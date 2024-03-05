45 ülkeye parfüm satıyor, Dilovası’nda 25 bin metrekarelik yeni fabrika açacak

Türkiye’nin kozmetik ürünleri ve parfüm ihracatı son yıllarda ciddi artış gösterdi. Bu sektörde şaşırtıcı başarı öyküleri duyuyoruz. Henüz 44 yaşında bir girişimci olmasına rağmen 45 ülkeye ihracat yapan Loris Parfüm Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Okuyucu da o öykülerden birinin kahramanı. Yılsonunda büyük bir fabrika yatırımını tamamlayacağını ve üretimi 5 misli daha büyük bir alana taşıyacağını duyunca kendisiyle şu anda üretimini sürdürdüğü fabrikasında buluştuk.

Ticarete 2009’da gıda işiyle başlamış. Aynı sıralarda parfüm işiyle uğraşan bir arkadaşının zora girmesiyle sermaye koyarak ona ortak olmuş. Bakmış ki daha karlı parfümde büyüme kararı vermiş ve bütün işleri devralmış.

Fehmi Okuyucu şöyle başlıyor anlatmaya: “Önce fason ürettirip satıyorduk. Rusya pazarına çok ürün vermeye başladık ve ihracat potansiyelini gördük. 2010’da da üretime başladık. Şu anda 5 bin metrekare kapalı alanda kendi fabrikamızda üretim yapıyoruz. İlave olarak 3 bin metrekare de depolama alanımız var. Ancak işimiz birkaç yıldır çok hızlı büyüyordu ve artık bu fabrika yetmiyordu. Biz de birkaç yıl önce buraya yakın Dilovası’nda 25 bin metrekare kapalı alana sahip yeni bir fabrika inşaatına başladık. Bu yılın sonunda tamamlanacak ve inşallah oraya taşınacağız. İlk başta 250 milyon liralık yatırım planlamıştık ama son 2 yılda öyle gelişmeler yaşandı ki yatırım tutarımız 450 milyon lirayı bulacak gibi görünüyor. Mevcut fabrikamızda 135 kişilik istihdamımız var, yeni fabrikada ilk etapta 300 kişiye çıkacağız. Üretimimiz de doğal olarak katlanarak artacak. Şu anda günlük 100 bin adetlik üretimimiz 300-400 bin adetlere çıkacak. Ciromuz uzun süredir çift haneli oranlarda büyüyor. Şu anda ciromuzun yüzde 70’ini ihracattan sağlıyoruz.”

Mağaza açmak için 30-40 metrekarelik yer yeterli

Loris Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Okuyucu’ya, “Üretim kapasitesini bu kadar radikal büyüteceğinize göre satışlar çok iyi gidiyor olmalı ya da fason üretim mi yapacaksınız” diye soruyorum. Şöyle yanıtlıyor: “Hayır, başka bir markaya fason üretmiyoruz, sadece kendi markamız için üretiyoruz. Bizim şu anda 45 ülkede mağazalarımız ve satış noktalarımız var. Yurt içinde 50’si kendimizin geri kalanı franchising 260 mağazamız var. Yurt dışında da 250 satış noktasındayız. Bu yılsonuna kadar yurt içinde 50, yurt dışında da 100 yeni mağaza ya da satış noktası açacağız. Ayda ortalama 8 tane açıyoruz. Bizim işimiz ve ürünlerimiz franchising için çok uygun. Yatırımcı, 30-60 metrekare arası bir dükkân açabiliyor ki bu kira açısından çok hesaplı. Bizim mimari tasarımımızı uyguluyor ve sadece ürün parasını ödeyip işe başlıyor. İşin yoğunluğuna göre 3-4 kişi çalıştırabiliyor. Üründe parfüm amiral gemimiz, niş parfümlerimiz de var. Sektörümüz çok hızlı büyüyor. Biz de kendi Ar-Ge yatırımımızı yaptık, yeni ürünler geliştirmek adına ‘İnolab’ adını verdik. Önümüzdeki dönemde laboratuvar olarak da öne çıkacağız. İnsan kaynaklarımızı güçlendirmek için bir de Parfüm Akademisi kurduk, çünkü çok hızlı büyüyoruz. Hedefimiz, hem kendimiz hem sektör için sertifikalı ‘parfümologlar’ yetiştirmek Markamıza farklı yatırımlar da yapıyoruz. Bir parfüm belgeseline imza attık. Fransa’dan ABD’ye çok yerde gösterildi 60’a yakın ödül aldı. Sektörümüzle ilgili yurt içinde ve yurt dışında bütün fuarlara katılıyoruz.”

Almanya’da 80, Paris’te 3, Londra ve New Jersey’de birer mağazamız var

Parfüm işinde bu kadar istekli ilerleyen Fehmi Okuyucu’ya o kritik soruyu da soruyorum; Fransa’ya parfüm satabiliyor musunuz, oraya da mağaza açabildiniz mi? Okuyucu şöyle yanıtlıyor:

“Fransa’da 5 mağazamız var 3’ü Paris’te. Sadece Almanya’da 80 satış noktasındayız, Londra’da varız. ABD’de New Jersey’de ilk mağazamızı açtık. Ortadoğu’da potansiyel yüksek ve biz de iddialıyız ama en zorlu pazar aslında Ortadoğu. Çünkü parfümün esas olarak kokunun doğduğu ve en önemli olduğu yer Ortadoğu ülkeleridir. Bu nedenle de yerel üreticiler çok güçlü. Hatta çok büyük holdingler bile koku işine yatırım yapmış durumda. Bu yıl, Suudi Arabistan, ABD ve İngiltere’ye odaklı yayılıyoruz. Malezya, Kore, Çin, Singapur ve Japonya’da da önemli fırsatlar olduğunu düşünüyoruz ve oralarda da büyüyeceğiz.”

Özak GYO, Hayat City Mahmutbey’i 18 ay vade, sıfır faizle satışa çıkardı

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