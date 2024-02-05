Gezegenimizin geleceği için

- Divan’dan birlikte dönüşüm çağrısı

Divan Grubu, tüm süreçlerini sürdürülebilirlik odağında dönüştürme çalışmalarını sürdürüyor. Grup, bir doğaya saygı projesi olan “4 Mevsim Divan” kapsamında Divan İstanbul Otel’de bir çalıştay düzenledi. Etki Çemberleri Vakfı iş birliği ile gerçekleştirilen çalıştayda, yerellik ve yerindelik, fonksiyonellik, kaynaklara saygı, insana ve ekolojiye aynı anda odaklı, mevsim gibi doğanın geçişlerini gözeten, multidisipliner bir tasarım için ortak hareket ve birlikte dönüşüm gerekliliği ve yöntemleri ele alındı.

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- Amsterdamlıların Sevgililer Günü’nü Türk orkestra kutlayacak

İzmirli iş insanları Ceyhan ve Fatma Olten çiftinin ülkemizdeki konservatuar mezunu kadro bulamamış sanatçılar için kurmuş olduğu Olten Filarmoni Orkestrası 10 yılını tamamladı. Elektrik mühendisi Ceyhan Olten ve Endüstri mühendisi Fatma Olten'in önderliğindeki orkestra, yurt içi ve yurt dışında pek çok konserle adından söz ettiriyor. Bu bağlamda orkestra, Amsterdam'ın ünlü Concertgebouw salonunda, 14 Şubat'ta düzenlenecek olan bir konserle sahne alacak. Olten, Hollanda'nın tarihî ve prestijli bu konser salonuna davetli ilk Türk orkestra olacak.

- İKSV’den deprem bölgesindeki yüzlerce müzik öğrencisine enstrüman desteği

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 6 Şubat depreminin ardından müzik öğrencilerine ve eğitmenlerine enstrüman sağlamak amacıyla İKSV Deprem Bölgesi Enstrüman Destek Fonu’nu hayata geçirdi. Vakfın bütçesinden ayrılan kaynak ve pek çok destekçinin katkılarıyla yaklaşık 5 milyon 600 bin TL’lik bir fon oluşturuldu. İKSV Enstrüman Destek Fonu sayesinde, toplam 384 enstrüman ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Bu enstrümanlar arasında akustik bateri, akustik gitar, uzun sap bağlama, kısa sap bağlama, elektro bağlama, bas gitar, bateri, çello, darbuka, elektro akustik gitar, fagot, flüt, yan flüt, kabak kemane, kanun, keman, klarnet, kontrbas, mey, ney, tuba, org, piyano, sol klarnet, ud, viyola, viyolonsel, pikolo flüt, trompet bulunuyor.

- “Oscar’ın Yabancıları” İstanbul Modern Sinema’da

İstanbul Modern Sinema, 96. kez dağıtılacak Akademi Ödülleri yaklaşırken “En İyi Uluslararası Film” kategorisinden hazırladığı seçkiyi “Oscar’ın Yabancıları” adlı programla izleyiciye sunuyor. Türk Tuborg A.Ş.’nin katkılarıyla hazırlanan programda 10 filme yer veriliyor.

Dünyanın çeşitli film festivallerinde gösterilmiş ve ödüller kazanmış filmler arasından bir seçki hazırladıklarına dikkat çeken İstanbul Modern Sinema Küratörü Müge Turan, “Bu yıl 10.sunu düzenlediğimiz Oscar’ın Yabancıları programı, çekişmeli geçen Oscar yarışının eski adıyla ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ olan heyecan verici kategorisinden farklı coğrafya ve kültürleri temsil eden filmlere alan açıyor. Oscar adayı olmalarına rağmen halen Hollywood’un ötekisi olan filmlerin izleyiciyle buluşmasına olanak sağlıyoruz” dedi.

- Notre Dame’ın Kamburu balesi tekrar sanatseverlerle

Üç sezondur seyirciyle buluşan, güzel çingene kızı "Esmeralda" ile kambur kilise zangoçu "Quasimodo"nun ölümsüz aşkını anlatan "Notre Dame'ın Kamburu" balesi İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından Şubat ve Mart aylarında yeniden sahnelenecek.

- Roka Istanbul mutfağında Şef Maksut Aşkar’ı ağırlayacak!

Dünyanın dört bir yanındaki lokasyonlarıyla çağdaş Japon mutfağını temsil eden Roka, 20. yıldönümünü kutladığı yıla, dünyaca ünlü Türk bir şef ile yaptığı iş birliğiyle devam ediyor. Anadolu mutfağını, restoranı Neolokal’in yanı sıra dünyanın farklı şehirlerindeki restoranlarda sunduğu tabaklarla tanıtan Maksut Aşkar, Roka İstanbul’un mutfağına konuk oluyor. Şef Suna Hakyemez ile Maksut Aşkar’ın Japon ve Türk mutfaklarını bir araya getirecekleri etkinlik, 12 Şubat Pazartesi ve 13 Şubat Salı akşamlarında gerçekleştirilecek.

- Bread&Burger ekmek ile köfteyi ızgarada buluşturuyor

Bread & Burger’de 100 gr, 140 gr, 200 gr ve 240 gr’lık köftelerle hazırlanan birbirinden farklı 16 hamburger seçeneği bulunuyor. Günlük, el yapımı ve taze sebzelerden yapılan soslarla hazırlanan hamburger menüsünde Bread and Burger, Tereyağlı Boşnak Kaymaklı Burger, İstanbul Burger, Steak House Burger gibi lezzetler sunuluyor ve köfteler konukların arzu ettiği biçimde pişiriliyor. Et yemeyenleri de düşünen Bread&Burger’ın menüsünde taco ve vegan seçenekleri de yer alıyor.