Aksoy Holding, ABD gayrimenkul piyasasına Florida’dan hızlı giriş yaptı 

AKSOY Holding CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Batu Aksoy, 2021 yılında Holding’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan babası Erdal Aksoy’dan vize istedi:

- Grubumuzun döviz-TL gelirlerini yüzde 50-50 şekline taşımamız lazım. Bu amaçla ABD’de gayrimenkul yatırımına girmemizde yarar var. Bazı grupların ABD’deki gayrimenkul yatırımlarında başarı sağladıklarını görüyor, izliyorum.

Erdal Aksoy’’un oğluna da Holdingde Başkan Yardımcısı olan kızı Banu Aksoy’a da güveni tamdı:

- Yolun açık olsun oğlum. ABD konusunda kolları sıva, bakalım zaman ne gösterecek.

Batu Aksoy, bir taraftan Aksoy International Holding A.Ş.’nin kurulması yönünde adım atarken, diğer yandan ABD’de büyük gayrimenkul yatırımcısı olan Esas Holding çatısı altındaki Esas Gayrimenkul’ün Yönetici Ortağı Kazım Köseoğlu’ndan görüş aldı:

- Esas Gayrimenkul’ün ABD’deki yatırımlarını, işlerini izliyorum. Bizim de ABD’ye dönük gayrimenkul yatırımı planımız var. Ne dersin?

Kaan Köseoğlu’nun kısa yanıtı Batu Aksoy açısından durumu netleştirdi:

- Biz ABD’deki gayrimenkul işlerimizden memnunuz.

Batu Aksoy, ABD’ye dönük nabız yoklarken 2022 yılında Aksoy International Holding’in kuruluşu tamamlandı:

Aksoy Holding, “küresel çeşitlendirme” stratejisi doğrultusunda ilk olarak ABD pazarına odaklanmak üzere, doğrudan denizaşırı yatırımlar için uluslararası bir konaklama ve gayrimenkul geliştirme birimi kurmaya karar vermiştir.

Batu Aksoy’la Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı’nın Eş Başkanı olduğu American Turkish Society’nin (ATS) New York’ta Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılını kutladığı buluşmada karşılaştım. Batu Aksoy, ATS’in gala gecesinde masasındaki konuklarının ABD’deki ortakları olduğunu belirtti:

- ABD’de kendimize gayrimenkul yatırımları adresi olarak Florida’nın en büyük iki şehrini, Jackksonville ve Miami’yi seçtik.

Jacksonville’deki projeyi anlattı:

- 100 dönümlük arazide 400 bin metrekarelik karma kullanımlı Fountains East adlı bir projemiz var. Bu proje bir otel, çok aileli konut birimleri, kat mülkiyetine sahip birimler, perakende ve yeme-içme alanları, büyük ölçekli hastaneden oluşuyor.

Projede tıbbi ofis binalarının da olduğunu kaydetti:

- Projede bir üniversite binası ile yakında açılacak bir destekli yaşam tesis de yer alıyor. Projede yer alan birimlerden bazıları için farklı ortaklıklar kurduk.

Ardından Miami’ye geçti:

- Miami’deki yatırımımız ABD’li ünlü geliştirici “The Continuum Company” ile ortaklaşa geliştiriliyor. “Architectonica” tarafından tasarlanıyor. Treasure Island, North Bay Village’de denize sıfır, yüksek katlı 201 üniteden oluşuyor.

Projeleri şöyle sıraladı:

Aksoy USA Holdings One, LLC: Home 2 Suites By Hilton Hotel (160 odalı), proje ortağı Cross Regions Group. (Jacksonvile)

Aksoy USA Holdings Two, LLC: Fountains East Multifamily Apartments, proje ortağı Cross Regions Group. (Jacksonville)

Aksoy USA Holdings Three, LLC: The Continuum Club & Residences, perakende alanları ve konut. (Miami)

Aksoy USA Holding Four, LLC: Fountains East Retail Square (perakende & okul), proje ortağı Cross Regions Group (Jacksonville)

Aksoy USA Holdings Four, LLC: Yaşlı Bakım Tesisi (Jacksonville)

Bu noktada bir projenin de New York’ta olduğunu vurguladı:

Aksoy USA Holdings Five, LLC:110 Boerum Place Condos, lüks daireler, proje ortağı Avdoo & Partners Development. (Brooklyn, New York)

Jacksonville, Miami ve Brooklyn’deki projelerin parasal değerini sordum, yanıtladı:

- 800 milyon dolar dolayında… ABD’nin başka eyaletlerinde de gayrimenkul fırsatlarını değerlendirmeyi düşünüyoruz.

Erdal Aksoy’un 1978 yılında kurduğu Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş., zamanla perakende, elektrik, turizm, gayrimenkul ve ticaret olmak üzere 5 sektörde faaliyet gösteren Aksoy Holding’e dönüştü.

Aksoy Holding’in TL-döviz gelirleri dengesini sağlamak için girdiği ABD pazarında gayrimenkul sektöründe oldukça hızlı yol aldığı anlaşılıyor…

100 yıllık Cumhuriyeti kutlayalım, ortak başarı ve refahı kucaklayalım

AMERICAN-Turkish Society’nin (ATS-Amerikan-Türk Cemiyeti) New York’ta Cumhuriyetimizin 100. Yılının coşkuyla kutlandığı gala gecesinde masadaki kitapçığın ilk sayfasında yer alan Eş Başkanlar Suzan Sabancı ve Linda Wachner’in (Ahmet Ertegün Vakfı’nın da Başkanı) ortak imzalı mesajını okudum:

Bu akşam bir araya gelirken kendimizi çok önemli bir olayın ortasında buluyoruz: Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı.

Direnç, evrim ve kalıcı bir ruhla dolu bu yolculuğun damga vurduğu bu dönüm noktası, bizleri zengin tarihimizi, başarılarımızı ve karşılıklı dostluğumuzu derinlemesine düşünmeye itiyor.

Mesajda ATS’in kuruluşunun misyonunun iki ülke arasında köprü kurmak olduğu anımsatıldı:

Amacımız canlı bağlantıları teşvik etmek ve geliştirmek, ABD ile Türkiye arasındaki kültür, sanat ve iş alışverişini desteklemekti.

Bu geceki galamız bunun bir kanıtıdır. Sınırları aşan ortak değerlerimizin, tarihimizin ve uyumlu bir gelecek için paylaştığımız vizyonun buluşmasının kutlamasıdır.

Bu bir kutlamadan da öte, iki ulusumuzu birbirine bağlayan bağları geliştirme sözümüzün bir tekrarıdır.

Dostluk ve işbirliği ruhuyla bu olağanüstü 100 yıllık yolculuğu birlikte anarken, ortak başarı ve refahı kucaklayalım.

Birlikte iki büyük ülkemiz arasında daha derin ilişkiler kurmak adına çabalarımızı iki katına çıkarmak için burada bulunan sizlerden ilham alıyoruz.

Kitapçıkta ATS’in son yönetim kurulu listesi de şöyleydi: