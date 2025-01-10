6 milyar lirayı yakaladı, şirkette ‘Murat ve Ali’nin babası’ dönemine geçildi

Derimod’un İstanbul Kağıthane’deki yeni merkez ofisine girdim, İcra Kurulu Başkanı Murat Zaim’in odasına geçtim, masada o günkü sohbete ilişkin notları buldum.

Murat Zaim, notların girişindeki başlığa dikkatimi çekti:

1 milyar liraya ulaşın, bana artık “Murat ile Ali’nin babası” desinler…

Murat Zaim, başlığı 7 Haziran 2021 tarihli yazımdan alıp, hazırladığı bilgi notunun girişine hatırlatma amaçlı yerleştirmişti.

2021 yılı Mayıs ayı sonlarında, COVID-19 pandemisinin dünyayı ve ülkemizi kasıp kavurduğu dönemde Derimod Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Zaim, oğulları Murat Zaim ve Ali Zaim’le şirketin Zeytinburnu’ndaki merkezinde buluşmuştuk.

(Soldan sağa) Murat Zaim, Ümit Zaim, Sedef Orman, Ali Zaim

Ümit Zaim, Derimod’un üst yönetimindeki yeni yapılanmanın öyküsünü anlatmış, şirketteki görevleri icrayı devralma noktasına yükselen Murat ve Ali Zaim’e benim tanıklığımda şu hedefi vermişti:

Şu anda size “Ümit Zaim’in oğulları” diyorlar. İşinizi iyi yapın, Derimod’u daha yukarılara taşıyın. O zaman bana, “Murat ve Ali Zaim’in babası” desinler. Derimod’u Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 1 milyar liralık ciroya ulaştırmanızı bekliyorum.

Yeni yapılanma çerçevesinde Derimod’un üst yönetiminde çerçeve şöyle çizilmişti:

Ümit Zaim: Yönetim Kurulu Başkanı (eş başkan)

Yönetim Kurulu Başkanı (eş başkan) Zerrin Zaim: Yönetim Kurulu Başkanı (eş başkan)

Yönetim Kurulu Başkanı (eş başkan) Sedef Orman: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (giyim, pazarlama, reklam)

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (giyim, pazarlama, reklam) Murat Zaim: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (iş geliştirme ve satış)

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (iş geliştirme ve satış) Ali Zaim: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (ayakkabı)

Derimod İcra Kurulu Başkanı Murat Zaim’le Kağıthane’deki yeni şirket merkezinde 2024’ün son haftasında bir araya geldik. 2021 yılındaki cirolarını anımsattı:

- 2021 yılı ciromuz 700 milyon liraydı.

2024 yılı verilerini paylaştı:

- 2024’ü yüzde 60’ın üzerinde artışla 6 milyar liralık ciro ile kapatıyoruz. Döviz bazında ciromuz 2021’e göre iki katına çıkıyor. 200 milyon doları yakalıyoruz.

Büyümeyi sürdürdüklerini kaydetti:

- AB segmenti ayakkabı ve deri giyside lider markayız. Spor markalarından sonra en çok ayakkabı satan markalar arasına girdik. Büyümeye devam ediyoruz. Bunu yaparken de hem kârlılığı artırdık hem de nakit biriktirebildik. Borçlu iken nakiti olan pozisyona geldik.

Büyümeye satış adetleri penceresinden baktı:

- Satış adetlerinde de son 4 yılda önemli büyümeler yakaladık. Deri giyimde 250 bin adetlere ulaştık. Ayakkabı ve çanta satışında da son 1 yılda yüzde 50 artışla 2.5 milyon adetleri yakaladık.

2019-2020 döneminin Derimod için sıkıntılı olduğuna işaret etti:

- Tam toparlanıp kafayı kaldıracakken pandemi bastırdı. Sıkıntılı, borçlu dönemlerimizde bile kimseyle kötü olmadık. Tedarikçilerimiz başta olmak üzere beraber büyüyecek bir ekosistem oluşturmaya özen gösterdik.

100’ü aşkın tedarikçi ile çalıştıklarını vurguladı:

- Anadolu’ya yaygın bir tedarikçi ağımız var. Önemli bir bölümü de sadece bize üretim yapıyor.

Yılı büyüme ile kapatmalarına rağmen 2024’ün ikinci yarısında yavaşlamayı hissettiklerinin altını çizdi:

- 2025 yılının ilk yarısı, 2024’ün ikinci yarısına benzer bir tempoda geçecek gibi görünüyor. Finansal disiplini bozmamaya özen gösteriyoruz. Şirketin kazancını yine şirkette tutup gelecek yatırımlarda kullanma planıyla yol alıyoruz.

Bu noktada şu mesajı verdi:

- “Önce tasarruf et, sonra harca” yaklaşımıyla yol almak en doğrusu…

Babası Ümit Zaim’in icrayı bırakıp bırakmadığını sordum, yanıtladı:

- Zerrin Halam artık işin içinde değil. Onun yerini Sedef Orman aldı. Babam da haftada 2-3 gün şirkete uğruyor. Ali ile benim için belirlediği hedefi fazlasıyla tutturmuş bulunuyoruz.

Tam o anda Ümit Zaim aradı:

- Sen geliyorsun diye bugün şirkete uğrayacaktım ama olmadı…

Ümit Zaim telefonu kapattıktan sonra Murat Zaim noktayı şöyle koydu:

- 2025, Derimod’un 50’nci yılı. Bize çok değerli bir miras bırakıldı… Buna şükretmemiz lazım…

2024 yılında 6 milyar liralık ciroyu yakalayan Derimod’da, “Ümit Zaim, Murat ile Ali’nin babası” dönemi başlamış görünüyor…

Türkiye’de 100, dışarıda 25 mağazaya ulaşacak

Derimod İcra Kurulu Başkanı Murat Zaim, Türkiye’de 94, yurt dışında da 20 mağazaya ulaştıklarını belirtti:

- Hedefimiz en geç iki yıl içinde Türkiye’de 100, yurt dışında da 25 mağazaya ulaşmak. Yeni lokasyonlarda markamıza uygun mağazalar açarken, mevcutların da metrekarelerini genişleterek ve yenileyerek müşterilerimize keyifli alıveriş deneyimi yaşatalım istiyoruz.

150-200 metrekarelik mağazaların artık Derimod’a küçük geldiğini vurguladı:

- 30’u aşkın ilimizde varız. Artık genelde en az 350-400 metrekarelik mağazalar açıyoruz.

Mağazalar konusunda geçmişe döndü:

- 2017 yılında 120 mağazamız vardı. Rusya’da 8 mağazaya çıkmıştık. 2021’de mağaza sayımız 85’e indi. Şimdi Türkiye’de 94 mağazamız var ve hiçbiri zarar etmiyor.

2024’te e-ticaretin toplam satış içindeki payının yüzde 20’ye ulaştığını kaydetti:

- Yaptığımız yatırımlarla birlikte 2025’te e-ticaretin ciro içindeki payını yüzde 25’e çıkarmak istiyoruz.

Yurt dışındaki işlere döndü:

- Yurt dışındaki işlerimizi de büyütmek istiyoruz. Hedefimiz 3 yıl içinde ciromuzun yüzde 10’u yurt dışı pazarlardan elde etmek. Avrupa’da online pazaryerlerinde 10 farklı ülkede ürünlerimiz satılıyor. Avrupa web sitemizi açarak oradaki işleri büyüteceğiz.

e-ticarette ciromuz 22-23 mağazaya denk

Derimod İcra Kurulu Başkanı Murat Zaim, e-ticaret ile ilgili şu ayrıntılara işaret etti:

- E-ticaret bize ek müşteri getiriyor. Yarısı kendi sitemizden, yarısı da diğer platformlardan yürüyor.

Online satış temposunu mağazalarla hesapladı:

- E-ticarette 22-23 mağaza kadar ciro yapıyoruz. Mağazamız olan yerlerde e-ticaret ciromuz daha yüksek seyrediyor. Nitekim e-ticaretin üçte biri mağazadan müşteriye sevkiyatla gerçekleşiyor.

Kutu

Mağazalardaki ekipleri

‘marka elçisi’ görüyoruz

Derimod İcra Kurulu Başkanı Murat Zaim, son 2-3 yıldır teknolojiye yatırım yaptıklarını belirtti:

- Teknoloji yatırımlarımızı müşterilerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya dönük yaptık, yapıyoruz.

Özellikle mağazalardaki ekipler konusunda şu noktanın altını çizdi:

- Mağazalarımızdaki ekip arkadaşlarımızın her birinin lider, marka elçisi olarak görüyoruz. İçimizdeki yetenekleri geliştirmeye çok önem veriyoruz. Kendi içimizden yöneticiler çıkarmayı daha doğru strateji olarak görüyoruz.

Ardından ekledi:

- En önemli gücümüz alanında uzman, yetkin ve aidiyeti yüksek personelimiz.

Yeri gelmişken kadın istihdamı üzerinde durdu:

- Yönetim kurulunda ve merkezde kadın yönetici oranımız yüzde 50. Kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak bu oranı kadınlar lehine yükseltmek istiyoruz.