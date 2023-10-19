Tekstil ve hazır giyimciler: Maliyetler %40 arttı!

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Tekstil ve hazır giyim önemli ihracat kalemlerimiz arasında yer alır. EKONOMİ Gazetesi muhabiri İmam Güneş’in görüştüğü tekstil ve konfeksiyon sektör temsilcileri, dahilde işleme rejimi kapsamının genişletilmesini isterken, rekabetçiliği sağlama adına doların 35 TL olması gerektiğinin altını çiziyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı kararıyla girdi ithalatında %30-100 arasında ek gümrük vergisi getirilmesinin, sektörün rekabetçiliğini erozyona uğratacağına dikkat çekiyorlar.

Tekstil ve hazır giyim sektör temsilcilerinden oluşan heyet, ilk kez bir dünya fuarına ortak katılma iradesi ortaya koydu, bu çok anlamlı. Heyette her iki sektörden 21’er temsilcinin katıldığını görüyoruz. Arkadaşımız Güneş‘in görüştüğü sektör temsilcilerinde yeni vergilerin yarattığı ‘infiali’ görmek mümkün. Temsilciler, yeni vergiler salınması yerine, rekabetçiliği sağlayacak önlemler üstünde duruyorlar. Bu ihracat rakamlarından da anlaşılıyor.

TİM verileriyle, 2022’de 24 milyar $ olan bu sektörlerin ihracatı, 2023 yılının eş döneminde anlamlı bir gerilemeyle 22 milyar $’da kalmış. Toplam ihracat içinde %13.4 paya sahip olan tekstil ve hazır giyim ürünleri ihracatındaki gerilemenin dış talepteki azalmayla yorumlanması mümkün değil. İç faktörlerde ise başta işgücü maliyeti olmak üzere % 30-40 arasında değişen bir maliyet artışı var. Dünya ortalaması 350 $ iken, Türkiye’de işgücü maliyeti 950 $.

Bununla kalmıyor, sektör Ocak 2024’de yeni asgari ücret artışı bekliyor.

Sektör temsilcileri ihracatta yaşadıkları kur baskısının olumsuzlukta bir başka etken olduğunu belirtiyorlar. Dominik, Hindistan ve Bangladeş gibi ülkelere karşı ‘fiyat tutturmak’ mümkün değil. $/TL döviz kurunun gevşemesini ve DIR türünden teşviklerle desteklemeyi zorunlu koşul olarak görüyorlar.

Tekstil ve hazır giyim sektörü temsilcileri, ekonomi yönetiminin bu olumsuz tabloyu düzeltmek için harekete geçmesini istiyorlar. Sektörün, ABD ‘ye yapılan ihracatı 3 milyar $’dan 5 milyar $’a çıkarmak istedikleri bir ortamda bu istemleri son derece yerindelik taşıyor.

Taleplerin girdi üreticileriyle birlikte el alınarak, yeni bir ortak noktada vergi artış oranı bulmaları gerektiğine inanıyorum.

GÜNÜN NOTU:

Kokarca zararlısının fındık üretiminde ve ihracatında çok zararı var, çözüm fenomen tuzaklar. Ancak kaynaklar yetersiz…