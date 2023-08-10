6 ayda 3.4 milyar dolar getirdi, 13.6 milyar dolar değerle dünya 8’incisi oldu

TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat, bu yılın ilk 6 ayına ilişkin sonuçları anlatırken söze yolcu sayısından girdi:

- Yolcu sayımız yılın ilk 6 ayında 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 25 arttı. 2022’nin ilk 6 ayında yolcu sayımız 30.9 milyon iken, bu yılın aynı döneminde 38.7 milyona çıktı. Bunun içindeki dış hat yolcu sayımız 24.5 milyon oldu.

Toplam gelir verisini ortaya koydu:

- Geçen yılın ilk 6 ayında toplam gelirlerimiz 7 milyar 586 milyon dolar iken bu yılın aynı döneminde yine yüzde 25 artışla 9 milyar 502 milyon dolara yükseldi.

Ahmet Bolat, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Komitesi Üyesi Doç. Murat Şeker, Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, Genel Müdür Yardımcısı Kerem Sarp, Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Konukçu, Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, Kurumsal Gelişim ve BT’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kerem Kızıltunç, Uçuş İşletmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kadaifçiler, İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, Basın Müşaviri Yahya Üstün’den oluşan ekibiyle sohbet toplantısı düzenledi.

Bolat, THY’nin ilk yarı esas faaliyet kârına işaret etti:

- 2022’nin ilk 6 ayında 693 milyon dolar olan esas faaliyet kârımız yüzde 31 artışla bu yılın aynı döneminde 908 milyon doları buldu.

Arz edilen koltuk kapasitesi (AKK) üzerinde durdu:

- Pandemi sonrası talep ortamına başarıyla karşılık verdik. THY’de AKK artışı yüzde 129’u bulurken, IATA Avrupa’da bu oran yüzde 94’te, IATA dünyada da yüzde 87’de kaldı. Yani, IATA dünyanın 43 puan önündeyiz.

Yolcu sayısını 2019’la da karşılaştırdı:

- Pandemi öncesinde, 2019’un ilk 6 ayında yolcu sayımız 35.1 milyon idi. Bu yılın aynı döneminde yolcu sayımız 38.7 milyon oldu. Yani, pandemi öncesinin yüzde 10 üzerine çıktık.

Uluslararası uçuş karşılaştırmasını ekrana yansıttı:

■ THY: Bu yılın ilk 6 ayında 127 bin 784 uluslararası uçuş yaptık. 2019’u yüzde 9.3 aştık.

■ American: İlk 6 ayda 113 bin 567 uluslararası uçuş gerçekleştirdi. 2019’u yüzde 11.2 geçti.

■ Lufthansa: İlk 6 ayda 112 bin 992 uluslararası uçuş yaptı. 2019’a göre yüzde 22.9 geriledi.

■ British: İlk 6 ayda 104 bin 663 uluslararası uçuş gerçekleştirdi. 2019’a göre yüzde 16.2 düştü.

■ United: İlk 6 ayda 93 bin 573 uluslararası uçuş yaptı. 2019’u yüzde 3.9 geçti.

Bu karşılaştırma ile ilgili şu mesajı verdi:

- Uluslararası uçuşlarda zirvedeki yerimizi koruyoruz.

Temmuz ayı trafik sonuçlarının da yolcu talebinin güçlü seyrettiğini gösterdiğini vurguladı:

■ Yılbaşından buyana toplam kapasite yüzde 19.4 artarken, toplam yolcu sayısı yüzde 22 yükseldi.

■ Temmuz ayında yurt içi yolcu kapasitesi 2022 yılının yüzde 18.9 üzerinde gerçekleşti.

■ Aynı ayda yurt içi yolcu sayısı ise 2022 yılına göre yüzde 22.4 arttı.

■ İç hat doluluğu yüzde 94.2 ile şu ana kadarki en yüksek seviyesinde kaydedildi.

THY’nin 7 Ağustos 2023 itibariyle piyasa değerinin altını çizdi:

- THY’nin piyasa değeri son bir yılda yüzde 204 artarak 13.6 milyar dolara çıktı. Böylece Türkiye’nin en değerli şirketi haline geldi.

Dünyadaki havayolu şirketlerinin 7 Ağustos 2023 itibariyle piyasa değeri sıralamasına dikkat çekti:

■ Delta: 29.1 milyar dolar

■ Ryanair: 20.2 milyar dolar

■ Southwest: 19.6 milyar dolar

■ Air China: 18.4 milyar dolar

■ United: 17.5 milyar dolar

■ Singapore: 15.9 milyar dolar

■ China Southern: 15.5 milyar dolar

■ THY: 13.6 milyar dolar Ardından ekledi:

- Son bir yılda 17 basamak birden yükselerek dünyanın 8’inci büyük havayolu şirketi olduk.

THY’nin geçen yıl 15 milyar dolarla hizmet ihracatı şampiyonu olduğunu anımsatıp, şu değerlendirmeyi yaptı:

- Geçen yılki 15 milyar dolarlık hizmet ihracatı gelirimizin 6 milyar doları net ülkemizde kaldı. Bu yılın ilk 6 ayında hizmet ihracatı gelirimiz 7.5 milyar dolar oldu. Bunun da 3.4 milyar dolarını net ülkemize getirmiş olduk.

Üst üste 8 çeyrektir kâr açıklayan THY, bu yılın ilk yarısındaki 908 milyon dolar ile tüm zamanların en yüksek 6 aylık kârına ulaştı.

Dünya piyasa değeri liginde 17 basamak yükselip, 8’inci sıraya çıkmanın ardından 5’inciliğe göz dikti.

FİLODA 425 UÇAK VAR, 128 ÜLKEDE 344 NOKTAYA UÇUYOR

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat, filodaki uçak sayısının 425’i bulduğunu belirtti:

- 128 ülkede 344 noktaya uçarak dünyayı bağlıyoruz. Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketiyiz.

Uçuş noktası sayısının bölgelere dağılımını ortaya koydu:

- Amerika’da 23, Avrupa’da 121, Afrika’da 62, Orta Doğu’da 38, Uzak Doğu ve Asya’da 47 noktaya uçuyoruz.

THY’nin yeni destinasyonlarını aktardı:

● Amerika: Seattle, Newark, Dallas, Vancouver

● Avrupa: Tivat, Bergamo, Krakov, Palermo

● Orta Doğu: Kerkük, Ürmiye

● Afrika: Juba, Luanda, Lusaka

● Uzak Doğu & Asya: Cebu, Buhara, Türkistan, Fergana, Urgenç, Aktav, Türkmenbaşı

Yeni açılacak hatları da paylaştı:

● Amerika: Detroit, Denver, Orlando, Lima, Santiago, Rio de Janeiro

● Avrupa: Bergen, Glasgow, Yaş, Katoviçe, Nantes, Newcastle, Tamışvar

● Orta Doğu: Abha, Selale

● Afrika: Asuan, Brazavil, Hargeisa, Lome, Monrovia, Port Sudan, Windhoek

● Uzak Doğu & Asya: Sydney, Melbourne, Punom Pen, Atırav, Osaka

2.5 YILDA 6.6 MİLYAR DOLAR BORÇ ÖDEDİK

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat, 2020 yılında borçlarının 14.1 milyar dolar olduğunu anımsattı:

- Borcumuz 2022’de 8.7 milyar dolara, 30 Haziran 2023 itibariyle de 7.5 milyar dolara indi.

Ardından ekledi:

- 2.5 yılda 6.6 milyar dolar borç ödedik.

Şirketin varlıklarıyla ilgili veriyi aktardı:

- 30 Haziran 2023 itibariyle ortaklığımızın varlıkları 850 milyar lirayı (33 milyar dolar) aşarak ülkemiz için önemli bir değer kaynağı oluşturdu.

■ İSTİHDAMI 31 BİNİ AŞTI

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, istihdam verilerini paylaştı:

- 2022’nin ilk yarısında çalışan sayımız 27 bin 995 idi. Bu yılın ilk yarısında 31 bin 294’e çıktı.

İştirakleriyle birlikte istihdama katkılarının daha büyük olduğunu kaydetti:

- Elde ettiğimiz başarılara 85 bin çalışanımızla birlikte ulaşıyoruz.

■ TURKISH CARGO, DÜNYA 3’ÜNCÜSÜ OLDU, AVRUPA’DA ‘KAPIDAN KAPIYA’ GİDECEK

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, 2012’de yüzde 1.4 olan dünya yolcu pazarındaki paylarının Haziran 2023’te yüzde 2.6’ya çıktığını bildirdi:

- Yolcu pazar payımızla dünyada 8’inci, Avrupa’da ise 2’nci sıradayız.

THY’nin kargo pazarındaki konumuna işaret etti:

- Turkish Cargo’nun dünya kargo pazarındaki payı 2012’de yüzde 1.3 düzeyindeydi. Mayıs 2023’te bu oran yüzde 5.4’e ulaştı. Böylelikle dünya kargo liginde 3’üncü sıraya yükseldik.

THY’nin 18 iştirak şirketinin olduğunu kaydetti:

- İştiraklerimiz 8 milyar dolarlık gelir üretiyor.

Yeni kuracakları şirketle ilgili ipucu verdi:

- Avrupa ülkelerine dönük “kapıdan kapıya kargo taşımacılığı” yapmak üzere hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Bunun için ayrı bir şirket kuruyoruz.