kültürüyle bugün geldiği noktada önemli katkıları olmuş bir sivil toplum kuruluşu. Bu mirasın bize yüklediği sorumluluk ve bunun getirdiği görev bilincindeyiz” diyor.

Lezzet damaklarda, İstanbul manzarası ayaklar altında…

İstanbul Gümüşsuyu’nda CVK Park Bosphorus Hotel’in teras katında yer alan Izaka Terrace, Boğaz ve tarihi yarımada manzaralı mekânda konuklarını yeni menüsüyle ağırlıyor. Dünya mutfaklarını sentezlemeyi, mevsimsel, sürdürülebilir ve ürüne odaklı yemekler yapmayı tercih ettiğini dile getiren Head Chef Serhat Eliçora ve mutfak ekibi eşliğinde oluşturulan Anadolu mutfağı başta olmak üzere dünya mutfaklarının lezzetlerinin kucaklanması amaçlanan menü, geçmişten günümüze birçok kültüre ev sahipliği yapmış âdeta bir medeniyetler atlası olan İstanbul’dan ilham alıyor.