Ankara’da bir serginin düşündürdükleri…

- “Bir Denizkestanesinin Anıları”ndan tablolar!

Ankara seyahatlerimden her defasında bilgi dağarcığıma yeni yeni şeyler katmış olarak mutlu dönmüşümdür. Geçtiğimiz günlerde yine bu amaçla bu kez bir sergi açılışı için Ankara’daydım: Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’ndeki “Bir Denizkestanesinin Anıları-Melike Abasıyanık Kurtiç” sergisi… Çağdaş Türk seramik sanatının önemli isimlerinden 1931 doğumlu, 2021 yılında kaybettiğimiz sanatçının eserlerini biliyordum, ancak retrospektif sergisinde ilk defa böylesi geniş bir ürün yelpazesini izleme fırsatı bulacaktım.

Sergide, Abasıyanık sanatının omuriliğini oluşturan tohum seramikleri, denizkestaneleri, yosun perdeleri, pirinç kağıtları ve gel-git fotoğrafları ayrı ayrı, tüm özgün ve karmaşık doğaları içinde yer alıyor, aynı zamanda bu birbirinden farklı üretimler arasındaki olağanüstü tutarlılık, sonsuz ve girift tüm ilişkilerin hissedilebilmesi de amaçlanıyordu…

Hissettim de… Sergiyi büyük bir hayranlıkla gezdim. Doğayı çok seven bir sanatçı olan Melike Abasıyanık, saatlerce yürür, araştırırmış. Yakaladıklarını fotoğrafa, desene, baskıya, pleksiye veya kanvasa taşımış… Kendini anlattığı bir metinde “gördüğüm hiçbir küre ve yuvarlak yok ki bende sevgi, kucaklama duygusu uyandırmasın…” diyor.

- Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay: Sürdürülebilir sanatı ve sosyal faydayı önceliklendirmeye devam edeceğiz

Kale Grubu'nun davetlisi olarak gittiğim Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM) işbirliğinde Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi ve Ankara Galeri Nev ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen “Bir Denizkestanesinin Anıları-Melike Abasıyanık Kurtiç” sergisi yolcuğu boyunca Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay da bizimleydi. Kendisiyle sergi öncesi öğle yemeğinde sohbet etme fırsatı buldum, açılıştaki konuşmasından da notlar aldım…

“Kale Grubu olarak, bugüne kadar yalnızca üretimi, büyümeyi değil, ürettiğimiz değerleri toplumla paylaşarak gelişmeyi hedefledik” diye söze başladı Zeynep Hanım ve şöyle devam etti:

“Köklerimizden aldığımız ilhamla, yalnızca üretim ve ekonomik kalkınmayı değil, aynı zamanda sosyal fayda sağlamayı ve değerlerimizi geniş kitlelerle paylaşmayı da hedefledik. Grubumuzun genlerinde üretime, kültürel mirasımıza, değerlerimize ve sanatçılarımıza sahip çıkmak var. Kurucumuz ve Onursal Başkanımız merhum İbrahim Bodur’dan devraldığımız değerlerin ışığında seramik ile topraktan başladığımız yolculuğu daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Kale Grubu olarak yaşadığımız toplumun kültürel dinamiklerini geliştiren projelere destek vermeyi yalnızca sosyal sorumluluğumuzun bir parçası olarak görmüyoruz. Aynı zamanda bizi besleyen ve geliştiren projeler olarak görüyor ve sahip çıkıyoruz.”

- İnsanı odak noktası olarak gören müze

Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM) işbirliğinde Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi ve Ankara Galeri Nev ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen “Bir Denizkestanesinin Anıları-Melike Abasıyanık Kurtiç” sergisinin bulunduğu Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nin mimarî değerini artıran en belirgin özelliği, Ankara Kalesi sur duvarı boyunca uzanan ve tarihi Hisar Meydanı ve Kale Kapısı ile sonlanan konumu. Uzun araştırmalar sonunda eski üç Ankara evi, arkeoloji ve sanat müzesine dönüştürülmüş.

Müze, mühendis koleksiyoner ve sanatsever Yüksel Erimtan'ın yıllar içinde biriktirdiği arkeolojik eserlerin bir koleksiyona dönüşmesi ile ortaya çıkmış.

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- İş Sanat 24. sezonu görkemli bir etkinlikle kapatıyor

İş Sanat, klasik müzikten dans gösterisine, edebiyattan dünya müziğine, geniş bir yelpazede sanatseverlerin beğenisine sunduğu 24. sezon programıyla konser salonunun sezon kapanışını Türkiye İş Bankası’nın 100. yılına özel bir gala konseriyle yapacak: Gala konserinde Plácido Domingo, Murat Karahan ve Elena Stikhina aynı sahneyi paylaşacak. İş Sanat’ın 24. Sezonu kapanış konserinde orkestra şefi Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası da yer alacak. Konser, 28 Mayıs Salı akşamı 20.30’da Volkswagen Arena'da gerçekleştirilecek.

Venedik Bienali’nde Türkiye pavyonu ziyaretçilerle buluştu

Dünyanın en önemli sanat etkinliklerinden Venedik Bienali 60. Uluslararası Sanat Sergisi başladı. 24 Kasım 2024’e kadar gezilebilecek Venedik Bienali Türkiye Pavyonu, sanatçı Gülsün Karamustafa’nın mekâna özel yeni yerleştirmesi Oyuk ve Kırık Dökük: Bir Dünya Hâli’ne evsahipliği yapıyor. 50 yılı aşkın süredir güncel sosyopolitik ve kültürel meseleleri odağına alan Gülsün Karamustafa, dünyanın farklı coğrafyalarındaki yıkıcı savaşlar, depremler ve çevre felaketleri karşısında, içinde bulunduğumuz suskunluk ve çözümsüzlük hâlinin insanlarda yarattığı boşluk, oyukluk ve kırıklık hissini bir enstalasyonla mekâna taşıyor.

- Güher ve Süher Pekinel’e Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Dünyaca ünlü piyano ikilisi Güher Pekinel ve Süher Pekinel, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Klasik müzik yorumculuğunu ve sanatsal yaratıcılığını en üst düzeyde ispatlamış sanatçılara verilen Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri’nde (ICMA) Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görülen Pekineller, ödüllerini İspanya’nın València kentinde gerçekleşen bir törenle aldılar.

- imur Selçuk şarkıları danslarla sahnede

Mercan Selçuk'un klasikleşmiş Timur Selçuk şarkılarına koreografi yaptığı modern bale eseri “Babamın Şarkıları”, Mercan Selçuk Dans Topluluğu performansıyla 27 Nisan’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda bir kez daha sanatseverlerle buluşacak.

- Anadolu’nun çeşitli yörelerinden özel lezzetler sunuluyor

Urfa doğumlu Mehmet Keskin’in mutfak şefliğini yaptığı Perran Ocakbaşı’nda menüde yer alan yöresel yemeklerle İstanbul’un ocakbaşı konseptine yeni bir soluk getirmek hedefleniyor.