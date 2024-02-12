Pekinellere bir ödül daha

Güher ve Süher Pekinel’e “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”

Önemli uluslararası klasik müzik ödüllerinden biri olan ICMA (International Classical Music Awards) 2024 yılı kazananları açıklandı. Dünyaca ünlü piyanistlerimiz Güher ve Süher Pekinel, ICMA’nın uluslararası klasik müzik yayıncıları, medya temsilcileri ve müzisyenlerden oluşan seçkin jürisi tarafından Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görüldüler. Pekineller iki piyanoda arka arkaya çalarak göz teması kurmadan, müzikal nefes derinliklerine odaklanarak çalan tek ikili olarak, klasik müzik dünyasının en büyük isimleriyle yaptıkları iş birlikleri ve albümlerle zenginleşen repertuarları ile tanınıyorlar.

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ENKA Sanat’ın yeni belgeseli Işıl Kasapoğlu için

ENKA Sanat’ın yapım sponsorluğundaki Işıl Kasapoğlu belgeselinin yapımcılığını Porte Film, yönetmenliğini Selçuk Metin üstleniyor. Bu çalışma, aynı zamanda iki kurumun birlikte imza attığı üçüncü yapım olma özelliğini taşıyor. Belgeselin proje danışmanlığını Serkan Keskin, görüntü yönetmenliğini Emre Okur yapıyor. Belgeselin prömiyeri Temmuz ayında ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda yapılacak.

Türkiye'nin AB’den aldığı coğrafi işaret tescil sayısı 20’ye yükseldi

Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜciTA) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, tescil talebi Aydın Ticaret Borsası tarafından yapılan “Aydın Memecik Zeytinyağı”nın AB Komisyonu’nun 5 Şubat 2024 tarihli ve L2024/445 sayılı Resmî Gazetesi’nde yayınlandığını söyledi. Tekelioğlu, "YÜciTA olarak tescil sahibi Aydın Ticaret Borsa’sını yürekten kutlar, tescilin ülkemize hayırlı olmasını dileriz. Bu tescille birlikte Türkiye’nin AB’den alınmış tescil sayısı 20’ye, Aydın’ın da Aydın Kestanesi’nden sonra ikiye yükselmiş bulunmaktadır" dedi.

Mutfak Dostları Derneği’nin yeni başkanı Esin Sungur

Mutfak Dostları Derneği’nde yapılan seçim sonucunda 18. dönem yönetim kurulu belli oldu. Yeni yönetim kuruluna 2018-2021 yıllarında genel sekreterlik, 2022 yılından bu yana ise başkan yardımcılığı görevini yürüten Esin Sungur başkanlık yapacak. Başkan Yardımcıları Başar Eryöner, Murat Güllü, Genel Sekreter Nazlı Kalmuk, Sayman Oya Emerk. Üyeler Defne Ertan Tüysüzoğlu, Bülent Karadağ, Dilek Uzunoğlu Örs, Saliha Kayaş, Dilek Urfalılar.

Ata Demirer ile Gazino Günleri başlıyor

Komedi Gazinosu formatını sahnelere taşıyan Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğe, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu stand-up gösterisiyle ‘Ata Demirer Gazinosu’nu yeniden seyirci karşısında! Ata Demirer, daha önce “Tek Kişilik Dev Kadro 1” ve “Tek Kişilik Dev Kadro 2” adlı iki stand-up gösterisiyle 16 yıla yakın sahnede seyircisiyle buluşmuştu.

İstanbul’da bir Ganalı!

1980 yılında Gana’da doğan ve çocukluk yıllarını Gana’nın farklı bölgelerinde geçiren Kojo Marfo, küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün üslendiği “Umut Denemesi” adlı sergisi ile İstanbullu sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. İlhamını doğup büyüdüğü coğrafyada edindiği deneyimlerden alan Ganalı sanatçı, Türkiye’de ilk kez sergi açacak.

English National Opera’nın orkestrası ile çalmaya hak kazandı

Royal College of Music son sınıf öğrencisi Rus asıllı Türk kontrbasçı Daniil Margulis, sınavlarını üstün başarıyla tamamladıktan sonra okulu tarafından özel olarak aday gösterildiği dünyanın en önemli opera kurumlarından biri olan English National Opera’nın orkestrası ile çalmaya hak kazandı.

La Pierre Patisserie’de geçmiş zaman peşinde…

Bebek Arnavutköy’de çocukluğumuzdakiler gibi bir mahalle pastanesinin bulunduğunu biliyor musunuz? Unutulmaya yüz tutmuş eski pastane kültürünü yeniden yaşatmak amacıyla kurulan La Pierre Patisserie, büyüme hırsı barındırmadan lezzetli tatlarına yenilerini ekleyerek yoluna devam ediyor. La Pierre, Fransızca taş demek. Arnavutköy’ün arnavut kaldırımlı sokaklarını anımsatıyor.

Adana lezzetleriyle keyifli bir mekân

Adana Keyfi by Asmaaltı sıcak, sempatik bir mekân. İşletmenin sahipleri Piraye ve Turgay Korkmaz konuklarıyla tek tek ilgileniyorlar. İnsan, mahallesindeki bir kebapçıya geldiğini düşünüyor. Zaten konukların bir bölümü de civarda oturan aileler…