92 uçakla 20 milyon yolcuyu aştı, 2028’de filosu 150 uçağa çıkacak

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat, 28 Şubat 2025’te düzenlediği sohbet toplantısında iştiraklerinden Ajet ile ilgili bir bölümü ekrana yansıttı:

- Anadolujet’i “Ajet” olarak ayrı şirkete dönüştürdük. Ajet, sistemini oturtuyor, şirket de büyüyor. Ajet’in zamanında kalkış oranı yüzde 80’e dayandı.

Prof. Bolat’ın Ajet ile ilgili zamanında kalkış verisi, geçen yaz gerçekleşen bir Bodrum seyahatimi anımsattı. Ajet’le Bodrum’a gitmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bankoya check-in kontrolü için başvurmuştum. Bankodaki görevli söz konusu seferi önündeki bilgisayardan bulamamıştı. Ben online yaptırdığım check-in dokümanını gösterince rahatlamıştı:

- Bu belge ile uçağa binebilirsiniz…

Söz konusu seyahatimi anımsayınca Prof. Bolat’a takıldım:

- Ajet’in zamanında kalkış verileri bana pek inandırıcı gelmedi.

Prof. Bolat, Ajet Genel Müdürü Kerem Sarp ilk günlerin sıkıntılı süreçlerini hızla atlattıklarını bildirip ekledi:

- Zamanında kalkış oranı aslında yüzde 80’i de aştı…

O toplantının üzerinden çok geçmeden Ajet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya aradı:

- Rusya’nın St. Petersburg kentine seferlerimiz başlıyor. Hat açılışı vesilesiyle ilk sefer için bir grup gazeteci arkadaşımızla birlikte sizi de bekliyoruz.

15 Mart 2025 Cumartesi akşamı 22.15’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan hareket eden Ajet uçağı, 02.05’te St. Petersburg’un Pulkovo Havalimanı’na indi.

Ajet’in Rusya’da Moskova’dan sonra ikinci destinasyonu olan St. Petersburg Pulkovo Havalimanı’ndaki hat açılışı törenine Türkiye’nin St. Petersburg Başkonsolosu Özgün Talu Pulkovo Havalimanı Genel Müdürü Leonid Sergeev, Genel Müdür Yardımcısı Asiiat Khalvashi katıldı.

Mehmet Yeşilkaya’nın yardımcısı Saffet Yiğit’le birlikte ev sahipliği yaptığı “hat açılışı turu”ndan 17 Mart 2025 saat 04.05’te Pulkovo Havalimanı’ndan hareket eden Ajet uçağı ile döndük.

Yeşilkaya ve Yiğit, Genel Müdür Kerem Sarp’ın hat açılışı ve Ajet’le ilgili mesajlarını iletti. Sarp, önce yeni hat ile ilgili bilgi verdi:

- İki tarihi kent arasında Mart ayında haftada 4 gün olarak başlayan karşılıklı seferler, Nisan ayından itibaren her gün olacak.

Kerem Sarp, THY’nin iştiraki olan Ajet’i Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi olarak tanımladı:

- 31 Mart 2024’teki dönüşüm sürecinin ardından birinci yılımızı doldurmak üzereyiz. Bir yıllık süreçte genişleyen uçuş ağı, büyüyen filosu ve operasyonel performansla başarılı bir ivme yakaladık.

2024 yılında 20 milyondan fazla yolcu taşıdıklarını belirtti:

- 2025’in ilk iki ayında 5 milyon yolcuya ulaştık. 2025 yılı sonunda ise 15 milyonu iç hat, 8 milyonu dış hat olmak üzere 23 milyonun üzerinde yolcu taşımayı hedefliyoruz.

“Ajet” markasıyla ilk uçuşlarını yaptıkları 31 Mart 2024’ten buyana 14 yeni hat açtıklarını kaydetti:

- Bu yıl sonuna kadar 6 yeni hat daha eklemeyi planlıyoruz. Bu yıl İstanbul Sabiha Gökçen’den Cezayir, Moskova ve St. Petersburg hatlarını açmıştık. 2025 yılı Haziran ayı başında Bişkek, Stockholm, Nahcivan/Gence ve Mostar hatları devreye girecek.

Hat açılışları ile ilgili planlarını paylaşmayı sürdürdü:

- Bu yıl Ankara Esenboğa’dan Kahire ve Cezayir, Antalya’dan da Cezayir seferlerine başlayacağız. 2026 yılında ise Atina’dan Barcelona’ya, Beyrut’tan Kasablanka’ya, Manchester’dan Venedik’e uzanan 20 yeni hat ile küresel ölçekte büyümemiz sürecek.

Halen 92 uçaklık bir filoya sahip olduklarını vurguladı:

- 2027’de filomuzun tamamına yakınını yeni nesil uçaklardan oluşturma hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmada Boeing ve Airbus’ın performansı etkili olacak. 2028 yılında 150 uçak, 2033 yılında ise 208 uçaklık bir filoya ulaşmayı hedefliyoruz.

Şu noktanın altını çizdi:

- Yolcularımızın erişilebilir fiyatlarla seyahat etmesini sağlamak için filomuzu güçlendirmeyi ve operasyonel verimliliği artırmayı planlıyoruz.

Eurocontrol bölgesinin üzerinde bir performans sergiledikleri iddiasını ortaya koydu:

- Bu yılın ilk çeyreğinde zamanında kalkış performansımız yüzde 85, zamanında varış performansımız ise yüzde 86 seviyesinde gerçekleşti.

Pegasus’un Sabiha Gökçen Havalimanı’nı ana hareket noktası seçerek çıktığı “low cost” (düşük maliyetli) havayolu modelinin tuttuğunu gören THY, önce kendi bünyesi içinde Anadolujet markasıyla bu pazara girdi.

THY’nin 31 Mart 2024’te ayrı şirkete dönüştürdüğü “Ajet”, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı’nın ana hareket noktası yaparak büyüme yoluna adımlarını hızlandırdı.

32 ülke ve 98 noktaya sefer yapıyor

AJET Genel Müdürü Kerem Sarp, şu verileri paylaştı:

32 ülke ve 98 noktaya sefer yapıyoruz. Bu seferlerin 57’sini dış hat, 41’ini de iç hatlar oluşturuyor.

İstanbul’dan 28 ülkeye, Ankara’dan 20 ülkeye sefer yapıyoruz.

Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika’da kararlılıkla büyüyoruz.

Dış hatlarda en fazla Avrupa’ya sefer yapıyoruz. Londra’dan Milano’ya, Paris’ten Viyana’ya birçok noktaya İstanbul ve Ankara’dan seferlerimiz var. Almanya’da 6 kente sefer düzenliyoruz.

Suudi Arabistan’da tam 4 noktaya Ankara ve İstanbul’dan seferlerimiz var.

Yurt içinde Ankara ve İstanbul’dan 41 noktaya sefer yapıyoruz. Van’dan Diyarbakır’a, Trabzon’dan Adana’ya yurt içinde THY’den sonra en fazla noktaya sefer yapan hava yolu şirketiyiz.

St. Petersburg’a 24’ü Rus, 57 havayolu şirketi 21 milyon yolcu taşıyor

15 Mart 2025’i 16 Mart’a bağlayan gece 02.05’te Ajet uçağıyla St. Petersburg’a indiğimizde Pulkovo Havalimanı’nda Başkonsolosumuz Özgün Talu ile birlikte bizi karşılayanlardan Pulkovo Havalimanı Genel Müdür Yardımcısı Assiat Khalvashi’nin çok düzgün Türkçe konuşması dikkatimi çekti.

Rusya Federasyonu’na bağlı Karaçay-Çerkessk Cumhuriyeti kökenli olan Asiiat Khalvashi’yle sohbet ettik:

- Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni bitirdim. Sonra İstanbul Üniversitesi İşletme’de master yaptım. Bir Rus havayolu şirketinde çalıştım. Ardından Çelebi Havacılık Holding’e geçtim. Canan Çelebioğlu’nun bana çok büyük katkısı oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı ilk özelleştiğinde ISG’ye geçtiğini vurguladı:

- ISG’de en son Ticari Havacılık Direktörü iken Rusya’daki bir havacılık şirketinden teklif aldım, 2015’te Moskova’ya taşındım. 2019 yılında da St. Petersburg Pulkovo Havalimanı’nı işleten Northern Capital Gateway’de Genel Müdür Yardımcısı oldum.

Pulkovo Havalimanı’na 57 havayolu şirketinin sefer yaptığını bildirdi:

- Söz konusu şirketlerden 24’ü Rus. Havalimanımızdan 111 noktaya uçuş gerçekleşiyor. Geçen yolcu sayımız 21 milyonu buldu.

Ajet’in seferlerinin başlamasından memnuniyetini dile getirdi:

- THY, büyük gövde uçaklarla günde 3 sefer düzenliyor. Pegasus’un da günde iki uçuşu var. Şimdi bunlara Ajet’in eklenmesi bizi memnun etti.