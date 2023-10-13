Yüceses: Sesi yüce bir sanatçı…

11 yaşında sahneye çıkıp, yıllarca Anadolu’da okuyan Hamiyet Yüceses, daha sonra Türkiye’nin “En Yüce Sesi” konumuna geldi, plak satış rekoru halen kırılamadı.

Hamiyet Yüceses, 1916 ‘da İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokulu Haseki’de okudu. Sesinin güzelliği daha küçük yaşlarda keşfedildi. Babasının işleri bozulunca 1927’de, 11 yaşında şarkı söylemeye başladı. 4-5 yıl Anadolu’nun çeşitli yörelerinde gezip okuyuculuk yaptıktan sonra, kendisini çok benimseyen Antep’te uzunca bir süre kaldı. Yüceses’in şöhreti Antep’ten İstanbul’a kadar uzandı. 1932 yılında İstanbul’da assolist Safiye Ayla’nın kadrosunda çalışmaya başladı.

Yüceses, nota bilgisi eksiğini Selahattin Pınar, Sadettin Kaynak ve Yesari Asım Aksoy gibi ustalardan özel derslerle kapattı. O tarihlerde yaygınca ses yarışmaları düzenlenirdi… 1932 yılında Kadıköy Mısırlı Bahçesi’nde yapılan bir yarışmada “Türkiye Ses Güzeli” olarak seçildi. Bu onun daha çok tanınmasını ve “meşhur” olmasını sağladı. Şarkılarından oluşan 33’lük plaklar art arda kaydedildi. Soyadı kanununda üstad Selahattin Pınar’ın önerisiyle “Yüceses” soyadını aldı, sesi ismiyle buluşmuş oldu. “Yasemen” ve “Kirpiklerinin Gölgesinde” plakları satış rekorları kırdı.

1940 yılında evlendiği deniz astsubayı Fethi Bey’in görev yaptığı Atılay denizaltısı battı. Bu acı ile seslendirdiği “Gitti de gelmeyiverdi” şarkısı büyük ilgi uyandırdı, şarkı sokaklarda ağlaşılarak okundu. 1956 yılında Cumhuriyet Gazinosu’nda şarkı söylerken, genç tıp öğrencisi Osman Sabuncu’nun sahneden şarkı isteğiyle başlayan bir dostluk, evlilik ile sonuçlandı. Çiftin 40 yıl beraberlikleri oldu. Güftesi, şair-i azam Abdülhak Hamit Tarhan üstada ait olup, ölen eşi Fatma için yazdığı “Eyvah! Ne yer, ne yâr kaldı” sözleriyle başlayan “Makber” şarkısını söyleyince şöhreti kat be kat arttı.

Hamiyet hanımın İstanbul Radyosu’ndaki programları kadar, BBC için kayıtları da ünlüdür. Dönemin ünlü gazinoları Taşlık, Maksim, Küçükçiftlik ve Kristal’de assolist olarak sahneye çıktı. “Bakmıyor Çeşm-i Siyah” şarkısının plak kaydının satış rekoru bu güne dek kırılamadı.

1996’da 80 yaşındayken Marmaris’te vefat etti. Beş oktavlık haşmetli sesiyle tanıdığımız Yüceses’i saygıyla anıyorum.

GÜNÜN NOTU:

Türkiye-İsrail dış ticaretinin son 10 yılda gerileme göstermeksizin arttığı ve 8 milyar $’ı geçtiği görülüyor.