Anne, bebek, çocuk ürünlerinden 7 milyar lira ciro yapmak kolay mı?

Artvinli 3 kardeşin 1996’da kurduğu Civil Mağazacılık, ‘anne, bebek ve çocuk ürünlerine’ odaklandı.

54 ildeki 97 mağazasında 2023’te 3,7 milyar lira ciro yapan firmada yaklaşık 2 bin 500 kişi çalışıyor ve yüzde 51’i kadın. İcra Kurulu Başkanı Mustafa Yıldıran’ın, 2024 için 7 milyar lira ciro hedefi koyduğunu ve önümüzdeki 5 yıl için agresif büyüme planları yaptığını, büyürken ihtiyaç duyacağı personel ve yöneticileri yetiştirmek için de İstanbul Üniversitesi ile işbirliği yaparak bir ‘Perakende Okulu’ açtığını öğrenince buluştuk. Yıldıran, “Bu yılsonunda yurt içi ve dışı mağaza sayımız 125 olacak. Mağaza büyüklüklerimiz ortalama 1000 metrekare.

Perakende Okulu açıyoruz çünkü büyüme planlarımıza göre 2028’de çalışan sayımız 4 bini aşacak. Üniversite öğrencisi gençlerimize 3 ve 4’üncü sınıflardayken organize perakendede iş fırsatları olduğunu göstermek istiyoruz. Tasarımcı, bilişimci, işletme ve tedarik yönetimi, pazarlamacı vs burada da kariyer hedefleyebilirler.

Prof. Dr. Güven Ordun ile 6 yıl önce benzer projelere başlamıştık. Şimdi bunu kurumsallaştırıyoruz. Gençlerimiz, 4 ay üniversitede, 8 ay Civil’de eğitim alacak. Sertifika ve iş imkânları olacak” dedi. Prof. Dr. Ordun ise ekledi: “Ülkemizde diplomalı işsizler ve personel bulamayan işletmeler söz konusu. Perakende okulumuz farklı alanlarda da hizmet verebilecek. Hedefimiz doğru insanları doğru yönetimler için yetiştirmek. İlk etapta 40 kişi ile başlıyoruz.”

Yerli tedarikçilerimizi korumak istiyoruz

Civil Mağazacılık İcra Kurulu Başkanı Mustafa Yıldıran, her biri 1000 metrekarelerde ve yeni açılacaklarla kısa sürede 100’ü aşacak mağazadan bahsedince en kritik soru tedarikle ilgili oluyor. Çünkü son dönemde yurt içinde üretimde maliyetler ve fiyatlar yükseldi. Bu nedenle markalar, mağaza zincirleri yurt dışından tedarike yöneldi. Yıldıran bu soruyu şöyle yanıtlıyor: “Şu anda mağazalarımızdaki ürünlerin yüzde 80’e yakını yerli üretici tedarikçilerimizden sağlanıyor. Yüzde 20 kadarını da kendimiz üretiyoruz. Genel Merkezimizde yaklaşık 7 bin metrekarelik kendi üretim alanımız var. Tedarikçilerimiz artan maliyetlere direniyor, biz de Civil olarak, tedarikimizin yerli kalması için direniyoruz.

Satışlarımızda eski Osmanlı coğrafyasının payı artıyor. Oralarda da hem fiziki mağazalar açıyoruz hem de e-ticaret yoluyla satışlar olabiliyor. Bu yıl yurt dışı satışlarımız 5,5 milyon doları bulacak. 2028’de ciromuzun yüzde 25’ini yurt dışından sağlayan bir yapıya kavuşacağız, Bunun için yurt dışında 30 mağaza olabiliriz. Perakendede küresel ve yerel bir daralma var ama biz öz kaynaklarımızla büyümeye devam ediyoruz.

Doğru ekonomi politikalarının uygulandığını ve sıkıntılı bir dönemden geçtiğimizi düşünüyoruz. Ekonomimizde yılın son çeyreği ve gelecek yıl rahatlama bekliyoruz. Bunu ezbere söylemiyorum. 2018’den beri ilk kez bu kadar umutluyum, ekonomide zorluklar kalıcı olarak bitecek ve toparlanma olacak.”

‘Abi, bana iş bulma ticaret yapalım’

Civil Mağazacılık İcra Kurulu Başkanı Mustafa Yıldıran, ilginç girişimcilik öyküsü de kısaca şöyle anlatıyor: “Artvinli 3 kardeşiz, babam (İbrahim Bey) 1952’de İstanbul’a gelmiş bazı işlerde çalıştıktan sonra Gültepe’de marketçiliğe başlamış.

Gültepe Lisesi’nin de kantinini işletmiş. Kağıthane’de büyüdük. Esnaflığı ve ticareti babamız öğretti. Ben çocukluğumda, ayakkabı boyadım, çay sattım, markette, otoparkta çalıştım, otobüs bileti sattım. Gürcistan ile kapı açılınca gittim oralardan ürün getirip onları da sattım. Ben 3 erkek kardeşin en küçüğüyüm. Üniversitede işletme okudum ve okul bitince büyük ağabeyim beni bir işe sokmak istedi. Ben de ona ‘abi sen bize ticarete başlamamız için destek ol’ dedim. Kendisi inşaat malzemeleri ticareti yapıyordu. O destek verdi. İlk mağazamızı 1996’da Cevizli’de açtık.

O mağazada ihracat fazlası çocuk giyimi alıp satmaya başladık. 1 yıl sonra Pendik, sonra Sultanbeyli, Kadıköy, Maltepe derken şubelerimizin sayısı arttı. 23 şube olunca kendimiz de tasarım yapıp ürettirmeye başladık. Formülümüz ‘anne bebek, çocuk’ ürünlerinin tamamını satmak.”

Alpet damat mı gelin mi, yeni satın alma olacak mı?

Akaryakıt pazarının önemli oyuncularından Alpet’i, Altınbaş Grubu’ndan satın alan Zeren Grup Holding, şirketi büyütmek için kararlı. Markayı yeniden konumlandırmak için Şener Şen ve İbrahim Büyükak ile çok ilginç bir reklam filmi çekildi. Filmde Türk sinemasının yaşayan efsanesi kayınpeder adayı Şener Şen ile yeni Alpet’te çalışan damat adayı İbrahim Büyükak gerilimli ama komik bir yolculuğa çıkıyor.

Zeren Group Onursal Başkanı Rıdvan Zeren’in de katıldığı lansman toplantısında, Şen ve Büyükak’ın marka ile uzun soluklu bir yolculuğa çıktığı vurgulandı. Rıdvan Zeren, enerji sektöründe yurt içinde ve dışında önemli faaliyetler gösteren bir holding olduklarını, bu konuda yeni yatırımlar yapmak istediklerini söyledi. Alpet’in, Zeren Group’taki ilk reklam filminin yapımcısı olan 25 Film, ilk filmde ‘damat, kayınpeder’ vurgusunu neden yaptı bilemiyoruz ama Zeren Group Holding’in çok yakın zamanda ‘finans sektöründe yeni bir satın almayı’ daha açıklayacağını öğrendik.