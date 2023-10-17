İmalat sanayiinin 12 yıllık röntgenini çekti

Merkez Bankası’nın iki uzmanının 12 yıllık imalat sanayi ile ilgili raporunda önemli bilgiler yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) iki uzmanı yaptıkları çalışmada, 2009-2021 yılları arasındaki 12 yıllık dönemde imalat sanayinin resmini çekip sonuçlarını bir rapor haline getirmişler.

Söz konusu raporu EKONOMİ muhabiri Mehmet Kaya’nın gazetemizde yer alan haberinden öğreniyoruz.

Kaya haberinde, Merkez Bankası uzmanı Selçuk Gül ve Abdullah Kazdal tarafından hazırlanan çalışmanın detaylı sonuçlarına yer veriyor.

Detaylarını inceleme fırsatı bulduğum raporda, anılan bu dönemde imalat sanayinin maliyetlerine çeşitli yönlerden bakılarak, yapının bozulmadığı belirtiliyor.

Aynı dönemde imalat sanayinin faaliyetlerinin gelişmeleri anlatılırken, yapının bozulmadığı, gelirlerde artışlar yaşandığı sonucu ortaya konuluyor.

Anılan dönemde en önemli olumsuzluk ise varlıkların borçla finanse oranı olan kaldıraçtaki bozulma olduğu bilgisine yer veriliyor.

Buna karşılık aynı dönem içinde kısa vadeli likidite konusunda sorun yaşanmadığı da konu ediliyor.

Sektörlerin durumlarına değinirken, tekstil-deri sektörünün diğerlerine oranla daha iyi durumda olduğu, içecek, mobilya, giyim gibi sektörlerin daha riskli durumda olduğu vurgulanıyor.

Raporda ayrıca, imalat sanayinin 12 yıllık dönemi ile ilgili faaliyet bilgileri belirtilirken net satışlarda yüzde 8 karlılık artışı olduğu bilgisine de yer veriliyor.

Merkez Bankası uzmanlarının hazırladıkları raporlar, süreklilik içeren bilgilere dayandığı için sektör temsilcileri açısından yol gösterici, ön açıcı nitelik taşıyor.

Bu tür dönem raporları, sanayinin durumunu ortaya koyuyor. O açıdan sektör temsilcileri için yol gösterici özellikler taşıyan bu raporlar bilgiye dayalı içerikleri nedeniyle karar vericilere de yeni rota belirlemeleri konusunda destek sağlıyor.

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