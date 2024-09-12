2024-2026 Orta Vadeli Program ve KOBİler..

2024-2026 Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye ekonomisinin önümüzdeki üç yıldaki yol haritasını belirlerken, KOBİ'ler için kritik öneme sahip çeşitli politika ve stratejiler geliştirilmiştir.

KOBİ'ler, Türkiye'nin ekonomik büyümesine, istihdam yaratma kapasitesine ve ihracat potansiyeline önemli katkılar sağladığından, OVP'de bu işletmelerin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Örneğin,” KOBİ'lerin yeşil dönüşüm sürecine entegrasyonu, çevre dostu üretim ve enerji verimliliği gibi alanlarda desteklenmesi, yeni OVP'nin önemli stratejik hedeflerinden biridir.

Bu kapsamda, KOBİ'lerin çevre dostu teknolojilere yatırım yapmaları ve sürdürülebilir iş modelleri geliştirmeleri teşvik edilecektir.

Ayrıca, yeşil finansman araçları ve teşvikleri ile KOBİ'lerin bu alandaki yatırımları desteklenecektir.

KOBİ'lere yönelik vergi indirimleri ve sosyal güvenlik prim teşvikleri gibi istihdamı destekleyici politikalar” gibi hedefler yer almakta.

Orta Vadeli programın uygulama sonuçlarının ülkemiz ekonomisi için hayırlı olmasını dilerken programa ilişkin değerlendirmemi pozitif bir yaklaşımla sunacağım.

Dijitalleşme ve Teknoloji Adaptasyonu:

- Pozitif Yönler: Dijitalleşme, OVP’nin KOBİ’lere yönelik en önemli stratejilerinden biridir.

KOBİ’lerin dijital altyapılarını geliştirmeleri ve yeni teknolojilere adapte olmaları için teşvikler sağlanacak olması, rekabet güçlerini artıracaktır.

- Ancak, dijital dönüşüm sürecinde KOBİ’lerin karşılaşabileceği insan kaynağı eksiklikleri ve dijital okuryazarlık gibi sorunlar yeterince yer alamamış görünüyor.

Özellikle küçük ölçekli işletmelerin bu alandaki ihtiyaçlarına yönelik daha spesifik destek mekanizmaları oluşturulmalıdır.

-İhracatın Desteklenmesi:

- Pozitif Yönler: KOBİ’lerin ihracat kapasitelerinin artırılması, OVP’de önemli bir hedef olarak belirlenmiştir.

İhracat teşvikleri, e-ihracat imkanları ve yeni pazarlara açılım destekleri gibi stratejiler, KOBİ’lerin uluslararası arenada daha etkin olmasını sağlayacaktır.

- Ancak, ihracata yönelik desteklerin uygulanabilirliği ve KOBİ’lerin bu desteklere erişim süreçleri hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır.

Ayrıca, ihracat süreçlerinde karşılaşılan bürokratik engellerin azaltılmasına yönelik somut adımların eksikliği dikkat çekmektedir.

-Yeşil ve Sürdürülebilir Ekonomi:

- Pozitif Yönler: OVP, KOBİ’lerin yeşil dönüşüm süreçlerine entegrasyonunu desteklemeyi hedeflemektedir.

Enerji verimliliği, çevre dostu üretim ve sürdürülebilir iş modellerine geçiş, KOBİ’ler için kritik önem taşımaktadır.

-Ancak, bu alanda somut teşvik mekanizmalarının daha ayrıntılı olarak belirlenmesi gerekmektedir.

Özellikle, KOBİ’lerin bu dönüşüm sürecine nasıl adapte olacağına dair eğitim ve rehberlik hizmetlerinin yaygınlaştırılması gerekmektedir.

-İstihdam ve Eğitim:

- Pozitif Yönler: KOBİ’lerin istihdam yaratma kapasitelerinin artırılması ve nitelikli iş gücüne erişimin kolaylaştırılması hedeflenmiştir.

Mesleki eğitim programları ve iş başı eğitimlerin yaygınlaştırılması, bu amaca hizmet edecektir.

- Ancak, KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine yönelik daha kapsamlı bir eğitim stratejisi geliştirilmeli ve bu süreçte kamu-özel sektör işbirliği artırılmalıdır.

Ayrıca, bölgesel farklılıkların göz önünde bulundurulması, eğitim programlarının etkinliğini artırabilir.

Örneğin, Finansman, dijitalleşme, ihracat, yeşil ekonomi ve istihdam gibi alanlarda belirlenen hedefler önemli olmakla birlikte, bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için somut adımlar ve daha ayrıntılı stratejilere ihtiyaç olduğu..

Öneriler:

2024-2026 Orta Vadeli Program, KOBİ’lere önemli bir yer ayırmış olması önemli olmakla birlikte, bu işletmelerin tüm ihtiyaçlarını kapsamlı bir şekilde ele alınmalı görüşü ile önerilerim özetle şunlar..

“- KOBİ’lere yönelik finansal okuryazarlık eğitimleri artırılmalı ve finansal yönetim kapasiteleri güçlendirilmelidir.

- Dijitalleşme sürecinde karşılaşılabilecek insan kaynağı sorunlarına yönelik spesifik çözümler geliştirilmelidir.

- İhracat teşviklerinin uygulanabilirliği artırılmalı ve bürokratik engeller azaltılmalıdır.

- Yeşil dönüşüm sürecinde KOBİ’lere yönelik somut teşvikler belirlenmeli ve bu alanda eğitim ve rehberlik hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır.

- KOBİ’lerin nitelikli iş gücüne erişimini kolaylaştırmak için kamu-özel sektör işbirliği artırılmalı ve bölgesel farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır.”

KOBİler temelli OVP ‘yi değerlendirmem ve önerilerim özetle bunlar..

Orta Vadeli Program’ın Türkiye ekonomisine yararlı sonuçlar getirmesini diliyorum..