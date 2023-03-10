  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Yazarlar
  3. Şeref OĞUZ
  4. Altın ithalatındaki artış neye işaret ediyor?

Altın ithalatındaki artış neye işaret ediyor?

Şeref OĞUZ
Şeref OĞUZ ÖNERİ - YORUM

Altın ithalatı Şubat’ta 57 tonu aştı. Yıla rekorla başlayan altın ithalatında yüksek eğilim devam ediyor. Geçen yıl şubat ayında 4 bin 497 kg olan altın ithalatı bu yıl 57 bini aşarak 57 bin 452 kg oldu. Şubat ayında gümüş ithalatı da 82 ton 654 kg olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı ay yapılan gümüş ithalatı 76 tondu. 

Altına olan rağbetin seçim sürecinde coşan parasal genişlemenin de etkisiyle yükseldiği göze çarpıyor. Düne kadar; “altın güldürmedi” diyenlerin şimdi, güçlü seçenekler arasında altını da zikrediyor olması, fiyat hareketlerini daha da ilginç kılıyor. Beklenti; 2023 yılının altın yılı olmasa da sürprizler barındırdığıdır. 

ALTIN İTHALATI NEDEN ARTIYOR? 

Öncelikle yurt içi bireysellerin altın talebi yüksek... Öte yandan dolar endeksi DXY 105,4 seviyesinde. Yani yurt dışında dolar değer kazanmaya devam ediyor. Türkiye’de seçim iklimi var. Gram altının yükselme beklentisi altına ilgiyi canlı kılıyor. Negatif reel faiz ister istemez altını gündemde tutuyor. Öte yandan biliyoruz ki; döviz alımları yaşanmasın diye ekonomi yönetimi birçok önlem almaya çalışıyor. Bunlar sadece gürül gürül akan suyun önüne birkaç parça odundan baraj oluşturma çabasından başka bir şey değil ve başarılı da olamıyor. Dövizdeki fay hatları stres topluyor. 

İKİ SORU İKİ CEVAP 

Enflasyona karşı korunma aracı mı? Enflasyona karşı korunma aracı olarak görülen altın yatırımcı açısından bir seçenek. Hem de güçlü bir seçenek. Öyle ki geleneksel tasarruf araçları içinde belki de en rağbet göreni… 

Para kriptodan altına, oradan yastık altına mı kayıyor? 

Son gelişmelere baktığımızda kripto para piyasasındaki çöküşün, altın ithalatını artırıcı faktörler arasında olduğunu görüyoruz. Altın oradan da yastık altına çekiliyor. Deprem sonrası bir miktar sisteme giriş yaşansa da hâlâ yastıkaltı altın oranı yüksek…

not

DÖVİZE BAKMAYIN, ALTIN VERELİM

Öyle bir hale geldik ki gündemimizden döviz ve altın düşmemeye başladı. Enfl asyonu bile düşünemez olduk. Etin kilogram fiyatı bile gündem olamıyor. Eve giremez oldu çünkü. Şimdi bir de şirketlere ek vergi geldi. Sanıyor musunuz ki vergi gelir de şirketler bunu ürün fiyatlarına yansıtmaz? Elbette yukarı doğru ilerleyen fiyat hareketlerinden bunu takip edeceğiz. 

Düzgün işleyen bir ekonomide para; yatırımdır, TL’dir. Altın ithalatına gerek duymazsınız. En önemli konu; geleceğe dönük fiyat artışlarının sürekli olacağına dair beklentilerin yüksek olması… Beklentiler kırılmadıkça sanıyor musunuz zihniyet değişir?

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Aile şirketlerinin 11 açmazı 09 Mart 2023
Siyasetin nabzı parayı kıpırdatmıyor 08 Mart 2023
Siyasetin yeni aktörlere ihtiyacı var 07 Mart 2023
Toplumun bozulma sürecinde önce yasalar çürür 06 Mart 2023
Sürdürülebilirlik için metaverse ne katkı sağlar? 04 Mart 2023
Araba sevdasının yatırım koşusu 03 Mart 2023
Depremin ilacı; kaliteli beton, ahşap ve çelik 02 Mart 2023
Deprem bölgesinde nitelikli tarım imkânı 01 Mart 2023
Deprem sonrası acil eylem planımız 28 Şubat 2023
Zenginin konut limitine enflasyon düzenlemesi 27 Şubat 2023