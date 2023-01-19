73 yıl sonra yeni bir 14 Mayıs seçimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında seçim tarihini 14 Mayıs olarak açıkladı. Bunun için Anayasal yetkisiyle Meclisi feshetmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün AK Parti grup toplantısında konuşurken seçim tarihini açıkladı. Erdoğan, “Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950’de ‘yeter söz milletindir’ demiş ve sandıktan zaferle çıkmıştır. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha altılı masa diyerek karşımıza çıkan, bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere, bu vesayet heveslilerine ‘YETER’ diyecektir” sözleriyle seçim tarihini 14 Mayıs olarak açıkladı. Konuşmasında aynı zamanda, tek tek Kılıçdaroğlu’na, Ali Babacan’a, Ahmet Davutoğlu’na ve Meral Akşener’e de sert eleştiriler yöneltti, seçim propagandası döneminde bu sert söylemin devam edeceği mesajını verdi.

Altılı masa ortak açıklamasında seçimin eski yasaya göre yapılması için 6 Nisan’dan önce yapılmasını önermişti. Erdoğan'ın dünkü açıklaması sonrasında CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, yaptığı açıklamada “Seçim tarihini belirleyip 14 Mayıs demişsin. Biz, sana 6 Nisan’dan önce olursa seçim millet içindir, sonra olursa saray ve senin koltuğun içindir” diyerek Cumhurbaşkanı’na karşı çıktı.

Buna göre seçimin 14 Mayıs’ta olması için Cumhurbaşkanı'nın Anayasal yetkisine dayanarak Meclisi feshedip seçim kararı alması gerekiyor. Benim beklentim, Cumhurbaşkanı'nın dün tarih belirlerken yaptığı muhalefete, dönük çatışma söylemli çıkışı konusunda AK Partili ak saçlıların uyarı yapmaları ve seçime doğru söylem yumuşatıcı öneride bulunmaları gerektiğidir. Eğer sağlanamazsa 14 Mayıs’a kadar geçecek yaklaşık üç aylık süre söylem ötesinde de çatışmaların yaşanacağı bir dönem olur.

Ülkemizin seçim tarihi geçmişi, birçok kötü örneğin yaşandığı, birçok olumsuzluğun yaşanmasının siyasilerin söylemleri ve tutumlarıyla önlendiği örneklerle doludur. Siyaset aklı selimle yapılırsa demokrasinin gelişmesine hizmet eder. Aksi durumda ülkede yıllarca süren travmalara neden olur.

Seçim kampanyalarını yürütürken iktidarın da, muhalefetin de söylemlerine dikkat etmeleri, ayrıştırıcı ve çatıştırıcı olmamaya özen göstermeleri gerekir…

GÜNÜN NOTU:

Seçim propagandaları siyasiler arasında ülkeye hizmet yarışı söylemlerini içermelidir.