24 bin anneye eğitim veren Olimpik Anneler projesi deprem bölgesinde

“Çocuğuna spor yaptıran her anne olimpik annedir” diyerek 2014 yılında P&G Türkiye tarafından başlatılan ‘Olimpik Anneler Projesi’ kapsamında şu ana kadar 24 bin anneye eğitim verildi. 330 bin spor ekipmanı sağlandı. 36 sporcu ve anneye destek verildi.

Proje bu yıl deprem bölgesine taşınıyor Depremin ilk gününden bu yana kişisel bakım ve hijyen markaları aracılığıyla bölgeye destek olan P&G, başlattığı ‘Umut Evi’ hareketinin bir adımı olarak Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliği ile Olimpiyat umudunu depremzedelerle buluşturmak amacıyla bölgede spor okulu açmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir basın toplantısında konuşan P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu gelişmeyi şu cümlelerle özetledi:

“Bu yıl Olimpiyat sponsorluğumuzun bir açılımı olarak Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliğiyle bölgede açacağımız spor okulu sayesinde afet bölgesinde çocuklara bedensel, zihinsel ve ruhsal açıdan daha sağlıklı bir hayat için fırsat eşitliği sunmuş olacağız. Sporun yanı sıra sağlık, eğitim, temel ihtiyaçlar gibi birçok alanda depremzedelerin hayatına daha uzun soluklu çalışmalarla ‘iyilik ve umutla’ dokunmaya devam edeceğiz.”

Umut Evi hareketine spor açılımı

Yaşanılan depremin ilk anından itibaren tüm kurumsal olarak ve markalarıyla bölgeye destek sağladıklarını belirten Turnaoğlu, “Önümüzdeki dönemde de Umut Evi hareketimiz çatısı altında çamaşırhanelerimiz, ağız bakım ünitelerimiz, bebek bakım odası, berber & kuaför gibi kişisel bakım ve hijyen ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerimizle deprem bölgesinde olacağız.” dedi.

Turnaoğlu’nun verdiği bilgiye göre, kuruluş Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi TMOK iş birliği ile Gaziantep’te açacağı spor okulu sayesinde afet bölgesinde çocuklara bedensel, zihinsel ve ruhsal açıdan daha sağlıklı bir hayat için fırsat eşitliği sunmayı hedefliyor. Önümüzdeki dönemde başlayacak olan reklam kampanyası aracılığıyla tüketiciler de bu programa destek olmaya davet edilecek.

Depremzedeler için Umutla Paris 2024’e

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen “Depremzedeler için Umutla Paris 2024’e” temalı basın toplantısı, Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin’ın açılış konuşmasıyla, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Genel Sekreteri Neşe Gündoğan ve Olimpik Anneler ile milli sporcuların katılımıyla gerçekleşti. Davette, Turnaoğlu ve Gündoğan ile milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ve annesi Duygu Çakıroğlu, milli güreşçi Kerem Kamal ve annesi Şükran Kamal’ın konuşmacı olarak yer aldığı bir panel de gerçekleştirildi. Panelin moderatörlüğünü milli basketbolcu, televizyon sunucusu, spor yöneticisi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Üyesi Şükran Albayrak üstlendi. Panelde bugüne kadar proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ve sporun yaygınlaşmasında annelerin rolü ele alındı.

Anneler ön planda

2014’te yaptırdıkları spor araştırmasıyla spor kültürünün geliştirilmesine olan ihtiyacı ve bu yolda annelere büyük rol düştüğünü ortaya çıkardıklarını ifade eden Turnaoğlu, “Olimpiyat sponsoru olarak ülkemiz özelinde 2014 yılında Olimpik Anneler projemizi Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile hayata geçirdik. Spor kültürünü yaygınlaştırmak, Türkiye’de daha fazla çocuğun düzenli spor yapmasını sağlamak ve böylece hem daha özgüvenli, sosyal, başarılı ve sağlıklı bireyler yetiştirmek hem de olimpiyatlarda başarılarımızı annelere rehberlik ederek artırmayı hedef seçtik. ‘Çocuğuna spor yaptıran her anne Olimpik Annedir’ diyerek çıktığımız bu yolda eğitim ve ekipman desteğinin yanı sıra olimpiyatlara katılan sporcularımıza ve annelerine de destek veriyoruz. Desteklediğimiz 14’ü kadın 29 sporcu Tokyo Olimpiyatları’na gitti ve ülke olarak toplamda 13 madalya kazanırken, bunlardan 8’i Olimpik Anneler programımızın sporcularıydı. Olimpiyat başarılarımızın artarak devam edeceğine inanıyoruz. “Umutla Paris 2024” yolunda 36 sporcumuzu ve annesini desteklediğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

P&G ve markaları

5 milyara yakın insanın yaşamına dokunan P&G, yaklaşık 70 ülkede faaliyet gösteren bir dünya devi. P&G, Türkiye’de tüketicilerine Alo, Ariel, Braun, Fairy, Febreze, Fixodent, Gillette, Head & Shoulders, Herbal Essences, İpana, Jolly, Old Spice, Oral-B, Orkid, Orkid Discreet, Pantene, Prima, Tampax, Gillette Venus ve Vicks gibi lider markalardan oluşan geniş ürün yelpazesiyle hizmet veriyor.