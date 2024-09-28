Ağaoğlu’nun yeni büyüme stratejisi ‘ters matruşka’!

Ağaoğlu Şirketler Grubu’nun yeni büyüme stratejisi grubun CEO’su Burak Kutluğ’un deyimiyle ‘ters matruşka’. Kutluğ’un ters matruşka’dan kastı, şirketin iştiraki olan Tatlıpınar Enerji’yi halka arz ederek, orada edindikleri deneyimle büyük yapı olan Ağaoğlu’nu dönüştürmek. Hali hazırda 3 milyar dolarlık varlığa sahip olan Ağaoğlu’nun gayrimenkul varlıkları 2 milyar dolar. Grubun yeni gelişme alanı enerji ve tarım.

Yenilenebilir enerji ve meyve tarımı konusuna yoğunlaşmış durumdalar. Yenilenebilir enerji alanında şu ana kadar yaptıkları yatırımın tutarı 650 milyon dolar. Balkanlar, Doğu Avrupa ülkeleri ve Baltıklarda yapacakları yenilebilir enerji yatırımlarına 450 bin dolar daha ayıracaklar. Böylece Tatlıpınar Enerji 1 milyar doların üzerinde yatırım yapmış bir şirket olacak. Meyve tarımı konusunda da Milas’ta 800 dönümlük bir alan üzerinde avokado, mavi yemiş, mandalina ve keçiboynuzu yetiştiriyorlar. Grup yap-sat’tan çıkmış olsa da gayrimenkul sektöründe farklı bir strateji ile büyüyecek. Gayrimenkul geliştirmeye ağırlık verecek grup Ağaoğlu Avrasya GYO için SPK’ya başvurmuş durumda.

Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ, bir grup basın mensubu ile buluşarak, gelecek stratejilerini anlattı. Kutluğ, 2019 yılında grubun CEO’su olduğunu anlatarak, “Biliyorsunuz hemen akabinde dünya COVID-19 pandemisi ile durdu. Finans geçmişi olan bir iş insanı olarak bu bana yeni bir strateji oluşturma şansı verdi. Meditasyon, koşarak yapılabilen bir şey değil. Biz pandemiye taahhütlerimizi yerine getirmiş, sağlam bir yapıyla girmiştik. Durduk ve düşündük. Dünyanın geleceğini belirleyecek alanlarda işimizi büyütmek istedik. Yenilenebilir enerji bunun bir adımı. Yenilenebilir enerji derken, rüzgar, güneş ve yeşil hidrojenden bahsediyoruz. Ayrıca tarım da önemli sektörlerden biri olacak. Bunun içinde niş bir alan belirledik. Bu alan da meyve tarımı, ama bu meyvelerde özellikli meyveler olacak. Özetle 5 senelik 10 senaryolu oyun planımızı kurduk” şeklinde konuştu.

5 yılda kurulu gücü 1000 mw’a ulaşacak

Tam bu noktada, büyüme planlarını ‘ters matruşka’ olarak belirlediklerini ifade eden Kutluğ, “Ağaoğlu, Türkiye’de enerji sektörünün potansiyelini ilk gören şirketlerden biri. 2007 yılında aldığı lisanlarla sektörün ilk yatırımcıları arasında. Bugüne kadar geliştirdiğimiz projelerde toplam kurulu gücümüz 637,3 MW’a ulaştı. Bugün Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji santrallerinin bazılarının altında bizim imzamız bulunuyor” dedi. Başta rüzgâr santralleri olmak üzere bugüne kadar yenilenebilir enerji sektörüne 650 milyon dolarlık bir yatırım yaptıklarını belirten Kutluğ, “Tatlıpınar Enerji’nin halka arz olduğu 17 Ağustos 2023’te kombine işletmedeki kurulu gücü, 115,5 MW’tı ancak bir yıl içinde yüzde 262 büyümeyle bu rakam 303,2 MW’a çıktı. Planladığımız yeni yatırımlarla yılsonuna gelmeden toplam kapasite 349,1 MW’a çıkacak. 500 MW lisansı olan bir şirket aldık. Beş yıl içinde 1000 MW’lık kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz. Enerji portföyümüzün tamamı yenilenebilir kaynaklardan oluşuyor. Şu anda toplam kapasitemizin yüzde 72’sini rüzgar santralleri, yüzde 21’ini güneş santralleri ve yüzde 7’sini de HES oluşturuyor. Yeni yatırımlarımızla birlikte Tatlıpınar Enerji’de porftöy dağılımının yüzde 70’ini RES, yüzde 24’ünü GES ve yüzde 6’sı da HES’ler oluşturacak” şeklinde konuştu.

Enerjide yurtdışında büyümeyi de markaja aldıklarını anlatan Kutluğ, “Ağaoğlu markasının gücü, Türkiye ile sınırlı değil. Balkanlarda çok tanınıyoruz. Bu gücü enerji işlerimize de yansıtacağız. Romanya, Macaristan, Hırvatistan’da enerji işleri yapacağız. Buna Baltık ülkelerini de ekleyeceğiz. Litvanya ile ilgileniyoruz. Polonya ile de ilgileniyoruz. Yerel ortaklarla da büyüyebiliriz” dedi.

Avrasya GYO için SPK’ya başvurdu

“Ağaoğlu, artık yap-satçı kimliğinden uzaklaşacak, gayrimenkul geliştiricisi tarafını güçlendireceğiz” diyen Kutluğ, “Portföylerindeki geliri olan tüm varlıkları GYO çatısı altında topladık. Ataşehir’deki Maslak’taki kira getirilerimiz önemli bir portföy. GYO olmak için SPK’ya başvurduk. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından Avrasya Yatırım Gayrimenkul Ortaklığı’nın halka arz sürecini başlatacağız” açıklamasını yaptı. Gayrimenkulun dünyadaki en büyük ancak en lokal iş olduğunun altını çizen Kutluğ, “Çin’deki Çin’de ABD’deki gayrimenkulcü ABD’de büyük. Dünyaya açılmak iddialı bir fikir. Ama yakın bölgemize özellikle Batı Avrupa’ya açılacağız. Bir de hep sorulur. Bodrum’da 11 milyon metrekarelik bir yerimiz var. O işimizin de peşindeyiz” dedi.

4 meyvelik niş bir alanla tarıma adım attı

Gıda tedarikinin önemine ve sağlıklı yaşam trendlerine değinen Kutluğ, şunları söyledi: “Bundan birkaç yıl önce menülerde avokadolu bir şey görme şansımız yoktu. Şimdi olmazsa olmaz. Bu konuda önemli bir ithalatçıyız. Yapanlar var ama küçük dönümlerde yapıyor. Biz Milas’ta 800 dönüm üzerinde niş bir tarım alanını deniyoruz. Meyve üreticiliğine girdik. Keçiboynuzu, mavi yemiş, mandalina ve avokado üretiyoruz. Tarım çocuk yetiştirmek gibi. Yaptığınız hatayı bugün anlamıyorsunuz. Bu yüzden uzmanlaşmak şart. Ölçek, sermaye ve satılabilecek ürünü geliştirmek önemli. 2 bin, 3 bin dönümlerde hisse değeri yaratabilecek bir noktaya geliyorsunuz. Büyük alıcılarla anlaşıp yol almayı hedefliyoruz.”

“Ali Ağaoğlu, değişimi bilir, dönüşümün arkasında”

Gayrimenkulle büyüyen şirketin yönetim kurulu başkanı Ali Ağaoğlu’nun dönüşüme nasıl yaklaştığının sorulması üzerine Burak Kutluğ, şunları söyledi: “Bir şey aşırı kalabalıklaştığında riskler artıyor. Bu da ayakta kalmak için değişimi gerektiriyor. İnşaat ve gayrimenkulde de benzer bir süreç yaşandı. Ali Bey, değişimi bilir. Gayrimenkul sektöründe değişimi yapmış, oyun kurmuş bir isim. 2019 aldığımız dönüşüm kararlarının arkasında.”