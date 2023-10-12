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KOBİ’lerin dijital yolculuğu

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, Antalya'da yapılan toplantıda 2016 yılında başlattıkları KOBİ’lerle dijital çalışmalarında yeni bir aşamaya geldiklerini belirtti. 2018 yılındaki 'Dijital Anadolu Projesi'nin ardından 5 yılda binlerce KOBİ'nin dijital yolculuklarına ilk adımlarını attığını vurgulayan Sönmez, yeni dönemde de Akbank ve Siemens’in katkılarıyla projelerini daha da geliştireceklerini söyledi. Bu kampanyada KOBİ’leri ileri teknoloji ile tanıştıracaklarını, KOBİ’lere nitelikli dijital yapı sağlayacaklarını anlattı. Sönmez, bu sayede dijital teknolojilerin, işletmelerin özel ihtiyaç ve yapılarına uygun adapte projelere dönüşebileceğini iletti. Nitelikli dijital danışmanlık, veri analizi, yapay zekâ, robot teknolojisi gibi alanlarda KOBİ’lere destek verileceğini kaydeden Sönmez, üretim, yönetim, nitelikli insan kaynağı eğitimi sistemleriyle yeni bir faza geçileceğini açıkladı.

Sönmez, İSO 500 araştırmasının sonuçlarına göre 2019 yılında sanayide yüzde 6,9 olan yüksek teknoloji kullanımının 2022 yılında 6,2’ye; Ar-Ge harcamalarının ise yüzde 0,58’den yüzde 0,36’ya gerilediğine dikkat çekti. Türkiye’nin son yıllarda teknolojik tıkanma yaşadığını ifade eden Sönmez "Acilen dijital dönüşümü, sektörel koşullara uygun, verimlilik artışı yaratacak şekilde kurgulamalıyız. Bunu yapabilirsek, işte o zaman sürdürülebilir kalkınma yolunda önemli bir sıçrama yaratabiliriz. Yeter ki hızlı ve kararlı davranalım. Kamu başta olmak üzere KOBİ’lerimizin dijitalleşmesi için iş ve güç birliği yapalım. KOBİ’leri dijitalleştirmek ekonomimiz için hem yerli hem de milli bir politika olmalıdır. Türkiye acilen dijital dönüşümü kurgulamalıdır” değerlendirmesini yaptı.

Bu toplantıdan benim çıkardığım sonuç, Türkiye’nin dijital dönüşümünü sektörel koşullara uygun yeniden düzenlemesinin kaçınılmaz olduğu...

Sektörler yeni dönemde, KOBİ dijitalleşmelerine kaynak aktararak gelişmeye imkân sağlamalıdır. Akbank ve Siemens’in desteklerini alan TÜRKONFED’in bu projesini olumlu bir gelişme olarak destekliyorum. Ekonominin çalışkan karıncaları KOBİ’lere yapılacak her katkı, ekonomimizin ve demokrasimizin gelişmesi yolunda atılmış bir adım olacaktır.

GÜNÜN NOTU:

Ekonominin odağında yer alan KOBİ’ler Türkiye'nin büyümesinin kaynağını oluşturuyor

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