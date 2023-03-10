Altın ithalatındaki artış neye işaret ediyor?

Altın ithalatı Şubat’ta 57 tonu aştı. Yıla rekorla başlayan altın ithalatında yüksek eğilim devam ediyor. Geçen yıl şubat ayında 4 bin 497 kg olan altın ithalatı bu yıl 57 bini aşarak 57 bin 452 kg oldu. Şubat ayında gümüş ithalatı da 82 ton 654 kg olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı ay yapılan gümüş ithalatı 76 tondu.

Altına olan rağbetin seçim sürecinde coşan parasal genişlemenin de etkisiyle yükseldiği göze çarpıyor. Düne kadar; “altın güldürmedi” diyenlerin şimdi, güçlü seçenekler arasında altını da zikrediyor olması, fiyat hareketlerini daha da ilginç kılıyor. Beklenti; 2023 yılının altın yılı olmasa da sürprizler barındırdığıdır.

ALTIN İTHALATI NEDEN ARTIYOR?

Öncelikle yurt içi bireysellerin altın talebi yüksek... Öte yandan dolar endeksi DXY 105,4 seviyesinde. Yani yurt dışında dolar değer kazanmaya devam ediyor. Türkiye’de seçim iklimi var. Gram altının yükselme beklentisi altına ilgiyi canlı kılıyor. Negatif reel faiz ister istemez altını gündemde tutuyor. Öte yandan biliyoruz ki; döviz alımları yaşanmasın diye ekonomi yönetimi birçok önlem almaya çalışıyor. Bunlar sadece gürül gürül akan suyun önüne birkaç parça odundan baraj oluşturma çabasından başka bir şey değil ve başarılı da olamıyor. Dövizdeki fay hatları stres topluyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Enflasyona karşı korunma aracı mı? Enflasyona karşı korunma aracı olarak görülen altın yatırımcı açısından bir seçenek. Hem de güçlü bir seçenek. Öyle ki geleneksel tasarruf araçları içinde belki de en rağbet göreni…

Para kriptodan altına, oradan yastık altına mı kayıyor?

Son gelişmelere baktığımızda kripto para piyasasındaki çöküşün, altın ithalatını artırıcı faktörler arasında olduğunu görüyoruz. Altın oradan da yastık altına çekiliyor. Deprem sonrası bir miktar sisteme giriş yaşansa da hâlâ yastıkaltı altın oranı yüksek…

not

DÖVİZE BAKMAYIN, ALTIN VERELİM

Öyle bir hale geldik ki gündemimizden döviz ve altın düşmemeye başladı. Enfl asyonu bile düşünemez olduk. Etin kilogram fiyatı bile gündem olamıyor. Eve giremez oldu çünkü. Şimdi bir de şirketlere ek vergi geldi. Sanıyor musunuz ki vergi gelir de şirketler bunu ürün fiyatlarına yansıtmaz? Elbette yukarı doğru ilerleyen fiyat hareketlerinden bunu takip edeceğiz.

Düzgün işleyen bir ekonomide para; yatırımdır, TL’dir. Altın ithalatına gerek duymazsınız. En önemli konu; geleceğe dönük fiyat artışlarının sürekli olacağına dair beklentilerin yüksek olması… Beklentiler kırılmadıkça sanıyor musunuz zihniyet değişir?