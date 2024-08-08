Alternatif yatırım fonları 10 yılda 283 milyar lirayı aştı, faiz indikçe büyüyecek

Uzun yıllar Soyak Holding üst yönetiminde bulunan Dr. M. Emre Çamlıbel, gayrimenkul sektöründe faaliyetleri olan Caner Bingölve gayrimenkul sektörünün yanı sıra teknolojiye de odaklanan Mehmet Ali Ergin’in yolları alternatif yatırım fonlarıyla ilgili mevzuat çalışmaları sırasında kesişti.

Mevzuat yürürlüğe girdikten sonra Çamlıbel, Bingöl ve Ergin, birlikte karar verdi:

- Alternatif yatırım fonlarının geleceğine inanıyoruz. Biz neden bu işe girmiyoruz.

Böylece 2015 yılında ilk adım atıldı:

- Re-Pie Portföy Yönetim A.Ş. kuruldu…

2017 yılında birlikte ilk attıkları adım gayrimenkul yatırım fonu kurmak oldu. Ardından girişim sermayesi yatırım fonları ile menkul kıymet yatırım fonları da devreye girdi.

Geçenlerde bir grup meslektaşımla birlikte Dr. M. Emre Çamlıbel ile alternatif yatırım fonlarını konuştuk:

- ABD ve Avrupa ülkelerinde 1980’lerden sonra gelişmeye başlayan alternatif yatırım fonları, son yıllarda hızlı büyüme gösterdi. 20 yıl önce 4.8 trilyon dolar olan küresel alternatif yatırım fonlarının büyüklüğü bugün 22 trilyon dolara ulaştı.

Türkiye’de 2014’te Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) mevzuat değişiklikleri sonrası kurulmaya başlayan alternatif yatırım fonlarının 10 yılda büyük gelişme gösterdiğini vurguladı:

- Türkiye’de alternatif yatırım fonlarının büyüklüğü Temmuz ayı ortası itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 154 artarak 283.5 milyar liraya ulaştı.

Bu veriyi açtı:

- Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarının toplam büyüklüğü Temmuz ortası itibariyle 184.19 milyar lira oldu.

- Gayrimenkul Yatırım Fonlarının toplam büyüklüğü de 99.3 milyar liraya ulaştı.

Alternatif yatırım fonlarının 2019 sonunda 8.1 milyar lira düzeyinde olduğunu anımsatıp, bugünkü 283.5 milyar liralık seviyeye ulaşılmasının nedenlerini şöyle özetledi:

- GSYF yatırımı ile uluslararası başarı yakalayan girişimlerin yatırımcısını yüksek performansları ile memnun etmesi,

- Bu fonların avantajlarının giderek fark edilmesi,

- BES’lerin GSYF’lere olan ilgisinin artması,

- SPK’nın fonların gelişimi için getirdiği düzenlemeler.

Günümüzde ülkelerin ekonomik düzeyini ve rekabet gücünü belirleyen en önemli konuların başında yenilik yaratma yeteneği, bunların yeterli düzeyde desteklenmesinin geldiğini kaydetti:

- Ancak, yenilik yaratacak girişimciler, yeni fikirlerini, üretimlerini hayata geçirebilmeleri için finansman ihtiyacını karşılayamıyor ya da karşılamakta zorlanıyorlar. Burada devreye alternatif yatırım fonları giriyor.

Alternatif yatırım fonlarının önümüzdeki dönemde ülke ekonomisine katkısının daha da artmasını beklediklerinin altını çizip sıraladı:

- Gelişmiş ülkelerde faiz indirimine paralel olarak yatırım iştahında artış yaşanacak. Türkiye girişim ekosisteminin de bundan pay almasını bekliyoruz.

- Girişim sermayesi yatırım fonları sayesinde yatırımcılar, başarılı girişimlerin ve yatırımların desteklenmesine katkı sağlayarak, ekonomik büyüme ve inovasyonun teşvik edilmesine yardımcı oluyor.

- Söz konusu girişimler, ciddi oranda istihdam sağlarken, ihracat yapıyor, ithalatın önüne geçerek ülkenin ödemeler dengesine, teknolojik gelişimine katkıda bulunuyor.

- GSYF’ler diğer taraftan alternatif getiri arayan kurumsal ve bireysel yatırımcılar için de riskli ama uzun vadede yüksek getiri vadediyor.

Alternatif yatırım fonlarının 10 yılda 283 milyar lirayı aşması, potansiyelin büyüklüğünü ortaya koyuyor…

40 GSYF, 36 GYF ile 71.8 milyar liraya ulaştı

RE-Pie Portföy Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, Re-Pie Portföy’ün 2015 yılında faaliyetlerine başladığını anımsattı:

- Toplam portföy büyüklüğümüz 2024 Temmuz ayı itibariyle 71.8 milyar liraya ulaştı.

Bu büyüklüğün ayrıntılarını paylaştı:

- Re-Pie Portföy’ün 40 adet girişim sermayesi yatırım fonunun (GSYF) toplam büyüklüğü 37.63 milyar lirayı aştı. GSYF pazarında payı yüzde 20.43’ü buldu.

- 36 adet olan gayrimenkul yatırım fonumuzun (GYF) toplam büyüklüğü 25.51 milyar liraya çıktı. GYF pazarında payımız yüzde 25.70.

- Şirketimizin ayrıca 12 adet menkul kıymet yatırım fonu bulunuyor. 2 adet de yönetimini gerçekleştirdiğimiz emeklilik yatırım fonu var.

100’e yakın şirkete yatırım yaptık

RE-PIE Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Emre Çamlıbel, Türkiye’nin girişim ekosistemine ilk yatırımı Getir ile yaptıklarını belirtti:

- Ekim 2018’de Getir GSYF’yi kurduk. O tarihten bugüne 100’e yakın şirkete yatırım yaptık. Bu konuda Türkiye’nin en büyüğü olduk.

Re-Pie Portföy’ün yatırım yaptığı girişimlerin gelişip büyümesine de katkı sağladığını kaydetti:

- Yatırım yaptığımız şirketler arasında Colendi, ACE Games, İkas, Modanisa ve EasyCep gibi unicorn adayları, uluslararası para transferinde öne çıkan PayPorter, yenilenebilir enerji sektörüne yatırım yapan ARF Bio ve mobilite alanında faaliyet gösteren BinBin yer alıyor.

GYF’ler AVM, otel ve iş merkezlerine ortaklık fırsatı yaratıyor

RE-PIE Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Emre Çamlıbel, gayrimenkul yatırım fonlarının yüksek faiz ve yüksek fiyatlar nedeniyle konuta ve gayrimenkule erişimin zor olduğu dönemde yatırımcılara önemli fırsat penceresi açtığını vurguladı:

- Türkiye’de gayrimenkul yatırım fonu piyasası son yıllarda hızlı büyüme başarısı gösterdi. GYF’ler sayesinde yatırımcılar, kendi başlarına alamayacakları AVM’lere, otel, lojistik veya iş merkezi gibi ticari mülklere, konut projelerine veya her tür arsaya yatırım yapabiliyor.

Ayrıca gayrimenkullerin değer artışından ve kira gelirinden faydalanmanın da söz konusu olduğunu kaydedip, SPK’nın son yaptığı“proje GYF” düzenlemesine işaret etti:

- SPK’nın düzenlemesinin hem sektöre hem de ekonomiye önemli katkı sunmasını bekliyoruz. Bu düzenleme sayesinde konut piyasasına yönelen likidite artacak, piyasanın şeffaflığı gelişecek ve özellikle İstanbul gibi bölgelerde kentsel dönüşüm hızlanacak.

Mevzuat değişikliği sonrasında nitelikli yatırımcıların değerlendirebileceği fon sayısı ve çeşitliliğinin de artacağının, pazarın büyüyeceğinin altını çizdi:

- Proje GYF’lerin sağlayacağı finansmanla birlikte konut arzının artması, buna bağlı olarak da konut fiyatları üzerindeki yukarı yönlü piyasa baskısının azaltılması öngörülüyor. Bu sayede konuta erişilebilirliğin artırılması hedefleniyor.

Artnouve GYF 12.3 milyar lira

RE-PIE Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Emre Çamlıbel, Bursa’nın önde gelen karma projelerinden Downtown AVM’ye değindi:

- Downtown AVM için kurduğumuz GYF, 4.96 milyar lirayı geçen büyüklüğü ile GYF’ler arasında öne çıktı.

Re-Pie Portföy’ün kurduğu Arnouve GSYF’ye işaret etti:

- Akdeniz çanağının en sürdürülebilir ve nitelikli yaşam merkezi projesini hayata geçirmek üzere kuruldu. 12.32 milyar lirayı geçen büyüklüğü ile GYSF’ler arasında ilk sıralara yerleşti.

‘Fonmap’ alternatif yatırım fonlarına erişim için dijital kapı açtı

RE-PIE Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Emre Çamlıbel, Türkiye’de alternatif yatırım fonlarını portföylerine işleyen bireysel yatırımcı sayısının potansiyelin çok altında kaldığına işaret etti:

- Çünkü, nitelikli yatırımcılar portföylerine herhangi bir GSYF ve GYF eklemek istediklerinde o fonu ihraç eden portföy yönetim şirketine bizzat başvurmak durumundaydı. Saklama hesabı açılması için yüzlerce sayfalık sözleşmenin her sayfasının tek tek imzalanması gerekiyordu.

Ardından ekledi:

- Farklı portföy yönetim şirketlerinin fonlarını portföyüne eklemek için yatırımcının bu işlemi yeniden yapması şarttı. Haziran ayında devreye alınan “Fonmap” mobil uygulaması ile artık alternatif yatırım fonlarına dijital ortamda erişmek mümkün.

“Fonmap” uygulamasını açtı:

- Fonmap uygulaması ile yatırımcılar, uygulamanın anlaşmalı olduğu portföy yönetim şirketlerinin ihraç dönemi süren fonlarının katılma paylarını alabiliyor.

- Şirketin dağıtım anlaşması yapılan ilk portföy yönetim şirketleri, Re-Pie Portföy, Albaraka Portföy, BV Portföy, 24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi ve Neo Portföy oldu.