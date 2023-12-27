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2024’ün sürprizi Çin olabilir

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Piyasalar, büyük merkez bankalarından faiz indirimlerini fiyatlıyorlar. Fed’den, Avrupa Merkez Bankası’ndan, İngiltere Merkez Bankası’ndan sırasıyla; mart, nisan ve mayıs aylarında indirim bekleniyor.

Dünyada dezenflasyon süreci devam ediyor. ABD’de altı aylık çekirdek enflasyon yüzde 2’ye yaklaştı. Öte yandan Amerika’da finansal koşullar endeksi çok gevşedi. Endeksin bugünkü seviyesi, Fed’in aylık 75 baz puan faiz artırımı yaptığı dönemdekiyle aynı. Buradaki risk, finansal koşulların gevşemesinin tüketimi artırmasıdır. Tabii bu enflasyonu etkileyebilir. Amerikan ekonomisinin gerçek durumunu, ocak sonu, şubat başındaki verilerden anlarız. Tüketimin yapay şekilde arttığı tatil döneminde açıklanan veriler yanıltıcı olabilir.

Dünya ekonomisinde 2024’te belirleyici unsurlardan birisi Çin ekonomisi olacak. 2023 onlar açısından kötü geçti. Şangay endeksindeki düşüş yüzde 15 civarında. Çin’in 30-yıllık tahvil faizi, 18 yılın en düşük seviyesine indi. Yönetim ekonomiyi desteklemek isterse, bu düşük faiz ortamından faydalanır. Gelecek yılın sürprizlerinden birisi Çin olabilir.          

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