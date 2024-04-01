Doğunun incisi Semerkant

Cuma günkü Odak köşesinde yer alan yazımda, Semerkant’a Air Samarkand’ın ilk tarifeli seferiyle yolculuğumu yazmıştım. https://www.ekonomim.com/kose-yazisi/semerkanti-yasamak/736307 Bugün, Özbekistan’ın başkentinin kültürel ve tarihi mekânlarından söz etmek istiyorum…

M.Ö 329 yılında Semerkant’ı fetheden Büyük İskender “Semerkant ile ilgili duyduğum her şey doğruymuş, tek fark hayal ettiğimden daha güzel olması” demiş. Ben de ilk kez gittiğim Semerkant’ta benzer duygular yaşadım…

Mavi kubbelerle kaplı, tarih boyunca İpek Yolu’nun en önemli güzergâhlarından olmuş Semerkant turuna Registan Meydanı ile başladım. Aynı bölgede Uluğ Bey, Tilla Kari (Telkari, altınla kaplanmış anlamında) ve Şirdar (Aslan) Medreseleri ve hemen yakınında Gur-i Emir ile karşısında Rukhabad mezarı bulunuyordu.

Gur-i Emir, “Bey'in Türbesi” anlamına geliyor, her yeri mavi ve yeşil çinilerle kaplanmış. İçinde Timur ve aile bireylerinin mezarları var. Timur’u tarihimizde Ankara Savaşı’nda (1402) 1. Bayezid’i esir alan ve arkasından Osmanlı’da 11 yıl boyunca sürecek taht kavgalarına neden olan isim olarak hatırlıyoruz. 71 yaşında Çin'e karşı düzenlediği seferde hasta düşerek 1405’te hayata veda ediyor ve Gur-i Emir’e defnediliyor.

Semerkant’ın ekmekleri ve lezzetleri

Daha havadayken, Air Samarkand’ın uçağında yemek geldiğinde anlamıştım o ekmeğin farklı ve çok lezzetli olduğunu. Sadece Semerkant’ta yapılan, nâmı ülke sınırlarını aşmış bir tandır ekmeğinden söz ediyorum… Özbekistan'da "nan" denilen bu ekmek bizde olduğu gibi kutsal… Onun için ülkemizde de olduğu gibi şarkılar, atasözleri ve deyimler var. Kelime, Özbek diline Farsçadan geçmiş. Buğday unu ile yapılmış, mayalanmış yassı ürünlerin genel adı da diyebiliriz.

Ekmek, yine bizde olduğu gibi asla çöpe atılmıyor. Yeni doğan çocuğun başının altına bir parça ekmek koyularak uzun ve sağlıklı bir yaşamı olması için dua ediliyor. Yürümeyi öğrenen çocuğun hayat boyu kutsanmış bir yolculuğa çıkması için bacakları arasına ekmek yerleştiriliyor. Yeni evlenen ya da nişanlanan çiftler bir ekmeği kırıp birlikte yiyerek törene başlıyorlar. Evinden uzaklara çalışmak, eğitim ya da askerlik için giden gençlere, uzatılan ekmekten bir parça ısırtılıyor, sonra geri kalanı kurutulup tavana asılarak o kişi geri dönene kadar saklanıyor. Ekmek orada kaldıkça onun sağ salim geri döneceğine inanılıyor.

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- İstanbul Film Festivali, 43. kez sinemaseverlerle buluşacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, Türkiye’nin en büyük sinema etkinliği İstanbul Film Festivali, 17-28 Nisan tarihleri arasında 43. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu yıl N Kolay’ın festival sponsorluğunu üstlendiği etkinlik, Türkiye ve dünya sinemasından nitelikli ve ödüllü filmleri, özel gösterimleri, yıldız oyuncuları ve usta yönetmenleri bir araya getirecek. Festival biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için 1 Nisan Pazartesi başlayacak indirimli ön satış döneminin ardından 5 Nisan Cuma genel satışa çıkacak.

İstanbul Film Festivali’nde 132 uzun ve 12 kısa metrajlı filmden oluşan zengin bir program sunulacak. Festival, 12 gün boyunca, film gösterimlerinin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve etkinliklerle sinema dolu günler yaşatacak.

- “Bahar, müzikle daha güzel”, Uluslararası Ankara Müzik Festivali başlıyor

Müziğin iyileştirici gücüne ve sanatın var olması gerekliliğine olan inanç ve sorumlulukla Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından hazırlanan 38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali başta ülkemizin yetiştirdiği sanatçılarımız olmak üzere Japonya, Almanya, Çekya, Hırvatistan, Rusya, Macaristan, Gürcistan, Norveç, Azerbaycan, Fransa ve İtalya‘dan senfonik konser, modern bale, oda müziği ve caz kategorilerinde klasik müzik, barok müzik, dans ve caz alanlarının seçkin örneklerini sunacak 12 ülkeden 300’ü aşkın sanatçı ve topluluğu ağırlayacak.

- Sabancı Üniversitesi’nden Sakura Festivali

Sabancı Üniversitesi, çiçek açtığı dönemde Japonya’da yüz binlerce insanı toplayan “Sakura Festivali’ni” Türkiye’ye taşıyor. Kampüs alanında bulunan binin üzerinde Sakura ağacının renk harmonisi yaratacağı festival, Türk-Japon ilişkilerinin başlamasının 100’üncü yılına ithaf edildi. 2 Nisan tarihinde Türkiye’nin en büyük Sakura ağacı popülasyonuna sahip olan Sabancı Üniversitesi kampüsünde düzenlenecek festivalde; Japon kültürüne özgü etkinlikler, kutlamalar ve özel gala programıyla ziyaretçiler ağırlanacak. Japon kültüründe yeniden doğuşu simgeleyen Sakura ağaçlarının çiçekleriyle süsleyeceği festival ayrıca “Geleceğe Söz Ver” Burs Programı kapsamında Sabancı Üniversitesi’nde eğitim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi gençlere başarılarını sürdürme konusunda destek sağlayacak bir kaynak da yaratacak.

- Engelsiz Filmler Festivali 7 Haziran’da Ankara’da

Bu yıl festival; Ulusal Uzun Film ve Kısa Film yarışmalarının yanı sıra, kendilerine özgü üsluplarıyla sinema tarihine iz bırakan sinemacıları odağına alan Parmak İzi seçkisi, farklı kültür ve coğrafyalardan insan hikâyelerini konu edinen Kaleydoskop seçkisi, müziği sinemayla buluşturan hikâyeleriyle Oditoryum seçkisi ve geleceğin sinemaseverleri için hazırlanan Çocuklar İçin seçkisiyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

- Keman sanatçısı Bade Daştan’dan büyük başarı

ÇEV Sanat’ın QNB Finansbank’ın işbirliğiyle sürdürdüğü “Genç Yetenekler” projesinde yer alan genç keman sanatçısı Bade Daştan, dünyanın en önemli müzik okullarından Amerika’daki Curtis Institute of Music’in, yüzlerce başvuru arasından yapılan elemeleri başarıyla geçen üç sanatçı arasından birinci olarak okula tam burslu kabul edildi.