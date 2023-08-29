Allah’tan başka ortağım yoktu, bir anda 2.3 milyon ortağım oldu

AĞAOĞLU Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, grup şirketlerinden Tatlıpınar Enerji’nin hisselerinin halka arzının ardından Borsa İstanbul’da 17 Ağustos 2023 sabahı düzenlenen gong töreni sırasında şöyle düşündü:

- Bugüne kadar şirketlerimde Allah’tan başka ortağım yoktu. Şimdi bir anda Tatlıpınar Enerji’de 2.3 milyon ortağım oldu.

Ali Ağaoğlu, Tatlıpınar Enerji’nin 1 milyar 579 milyon liralık kaynak sağladığı halka arz işlemi sonrası Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ ve Murahhas Azası Hasan Rahvalı’yla birlikte sohbet toplantısı düzenledi.

Burak Kutluğ, Tatlıpınar Enerji’nin halka arz sürecini özetledi:

- 10-11 Ağustos 2023’te talep toplama süreci gerçekleşti. Şirketin hisselerinin yüzde 25.03’ü halka arz edildi. Yarısı hisse satışı, yarısı sermaye artırımı şeklinde oldu. Halka arzın parasal büyüklüğü 1 milyar 579 milyon lirayı buldu.

Grubun gayrimenkul sektöründeki konumunu anımsattı:

- Ağaoğlu, 42 yılda 40 binin üzerinde konut, ofis ve ticari alan üretimi gerçekleştirdi. Bunlara yenilerini eklemeyi de sürdürüyor. Ağaoğlu, bugüne kadar gayrimenkul müşterilerine hep kazandırdı. Tatlıpınar Enerji yatırımcısına da kazandıracağız.

Gayrimenkul sektöründeki projeleriyle öne çıkan Ağaoğlu Grubu’nun yenilenebilir enerjiye 2007’de girdiğine işaret etti:

- Bugüne kadar başta rüzgar olmak üzere yenilenebilir enerjiye 550 milyon dolar yatırdık. O dönemde portföyümüze kattığımız santrallerin bazılarını sattık.

Burak Kutluğ, Ali Ağaoğlu’nun grupta kurumsallaşmaya 5 yıl önce karar verdiğini bildirdi:

- Tatlıpınar Enerji’nin halka arzı, aynı zamanda kurumsallaşma adımları arasında yer alıyor. Halka arz hazırlık süreci 3 yıl sürdü.

Tatlıpınar Enerji’nin hisselerinin halka arzının asıl amacının büyüme olduğunu kaydetti:

- Tatlıpınar Enerji, Ağaoğlu Enerji Grubu portföyü içinde önemli bir yere sahip. 115.5 MW’lık kurulu gücü var. Buna ek olarak 79 MW güneş enerjisi santrali (GES), 33.6 MW rüzgar enerjisi santrali olmak üzere hibrit kapasite artırım izni bulunuyor.

Ardından ekledi:

- Geliştirilmesine başlanan bu yatırımlar tamamlandığında Tatlıpınar Enerji’nin kurulu gücü 228.1 MW’lık kapasiteye ulaşacak. Halka arzdan gelen bütün kaynak yatırımlara gidecek.

Yıl sonuna kadar enerjiye hedefleri doğrultusunda 2.5 milyar liralık yatırım yapacaklarını vurguladı:

- Enerji grubumuzun çatısı altında Yalova Çınarcık’ta 45 MW’lık Esenköy RES, Gemlik’te 58.5 MW’lık Kürekdağı RES, Amasya’da 24.55 MW’lık Umutlu HES ile Düzce’de 12.5 MW enerji üretim lisansına sahip biyokütle elektrik üretimi santrali yer alıyor.

Burak Kutluğ, bu noktada Tatlıpınar Enerji’nin halka açılmasının Ağaoğlu Grubu için bir dönüm noktası olduğunun altını çizdi:

- Şirketler halka açılarak daha şeffaf hale geliyor, kurumsal yönetim ilkelerini daha verimli bir şekilde uyguluyor. Küresel ölçekte yatırım yapacak yer arayan çok ciddi fonlar var ve bunların önemli bir kısmı tercihini halka açık şirketler yönünde kullanıyor.

Enerjide gelecek 5 yıla dönük hedeflerini paylaştı:

- Ağaoğlu Enerji Grubu’nun toplam kurulu gücünü 5 yıldan daha kısa süre içinde 1000 MW’a çıkarmayı hedefliyoruz.

42 yıldır gayrimenkul projeleriyle öne çıkan Ağaoğlu Şirketler Grubu, önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerjide de iddialı noktaya ulaşacak gibi görünüyor…

‘Yeşil hidrojen’ ile de ilgileniyoruz

AĞAOĞLU Şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ, odaklandıkları bir başka alanın da “yeşil hidrojen” olduğunu bildirdi:

- Hidrojen konusunda özellikle Avrupa’daki enerji krizinden sonra büyük bir gelişme yaşandı. Ayrıca mavi ve yeşil hidrojen konusunda da ayrışma var. Fosil yakıtlardan elde edilen mavi hidrojen yerine yeşil hidrojen tercih ediliyor.

Sonra sürdürdü:

- “Yeşil hidrojen” konusunda da yatırım fırsatlarını değerlendirip 360 derece bir yenilenebilir enerji oyuncusu olmayı hedefliyoruz.

Milas’ta 50 bin ağaç dikti

AĞAOĞLU Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Tatlıpınar Enerji ve yenilenebilir enerjiye dönük adımlarıyla ilgili sohbet sırasında Milas’ta biraz hobi gibi başlayan tarım işinden de söz etti:

- Milas’ta kendi arazimize 50 bin ağaç diktik. Avokado, mandalina ve keçiboynuzu üretimi yapacağız.

Balkan ülkeleri ve Orta Asya’ya da enerji için gideceğiz

AĞAOĞLU Şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ, yenilenebilir enerjide yeni yatırımları için sadece Türkiye ile sınırlı kalmayacaklarını bildirdi:

- Balkan ülkeleri, Orta Asya Türk cumhuriyetleri gibi farklı bölgelerde yatırım fırsatlarını inceliyoruz. Yeni santral yatırımlarımızı Ağaoğlu marka itibarının çok kuvvetli olduğu ülkelerde de gerçekleştirmek istiyoruz.

Bu noktada şu izlenimini paylaştı:

- Yatırım fırsatlarını araştırdığımız ülkelerde hükümet yetkilileri nezdinde randevu talep ettiğimizde Ağaoğlu ismi duyulduğunda kapılar anında açılıyor. Yani, söz konusu ülkelerde Ağaoğlu’nun marka gücü oldukça iyi.

Yenilenebilir enerjide yatırımların çoğunu Türkiye’de yapacaklarını kaydetti:

- Yatırım ve üretimlerimizin yüzde 70’i yurt içinde, yüzde 30’nun da yurt dışında olacak şekilde planlar yapıyoruz.

Depolamayı çözen bu işte öne çıkacak

AĞAOĞLU Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, yenilenebilir enerjide işin depolama yanının önemli olduğunu vurguladı:

- Depolamayı çözen bu işte öne çıkar…

Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ, sürdürdü:

- Yenilenebilir enerji tarafında hep üretime ağırlık vereceğiz. Ancak, onun dışında şarj istasyonları ve depolama alanında da projelerimiz var. Türkiye’de depolama konusunda adım atanları görüyoruz.

Ağaoğlu Şirketler Grubu Murahhas Azası Hasan Rahvalı araya girdi:

- Depolama konusunda bir düzenleme var. Sahalar belirlendi, talepler alındı. Ardından lisanslar veriliyor. Bizim de bu konuda başvurumuz var. Depolama alanında hızlı bir şekilde ilerleme olmasını bekliyoruz.

Burak Kutluğ sürdürdü:

- Bizim de hem şarj istasyonu, hem de depolama tarafında görüşmelerimiz var. Şarj istasyonu konusunda da yenilenebilir enerji kullanımına dikkat edeceğiz. Yani, yenilenebilir enerjiden üretilen elektriği kullanan şarj istasyonu konusuyla ilgileniyoruz.

Bu alandaki teknoloji çalışmalarına da ağırlık verdiklerini bildirdi:

- Bir Ar-Ge merkezi kurduk. Depolama ve batarya teknolojilerine odaklandık. Teknoloji geliştirme konusunda yoğun bir şekilde çalışıyor arkadaşlarımız.