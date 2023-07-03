Ağaoğlu, portföy yönetim şirketine dönüşüyor

Gayrimenkul başta olmak üzere turizm ve yenilenebilir enerji alanlarında da faaliyet gösteren Ağaoğlu Şirketler Grubu, 43 yıldır “Yaşam mimarı” sloganıyla ülkenin sürdürülebilirlik yolculuğuna katkı sunmayı hedefliyor.

Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ, “Hem hissedarlara hem de topluma değer katan bir yapı haline geliyoruz. Büyümemiz sadece Türkiye’de olmayacak. Doğu Avrupa, Balkanlar ve Türki Cumhuriyetler de radarımızda. Son dönemde biraz iletişimi azalttık. Bu süreçte, gideceğimiz yönleri tayin ettik. Stratejik olmayan işlerden çıktık. Çok değerli ikinci kuşağımız var. Ali Can Ağaoğlu ve Hakkı Ağaoğlu. Kadromuz çok gençleşti. Tecrübe ile gençliği hibrit bir şekilde kurguladık” diyor.

Büyük bir dönüşümden bahsediyor Kutluğ; “Mevcut gayrimenkullerini menkulleştiren, enerjide halka arza giden, tarıma giren ve tarımda büyüyecek teknolojilere yatırım yapan bir portföy yönetim şirketi oluyoruz” derken.

2007 yılında Türkiye’de rüzgâr santrallerine yatırım yapan ilk şirketler arasında yer alan Ağaoğlu, yenilenebilir enerji ve enerji teknolojileri alanında vites büyütme kararı almış durumda. Bu kapsamda, Tatlıpınar Enerji halka açılma sürecinde.

Burak Kutluğ, “Ağaoğlu, konjonktürel bir şirket değil. Bugüne kadar 50 bine yakın konut, ofis ve ticari alan geliştirdik. Bütün bu projeleri hayata geçirirken, kurucumuz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ali Ağaoğlu’nun vizyonu ile yaşama, çevreye ve topluma değer katma misyonuyla yolumuza devam ettik. Bundan sonra da aynı misyonla gayrimenkul sektörünün öncüsü olarak projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Türkiye’de sektörün en büyük oyuncularından biriyiz. Bizim güçlü bir yapım ekibimiz var. 400 mimar ve mühendisimiz var. Hem kalitenin devamlılığı hem de hız ve maliyet kontrolü açısından bu ekibi sürekli olarak büyütüyoruz. Ağaoğlu’ndan bugüne kadar bir şey alıp para kaybetmiş yatırımcımız yok. Bu bence itibarın en önemli ayaklarından biri” diyor.

“Yenilenebilir enerji olmak üzere grubumuzun aldığı stratejik karar doğrultusunda sürdürülebilirlik prensiplerine uygun diğer sektörlerde de büyüyeceğiz” diyen Burak Kutluğ ile Ağaoğlu’nun gelecek projelerinden konuştuk:

İnsanların konuta ulaşması için farklı bir modele ihtiyaç var

“Dünyanın en büyük sektörü gayrimenkul. 1900’lerin başında bir milyar olan nüfus, 2000’de 8 milyar olduysa konvansiyonel üretimin bunu karşılamayacağı aşikar. Dünyada büyük bir barınma krizi var. İnsanların konuta ulaşması için farklı bir modele ihtiyaç var. Bizim için binalarda, enerji verimli malzeme üretimi, sürdürülebilirlik ve güvenlik olmazsa olmaz. İnşaat teknolojilerine yatırımlar yaptık. Yeni teknolojiler inşaat maliyetlerinin kontrol edilmesi ve verimsizliklerin azaltılması için önemli. Gayrimenkul sektöründe büyümeye devam edeceğiz. Yakın dönemde gayrimenkul yönetimine geçeceğiz. Mevcut gayrimenkullerimiz bizim için çok değerli bir mücevher kutusunda elmaslarımız gibi. Bunları geliştirmeye devam edeceğiz. Çok değerli yerlerde kendi arazilerimiz var. Mevcut gayrimenkullerimizi menkulleştirme aşamasına geçiyoruz. Dolayısıyla grup aslında, altında halka açık bir enerji grubunun olduğu enerji varlıklarının olduğu ve gayrimenkul yatırım fonları paylarının sahibi, kendi arazilerini geliştiren bir portföy yönetim şirketi haline geliyor.”

Enerji bizim için stratejik alanlardan biri

“Bugüne kadar yapılan yatırımlarla birlikte grubun geliştirdiği toplam kurulu gücü 637 MW’a ulaştı. Bugün Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji santrallerinin bazılarının altında bizim imzamız bulunuyor. Şu anda Ağaoğlu Enerji Grubu çatısı altında devam eden ve yıl sonunda tamamlanacak olan yatırımlarla birlikte 364 MW’lık bir kurulu gücümüz olacak .Bunun içinde rüzgar, güneş, atıktan enerji ve hidro enerji var. Üç sene içinde 500 megavata çok rahat geleceğiz. Geliştirdiğimiz yenilenebilir enerji santralleri 10 yılda 6.2 milyon ton karbon salımını engelledi. Beş yıllık süre sonunda da bu büyüklüğü 1000 MW’a çıkarmayı planlıyoruz. Depolamada da yaptığımız başvurular var. Hedefimiz önümüzdeki üç sene içinde portföyün yarısını gayrimenkul yarısını da gayrimenkul dışı varlıklardan oluşturabilmek. Bunun için de iştiraklerimizden bir tanesi Tatlıpınar Enerji Üretim AŞ’yi halka arz etmek üzere SPK’ya başvurduk. Tatlıpınar’ı enerji yatırımlarının ana çatısı olarak konumlandırmayı hedefliyoruz. Yurt içi ve yurt dışında ciddi görüşmelerimiz de var. Dünyada para bu işlere akacak. Yenilenebilir enerjide inanılmaz bir patlama var. Yeşil teknolojiler de hızla ilerliyor. Geçen sene dünya Hidrojen Forumu’na Türkiye’den katılan iki üç şirketten biriyiz. Hidrojen geliyor. Bugün elektrikli arabaları kullanıyoruz; ama Avrupa’da hidrojenli taşıtlar da var."

Türkiye’nin en sürdürülebilir projesini yapacağız

“Gayrimenkul biz istemesek de büyüyor, değerleniyor. Bugün piyasada 2.5 milyar dolarlık aktif büyüklüğümüz var. Bunun çok büyük bir kısmı gayrimenkul. Çok büyük arazilerimiz var. Sadece Milas’ta 11 milyon metrekarelik bir arazimiz var. Burada ruhsat süreci tamamlandığında Türkiye’nin en sürdürülebilir projesini yapacağız. Toplam alanımızın sadece yüzde 8’ine inşaat yaptığımız kalanı yeşil alan olacak, eşi benzeri olmayan bir projeden bahsediyoruz. Deniz suyunu arıtan, atık suyunu kullanana, kendi enerjisini üreten, ekolojik, az katlı, insanların toprakla bütünleştiği yapılara imza atacağız. Geçen sene bir Ağaoğlu Sürdürülebilir diye bir çatı grup kurduk. Sürdürülebilirlik endeksine girdiğiniz zaman başka tip yatırımcı grup da size dahil oluyor. Türkiye geliştirici bir ülke, dolayısıyla biz sermayenin nereden geldiğine göre hareket etmek zorundayız.”

Türkiye 2024’le birlikte büyük yatırım alacak

“Sürdürülebilirlik inşaattan yaratılan sermayenin de sürdürülebilir işlere aktarılmasıdır. Sonuçta, yap-sat Türkiye’nin uydurduğu bir şey değil. Amerika’da da Avrupa’da da olmuş ve hepsi zaman içinde başka bir şeye evrilmiş. Yani gayrimenkulü farklı şekilde geliştirmeye devam etmişler. Kimi limancı olmuş, kimi bankacı olmuş, kimi gayrimenkule devam etmiş, kimi enerjici olmuş. Türkiye’de zor olan işadamı olmak. Yaşanan tüm zorluklara, dalgalanmalara karşı hayatta kalıp istihdam yaratıp yatırıma devam etmek. Biz gelen her bir liramızı yatırıma dönüştürüyoruz; ama çeşitleniyoruz. Bunu bir çatı portföy şirketi haline getireceğiz. Hiçbir sektör bizim için girilmez değil, hiçbir sektör de vazgeçilmez değil. Ben Türkiye’nin 2024’le birlikte büyük yatırım alacağını düşünüyorum. Türkiye ve Ortadoğu güvenli bir bölge oldu. Bu bölge şu anda barış içine girdi. Türkiye’de çok değerli bir insan kaynağı var. Bugün erişemediğimiz hiç bir yer yok. Bu ülkenin potansiyeli çok büyük. 2024 ve sonrasında Türkiye nakde ve finansa erişimin daha kolay olacağı bir ülke olacak.”

Ağaoğlu Yeşil Tarım

“Ağaoğlu Yeşil Tarımı’ kurduk. Ali Bey bu iş önce hobi olarak başladı ama bu hobi olmayı geçti. Ege’de büyük bir yetiştirici olacağız. Üretim yurt dışı pazarlara dönük olacak. Tarıma dayalı gayrimenkul yatırım fonları gibi fikirlerimiz var. Toprak çok önemli. Tarım da tarihinin en önemli döneminde. Öte yandan gayrimenkul üzerine bir fintech’imiz var. Onlar şimdi yatırım turlarında.”