30 senedir üniversitelere giderim, Darüşşafaka’daki kadar parlak çocuklar görmedim

Darüşşafaka Cemiyeti’nde Kurumsal Yönetişim Başkanlığı görevini yürüten dDf’in ortağı, İstanbul Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Esra Ekmekçi, Eylül ayı başlarında mesaj gönderdi:

- 30 Eylül 2024 akşamı Cem Yılmaz, Zorlu PSM’deki gösterisini Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na desteğe ayırdı. O gecenin tüm gelirleri Darüşşafaka’ya bağışlanacak.

Darüşşafaka Cemiyeti Başkanı Oğuz Güleç, Cem Yılmaz gösteriye başlamadan teşekkür için sahneye çıktı:

- Darüşşafaka Cemiyeti, 161 yıldır hayırseverlerin bağışlarıyla Türkiye’nin yarınları olan çocuklara nitelikli eğitim olanağı tanıyor.

Güleç, Cem Yılmaz’a döndü:

- Darüşşafaka’nın “Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” nesiller yetiştirme çabasına güç kattınız.

Güleç, sonra izleyicilere seslendi:

- 1863 yılından bu yana eğitimle çocuklarımıza yeni bir yaşam armağan eden Darüşşafaka’mızın yararına gerçekleşen bu anlamlı gösteriye katılarak bize destek verdiniz. Darüşşafaka siz hayırseverlerin desteğiyle ayakta duruyor: Var ettiniz, var olun…

“Eğitimde fırsat eşitliği” misyonuyla yol aldıklarını belirtti:

- Küçük yaşta annesini ya da babasını kaybetmiş, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklarımıza tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim olanağı tanıyoruz.

Türkiye’nin her köşesinden 1000’i aşkın öğrencinin Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda eğitim gördüğünü bildirdi:

- Çocuklarımızı yaşam boyu öğrenen, Cumhuriyet değerlerine, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, topluma karşı sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak yetiştiriyoruz.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Esra Ekmekçi, Cem Yılmaz’ın doğum tarihinin 23 Nisan olduğuna vurgu yapıp sürdürdü:

- Bu gece (30 Eylül 2024) gerçekleşen gösterinizin gelirleriyle verdiğiniz destek, yüreğinde Atatürk sevgisi, aklında Cumhuriyet ışığı olan çocukların önünü açmış olacak.

Ardından ekledi:

- Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Şule Zorlu da bu anlamlı gecede bize Zorlu PSM’nin kapılarını açtı.

Cem Yılmaz, gösteriye başlamadan önce Darüşşafaka ile ilgili şu mesajı verdi:

- Ben 30 senedir üniversitelere söyleşiye giderim, soruları cevaplarım, samimiyetle söylüyorum, Darüşşafaka’daki kadar parlak çocuklar görmedim.

Bir tanımlama üzerinde durdu:

- Hani bir laf var ya, “Pırlanta gibi çocuk”. Düşündüm, “Darüşşafaka’daki çocuklar böyle mi tarif edilir” diye, bence değil. Bu çocuklar pırlantadan öte, gerçek kıymetler. Çocuklar yaşının ilerisinde, sorular müthiş. Helal olsun…

Mesajını şöyle noktaladı:

- İşe yararlılık konusunda beni motive eden Darüşşafaka’ya, oradaki büyüklerime teşekkür ederim.

Cem Yılmaz’ın gelirleri Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlanan gösterisini izleyenler arasında Yemek Sepeti kurucusu Nevzat Aydın, Pirelli Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander, Limak Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Abdi İbrahim İlaç Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Akkök Holding’in ortağı Atlantik Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Dinçkök, Mudo’nun Kurucusu Mustafa Taviloğlu, Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ, Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca yer aldı.

Darüşşafaka’ya, oradaki öğrencilere verdiğin destek için yüreğine sağlık Cem Yılmaz…

Türkiye’ye ‘heyecanlı’ girdi, Ramazan için hemen kolları sıvadı

Geçen yılın Temmuz ayında Jumbo’nun Genel Müdürlüğü görevini devreden, şirkette Yönetim Kurulu Üyesi olarak kalan Sami Hotak, bu yılın başlarında Karaca Grup CEO’su Fatih Karaca’yla grubun yelpazesini daha da çeşitlendirme konusunda kafa yordu.

Fatih Karaca ve Sami Hotak, söz konusu arayış döneminde Danimarka merkezli Flying Tiger Copenhagen’a odaklandı. Kollar sıvandı, görüşmeler başladı. Flying Tiger Copenhagen CEO’su Martin Jermiin ve ekibi sinyali verdi:

- Biz de bir süredir Türkiye’de mağaza açma konusunda nabız yokluyorduk.

Karaca ve Hotak, grupla ilgili özet bilgi aktardı:

- Grubumuzun temelini Karaca markamız oluşturuyor. Jumbo ile birlikte 11 markamız, 3 bin 500 kişilik çalışan kadromuz, 43 ülkede 305 mağazamız, 2 bini aşkın satış noktası ile mutfak, sofra ve ev eşyasında büyük bir yapıyız.

Jermiin, görüşmelerin ardından kararını bildirdi:

- Karaca bizim için doğru stratejik ortak. Karaca ile Türkiye pazarındaki yerimizi alabiliriz.

Martin Jermiin, Fatih Karaca ve Sami Hotar’la 3 Ekim 2024’te ilk mağazalarını açtıkları Kanyon’da buluştuk. Ertuğrul Özkök ve Şelale Kadak’la birlikte Kanyon’daki Flying Tiger Copenhagen mağazasını gezdik. Jermiin, mağazayı gezerken şu değerlendirmeyi yaptı:

- Avrupa’da 1000’i aşkın mağazamız var. Türkiye’ye girmekte geç kaldığımız düşünülebilir ama doğru stratejik ortağın denk gelmesi önemliydi. Karaca ile Türkiye pazarına girdiğimiz için çok heyecanlıyız.

Sami Hotar, İstanbul’da bir Kanyon, diğeri Galataport olmak üzere iki mağazayla yola çıktıklarını bildirdi:

- Bu yılın sonuna kadar mağaza sayımız 10’u bulacak. Bu yıl İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa’da mağaza açacağız. 2025’te ülkemizin 20’yi aşkın şehrine yayılacak 100’ü aşkın mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz.

Ürünlerin etiketlerinden üretim yerlerine baktım, çoğunda “Made in China” yazdığı dikkatimi çekti. Jermiin’e sordum:

- Üretimin ne kadarını Çin’de yaptırıyorsunuz?

Şu yanıtı verdi:

- Öncelikle tasarım, ürün belirleme bize ait. Ürünlerin yüzde 80’i Uzakdoğu’da üretiliyor. Yüzde 20’si Avrupa ürünü.

Fatih Karaca, Flying Tiger Copenhagen’ın şu özelliğine dikkat çekti:

- Yılda 16 sezon uygulamasıyla 4 binden fazla ürün çeşidi ile günlük yaşamı daha renkli hale getiriyor. Yılbaşı başta olmak üzere yılın özel günlerinde yeni ürünler raflara giriyor. Bizim için Ramazan ayında raflara girecek ürünler konusunda şimdiden çalışmaya başladılar.

Flying Tiger Copenhagen Türkiye Genel Müdürü Sami Hotak, markanın şu özelliğine vurgu yaptı:

- Marka, sürdürülebilirlikten taviz vermeden ürünlerinde fonksiyonellik ile tasarımı buluşturuyor.

Elite World, Hollanda’ya Tamara ile kol kola gidiyor

EKONOMİ Gazetesi’nin Sapanca’da düzenlediği “Dönüşen Liderlik Zirvesi”nin toplantı arasında Elite World Hotels İcra Kurulu Üyesi Server Alparslan, Tamara Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Salih Boz, International Cotton Association (ICA-Uluslararası Pamuk Birliği) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Nohutlu ve İSKUR Yönetim Kurulu Başkanvekili İsmail Kurtul’la sohbet ediyoruz.

Sohbette konu turizme, otel yatırımlarına gelince Server Alparslan, sinyali verdi:

- Salih Abi ile grubumuz Amsterdam’da bir otel yatırımı için hazırlıklara başladı.

Salih Boz, Elite World Hotels Yönetim Kurulu Başkanvekili ve İcra Kurulu Başkanı Vedat Elik’le yaptığı görüşmeyi aktardı:

- Ben Amsterdam’ı, Hollanda’yı iyi bilirim. Vedat Abi (Elite World Hotels Yönetim Kurulu Başkanvekili ve İcra Kurulu Başkanı) ile sohbetlerimizde konu gündeme geldi. Schipol Havalimanı’na çok yakın bir noktada arsamızı aldık.

Yatırımın büyüklüğünü merak ettim, yanıtladı:

- Otelimiz 120 odalı olacak. Vedat Abi’nin tahminlerine göre 20 milyon Euro dolayında bir yatırım yapacağız.

Elite World Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, Nisan ayı sonlarında ilk yurtdışı otel açılışını Fildişi Sahili’nde Haziran 2026’da yapacaklarını duyurmuştu.

Fildişi Sahili’ne işletmeci olarak gidecek Elite World Hotels, Amsterdam’da yatırımı Tamara Tekstil ile birlikte gerçekleştirecek.