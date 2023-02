Adımlar bağışa dönüştü

Help Steps, 2019 yılı sonunda kurulmuş, toplumu iyilik ve destek motivasyonu ile daha hareketli bir yaşama teşvik eden ücretsiz bir mobil uygulama. Yüzde 100 yerli bir girişim olan Heps Steps’in Kurucusu Gözde Venedik.

Bir sağlık ve iyilik uygulaması olan Help Steps, aynı zamanda bir adımsayar. Gün içinde atılan adımlar, gün sonunda HS puanına dönüşüyor. Kullanıcılar, bu puanları ister biriktiriyor, ister ihtiyaç sahibi bireysel yararlanıcılar veya sivil toplum kuruluşlarına bağışlıyor. Help Steps’te bugüne kadar 225 milyar adım desteğe dönüştü. Bu destek; 25 engelli vatandaşımıza cihaz desteği, 15 ton sokak hayvanlarına mama, 145 çocuğumuza eğitim fırsatı yaratırken, 7 bin 500 fidanı da doğa ile buluşturdu.

2022 yılından bu yana, “daha az kilometre, daha çok doğaya destek” diyerek, sadece adımları değil, araç kilometrelerini de HS’ye dönüştüren Help Steps, 2022 yılı sonunda 40’ın üzerinden yerel ve global marka işbirlikleri ile organik olarak 1.6 milyon kullanıcı, 5 büyük spor kulübü, 42 STK kampanyası ve 25’ten fazla bireysel kampanya başarısına erişti.

İş birlikleri ile sosyal fayda

“Projenin ana amacı, her türlü sosyal fayda ve toplumsal sorun için çalışan Sivil toplum örgütlerini bir çatı altında toplayarak onları son kullanıcı ve markalarla buluşturmak. Sisteme eklenen her bir STK ya da özel proje kendi etki alanındaki kullanıcıları da uygulamaya getiriyor. Bu sebeple toplumun her kesimine hitap eden farklı kampanyalar ve farklı sosyal sorunları ele alan projeleri özellikle ilgili markalarla bağlıyoruz. Örneğin sürdürülebilirlik ve doğaya dönüş kapsamında Sixt- Efes Tarlası yaşam Köyü Km dönüşüm projesi alanında ilk. Benzer şekilde Baxter- TEVKorona Kahramanları projesi, Boyner- Askıda İyilik- Lokman Hekim Vakfı Katlanan adımlar Projesi, Nestle – Hepad projesi gibi çok sayıda farklı projeyi hayata geçirdik.”

Destek ve farkındalık

“Bu zaman kadar uygulamada yaklaşık 240 milyar HS kampanyalara aktarılarak bağışa dönüştürüldü. Bu nakdi bağışların yanı sıra; 26 engelli cihazı temini, 7 bin 500 fidan, 16 ton sokak hayvanlarına mama ve 150 çocuğumuz eğitimi için destek demek. Ayrıca 4 büyük genel kampanya tamamladık. Bunlardan ilki İzmir depremi için, sonrasında TEMA ile orman yangınları, Unicef ile birlikte Ukrayna’daki savaş maduru çocuklar için kampanyamız, son olarak da yaşadığımız üzücü Maraş depremlerinin ardından açtığımız ‘Adımlar Türkiye için’ kampanyası oldu. Depremin hemen ardından, öncelikle bir sosyal girişim olarak ve her duyarlı işletme gibi tüm gücümüzü ‘bölge için, halk için ne yapabiliriz, gücümüz neye yeterse’ diyerek desteklere başladık. Help Steps’in en büyük gücü aslında, nakdi bağış yapamayan ya da nakdi-ayni desteğini sağlamış ama daha fazla destek ve farkındalık sağlamak isteyen bireylerin kullandığı bir platform olması. Bu kampanya ile 2 hafta içinde 8,2 milyar HS ‘Adımlar Türkiye için’ kampanyasına aktarıldı. Bu kampanyanın elde edilen HS geliri de Kızılay ve Akut aracılığı ile bölgeye ulaştırılmak üzere yaklaşık 200 bin TL olarak belirlendi. Adımlardan bağımsız olarak, Help Steps aynı zamanda 50 bilgisayarı depremden etkilenen öğrencilerimize ulaştırmaya başladı.”

■ Globale açılıyor

Valura Türkiye Değerleme Şirketi tarafından hazırlanan değerleme raporuna göre Help Steps’in değeri 21,8 milyon dolar olarak ön görüldü. Bununla birlikte Help Steps, kitle fonlama kampanyasına 15 milyon dolar değerleme üzerinden çıkma kararı aldı. Gözde Venedik şu bilgileri veriyor: “İngiltere ve Avrupa’daki çeşitli STK ve Spor kulüpleri ile işbirliğimizi duyuracağız. Projeyi çok yakın zamanda Fonangels platformu üzerinden Kitle Fonlamaya açtık. İlk günden beri yanımızda olan kullanıcılarımız ve bu kadar halka dokunan bir uygulamanın yatırımcılarının da yine halktan olmasını istedik. Fon kampanyamız halen aktif devam ediyor. Paya dayalı fonlama sistemi ile yatırımcılar diledikleri oranda yatırım yaparak Help Steps hissedarı olabiliyor. İlerde Help Steps yatırımcı aldığında hisseleri oranında pay alacaklar. İleriye dönük bir yatırım yapmış oluyorlar. Projenin tüm detayları, finansal tabloları ve gelecek projeksiyonu fonangels.com üzerinde incelemeye ve yatırıma açık. Fonun tamamlanmasının ardından hızla planlarımızı uygulamaya, uygulamayı tüm dünyada bilinir hale getirmeye ve en önemlisi ülkemiz ve toplum için fayda yaratmaya devam edeceğiz.”

■ Dijital varlık bağışları dikkat çekici

“Teknolojinin gelişmesi ile hareketsizleşen bir toplum haline geldik. Dolayısıyla yine teknolojiyi kullanarak bunu değiştirmeye çalışan girişimler bir-sıfır önde başlıyor. Bunu bir sosyal fayda ile birleştirip ‘sosyal girişim’ unvanını da almak istiyorsanız orada sorumluluğunuz ikiye katlanıyor. Çünkü finansal olarak sürdürülebilir bir sosyal girişim yaratmak için, bağış-destek-kar amacı algısını doğru yönetmeniz gerekiyor. Sektörde bu konuda ülke olarak biraz daha yolumuz var. Blokzincir, WEB3 dünyasını ve bunun bağış ile olan ilintisini yakından takip ediyoruz. Son felakette toplanan dijital varlık bağışlarının boyutu da oldukça dikkat çekici. Uzun süredir Help Steps’in tokenize edilmesi ile ilgili çalışmalarımız sürüyordu. Tokenomix ve White paper’ı detaylıca hazırlanan HSX şu an ön satışta. Eş zamanlı olarak kullanıcı bağış NFT’ler ve uygulama içi Token cüzdanı yapısı oluşturulması gibi konular 2023 planlarımız içinde.”