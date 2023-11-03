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VEDA

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan

Ekonomi basınının duayen ismi, gazetemizin başyazarı, ağabeyimiz Osman Saffet Arolat son yolculuğuna uğurlandı. Arolat’ın naaşı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde ve İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı’nda önceki gün düzenlenen törenlerin ardından dün Çanakkale Assos Behramkale Mezarlığı’na defnedildi. Törene, ailesi, EKONOMİ gazetesi yöneticileri, yazarları ve çalışanları ile birlikte Arolat’ın arkadaşları Mehmet Gül, Niyazi Önen, Prof. Dr. Kenan Mortan, Can Aksın, Alpay Biber, Hakkı Öcal ve Mehmet Öngen katıldı. Behramkale köylüleri de Osman ağabeylerini uğurlamak üzere törende bulundu.

Zeytin ağaçlarının hakim olduğu bir tepede, denize karşı ebedi istirahatgâhına yerleşen Osman ağabeyimizin köşesini, klişesini omuz omuza çalıştığı arkadaşları olarak, okurları için son kez kullanıyoruz. Allah rahmet eylesin, emanetin sağlam ellerde, huzurla uyu Osman ağabey…

Önceki gün kaybettiğimiz basın dünyasının çınarı Osman Saffet Arolat'ı son yolculuğuna, ailesi, yakın dostları, mesai arkadaşları ve Behramkale köylüleri uğurladı.

 

 

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