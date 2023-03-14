ABD banka iflasları finansal tsunamiye dönerse?

Teknoloji ve inovasyon odaklı girişimcilerin gözbebeği Silikon Vadisi Bankasının (SVB) sarsılması, New York merkezli Signature Bank'ın da adeta suyunu çıkardı. SVB, cuma günü, müşterilerinin birkaç saat içinde milyarlarca doları hesaplarından çekmesi sonrası iflas etmişti.

Son 10 yılda hızla büyüyen ve operasyonlarının çoğu ABD'de olan bankanın, 8500'den fazla çalışanı bulunuyor. SVB’nin batışını getiren portföy çeşitlendirememesi, faiz oranlarının artması, start-up’ların nakit ihtiyaçları ve “batıyor” dedikoduları oldu.

FİNANSAL KRİZLER PANDEMİ GİBİDİR

SVB'nin iflası ve Signature Bank'a kayyum atanması, 2008’deki ABD finansal krizini hatırlatıyor. Benzer şekilde, 2008 krizinde büyük bankalar iflas etmiş, finansal piyasalarda çöküş yaşanmış ve dünya genelinde ekonomiler etkilenmişti. Ancak, bu olayların etkisi 2008 krizine kıyasla daha sınırlı kalabilir.

Peki, bu son gelişmeler küresel mali sistemi nasıl etkiler? Öncelikle, SVB'nin iflası gibi büyük bir olayın finansal piyasalarda bir etki yaratacağı kesin. Bu etki, finansal piyasaların küresel mali sisteme olan bağımlılığı nedeniyle dünya genelinde hissedilecektir. Bu konuda alınan önlemlerin kapsamı ve içeriği hissedilme derecesini belirleyecek.

SVB'nin iflası Türkiye'yi nasıl etkiler?

SVB'nin iflası küresel finansal piyasalarda bir domino etkisi yaratabilir. Bu sarsıntının etkisi yüzbinlerce kilometre ötedeki Türkiye'yi de sarsabilir. “ABD batarsa batsın” diyemezsin zira ABD batarsa finans okyanusu taşar ve ülkemizi de derinden etkiler.

Bir bankanın iflas etmesi ne anlama gelir?

Bir bankanın iflası mali sisteme olan güveni sarsar, bankalardaki paranın güvenirliğini sorgulatır. İflas eden bankanın kredi verdiği borçlu müşterileri de etkiler.

NOT

OLASI FİNANSAL TSUNAMİ DALGASINI ÖNDEN KARŞILAMALI

Küresel bazda yaşanabilecek büyük dalgalara karşı hazırlıklı olmak mali sistemin güvenirliği için önemlidir. İkiz açıklarınız olursa, rezerviniz yeterli olmazsa, hazırlıklı olmazsanız dışarıda başlayan bir panik bir anda sizin varlıklarınıza da sirayet eder.

Hatırlayalım pandemide bir anda yabancı satışlarının hızlandığını gördük. Bir kriz, bir sıkıntı görüldüğünde ilk yapılan nakde geçmektir. Herkes aynı anda hareket etmeye başladığında bu tsunami olur.

Sağlam temeller üzerine inşa edilmiş binalar, güçlü ve dayanıklı olur. Küresel mali sistemi sarsabilecek bir olayda, sağlam temellere sahip finansal kurumlar, diğerlerinden daha iyi ayakta kalacaktır. Hazırlıksız olmak, finansal krizler gibi önemli olayların etkilerinden korunmak için en kötü stratejidir.

Krizler, finansal piyasaların doğasında var olan bir olgudur ve her zaman olabilirler. Peki, biz hazır mıyız? Olası bir finansal tsunami dalgasında eğer ekonomi teknesini önden karşılarsak, su üstünde kalırız. Ancak yanlış dümen tutar ve dalgayı yandan, bordadan alırsak pekâlâ alabora olabiliriz.

Burada kaptanın ve çarkçıbaşının finansal feraseti hayatidir. Soru şudur; bu feraset bizde var mı?